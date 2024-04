Rasa est reconnu comme un fournisseur représentatif par le Gartner® Market Guide for Conversational AI Solutions





Rasa, leader de l'IA conversationnelle générative, est fière d'annoncer sa reconnaissance en tant que fournisseur représentatif dans le Gartner® Market Guide for Conversational AI Solutions. Rasa estime que cette reconnaissance souligne son rôle central dans l'avenir de la communication pilotée par l'IA et son engagement à fournir des solutions innovantes qui améliorent les interactions professionnelles.

Melissa Gordon, directrice générale de Rasa, fait part de ses réflexions : « Nous pensons que la reconnaissance de Gartner® valide notre engagement à transformer le service à la clientèle avec une IA conversationnelle efficace et rentable. Notre plateforme aide les entreprises à exceller en améliorant la façon dont elles interagissent numériquement. Le Market Guide est essentiel pour les dirigeants qui souhaitent prendre des décisions éclairées concernant leurs stratégies d'IA. »

Selon le Gartner® Market Guide, « Un guide du marché définit un marché et explique ce que les clients peuvent en attendre à court terme » et « Le marché de l'IA conversationnelle évolue rapidement, tandis que de nouvelles solutions émergent. Les équipes chargées des applications et de l'ingénierie logicielle devraient utiliser cette recherche pour naviguer dans l'espace de l'IA conversationnelle et évaluer leurs options en fonction des tendances actuelles des cas d'utilisation et des capacités des fournisseurs. »

Perspectives pour les chefs d'entreprise, selon Rasa :

Le Gartner® Market Guide est une ressource précieuse pour les dirigeants ayant l'intention d'intégrer des technologies d'IA avancées pour améliorer les communications internes et avec les clients. Ces informations facilitent la prise de décision stratégique et l'adoption d'outils d'IA qui améliorent l'engagement et l'efficacité opérationnelle.

Points clés :

Une analyse de l'évolution du marché et de la croissance potentielle de l'IA conversationnelle.

Une évaluation de l'impact des solutions génératives d'IA sur les processus d'entreprise.

Pour explorer le potentiel de transformation de l'IA conversationnelle générative et réaliser des avancées stratégiques dans la communication d'entreprise, téléchargez dès aujourd'hui le Gartner® Market Guide.

Télécharger le guide maintenant

Page des méthodologies Gartner sur le Gartner Market Guide.

Gartner, « Market Guide for Conversational AI Solutions », Gabriele Rigon et 8 autres, 3 avril 2024

GARTNER est une marque déposée et une marque de service de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans le monde et est utilisée ici avec autorisation. Tous droits réservés.

Gartner n'approuve aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de sélectionner uniquement les fournisseurs ayant les notes les plus élevées ou une autre désignation. Les publications de recherche de Gartner se composent des opinions de l'organisation de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de fait. Gartner décline toute garantie, expresse ou implicite, concernant cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

Perspectives :

Engagé dans une démarche d'innovation continue, Rasa améliore ses offres d'IA conversationnelle pour garantir aux entreprises l'accès à des interactions d'IA très précises, adaptables et efficaces. Cet engagement aide les entreprises à offrir des expériences client personnalisées et engageantes et à améliorer leur efficacité opérationnelle.

Pour les organisations cherchant à faire progresser leurs capacités d'IA conversationnelle, s'engager avec les solutions avancées de Rasa leur offre les moyens de transformer de manière significative leurs stratégies de communication et de maintenir un avantage concurrentiel dans leurs industries respectives.

À propos de Rasa :

Rasa est le leader de l'IA conversationnelle générative, permettant aux entreprises d'optimiser les processus de service à la clientèle et de réduire les coûts en permettant le développement et l'exploitation à grande échelle d'assistants IA de haut niveau. Combinant des options pro-code et no-code, notre plateforme permet une collaboration inter-équipes pour une construction plus intelligente et plus rapide de l'assistant IA afin d'accélérer de manière significative le délai de rentabilité. Notre approche unique s'appuie de manière transparente sur un moteur de dialogue natif de LLM qui fait de Rasa un partenaire fiable et innovant pour les entreprises cherchant à améliorer de manière significative leurs interactions avec les clients grâce à des expériences conversationnelles transparentes. Rasa fournit la confidentialité, la sécurité et l'évolutivité des données dont ont besoin les entreprises clientes issues du Fortune 500. Rasa est une société privée, financée par PayPal Ventures, StepStone Group, Accel, Andreessen Horowitz et Basis Set Ventures. www.rasa.com

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

24 avril 2024 à 13:50

Communiqué envoyé leet diffusé par :