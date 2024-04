Vantage Data Centers élargit son portefeuille EMEA avec le premier campus de Dublin doté d'une solution énergétique de nouvelle génération.





Vantage Data Centers, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de campus de data centers hyperscale, a annoncé aujourd'hui son entrée sur le marché irlandais avec le développement d'un campus de data centers en plusieurs phases (DUB1). L'entreprise investira plus d'un milliard d'euros en plusieurs phases pour soutenir la construction et la mise en service du campus dans l'un des plus grands marchés de centres de données d'Europe. Les deux premières phases consistent en une capacité informatique de 52 MW, la première phase devant être opérationnelle à la fin de l'année 2024. Une fois achevé, DUB1 marquera le 14? campus EMEA de Vantage dans un portefeuille régional croissant qui couvre sept pays.

Le campus phare de l'entreprise en Irlande sera situé à environ 15 kilomètres du centre-ville de Dublin, dans le Profile Park, Grange Castle, une zone connue pour ses centres de données. Situé sur neuf hectares, le campus de 38 000 mètres carrés comprendra des installations de 32 MW et de 20 MW ; il disposera également du terrain et de l'énergie nécessaires pour ajouter ultérieurement un troisième site. Le campus très efficace est construit en conformité avec le plan d'action durable de Vantage pour assurer une efficacité énergétique (Power Usage Effectiveness - PUE) annuelle de 1,2, la plus élevée du secteur, en n'utilisant pratiquement pas d'eau pour le refroidissement.

Vantage Data Centers s'est engagé à atteindre un niveau net d'émissions de carbone de zéro d'ici 2030 et à réduire les émissions en utilisant des énergies renouvelables et des carburants de substitution durables dans l'ensemble de sa chaîne de valeur. Cette démarche s'aligne sur les plans d'action climatique de l'Irlande et sur les engagements environnementaux des principaux clients de l'entreprise.

Le campus DUB1 comprendra une centrale de production multi-combustible de 100 MVA capable de fonctionner avec une combinaison de combustibles, principalement de l'huile végétale hydrotraitée (HVO), un combustible renouvelable, et du gaz alimenté par Gas Networks Ireland. Compte tenu des contraintes temporaires en matière d'électricité à Dublin, cette centrale de production sur site soutiendra les contraintes de capacité actuelles en allégeant la pression sur la demande d'énergie du réseau tout en atteignant une efficacité et une production d'énergie optimales. La centrale de production est également capable de renvoyer de l'énergie vers le réseau, ce qui accroît encore la disponibilité de l'énergie dans la région de Dublin. En outre, Vantage prévoit de remplacer le diesel conventionnel par le HVO pour l'ensemble de son parc de générateurs de secours et s'efforce d'obtenir des contrats d'achat d'énergie pour des énergies vertes, telles que le biométhane, auprès de fournisseurs locaux. Actuellement, l'entreprise utilise le HVO pour 99 % de ses besoins en carburant pendant la phase de construction.

« La South Dublin Chamber se félicite pour la confiance accordée à notre région par l'investissement d'un milliard d'euros de Vantage Data Centers », a déclaré Peter Byrne, président-directeur général de la South Dublin Chamber. « Vantage Data Centers contribuera non seulement à l'emploi et à la fiscalité au niveau local, mais garantira également la sécurité de nos données et assurera la pérennité de nos activités pour les années à venir grâce à cet investissement technologique majeur. »

« Étant donné que Dublin est l'un des plus grands marchés de centres de données au monde, cette expansion renforce encore le rôle de Vantage à l'avant-garde de la révolution des infrastructures numériques et marque le début d'un partenariat solide avec les autorités locales et la communauté », a déclaré David Howson, président de la région EMEA chez Vantage Data Centers. « Tout au long de ce développement, il y aura un impact économique positif non négligeable sur la communauté, puisque nous emploierons plus de 1 100 personnes pendant les périodes de pointe de la construction et créerons environ 165 emplois pour l'exploitation du campus. Vantage s'engage à être un bon voisin là où nous construisons et gérons des centres de données, et nous sommes avons hâte de poursuivre notre coopération avec des organisations communautaires telles que le Round Tower GAA Club, les Newcastle Tidy Towns, le St. Francis Football Club, le Ballyboden St. Enda's GAA, l'école nationale St. Ronan à Deansrath et d'autres. »

« Vantage s'engage à respecter l'environnement et se réjouit que ses objectifs en matière de développement durable, notamment la réduction des émissions, l'absence totale d'émissions de carbone d'ici à 2030 et l'optimisation des performances énergétiques, soient en parfaite adéquation avec ceux du gouvernement irlandais et des organismes de réglementation, alors que l'Irlande continue de renforcer sa position de leader du cloud computing à l'ère numérique », a déclaré Jinél Fourie, directeur des politiques publiques, EMEA chez Vantage Data Centers. « Alors que les technologies environnementales continuent de progresser, notamment l'utilisation inaugurale d'une usine de production de combustibles multiples à Dublin, nous sommes impatients de poursuivre nos partenariats locaux afin d'explorer des solutions supplémentaires pour améliorer la communauté locale. »

Pour plus d'informations sur les campus des centres de données Vantage, veuillez consulter : https://vantage-dc.com/data-center-locations/.

À propos de Vantage Data Centers

Vantage Data Centers alimente, refroidit, protège et connecte la technologie des hyperscalers, des fournisseurs cloud et des grandes entreprises les plus connus au monde. Avec un développement et des activités sur cinq continents en Amérique du Nord, dans les régions EMEA et Asie-Pacifique, Vantage a fait évoluer la conception des centres de données de manière innovante permettant ainsi d'assurer des gains spectaculaires en matière de fiabilité, d'efficacité et de durabilité dans des environnements flexibles qui peuvent évoluer aussi rapidement que le marché l'exige.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.vantage-dc.com.

