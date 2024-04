LA COMMISSION MUNICIPALE REND PUBLIC SON RAPPORT D'AUDIT DE PERFORMANCE SUR LA COMMUNICATION DE L'INFORMATION FINANCIÈRE À LA MUNICIPALITÉ DE FRANKLIN





QUÉBEC, le 24 avril 2024 /CNW/ - La Commission municipale du Québec publie aujourd'hui son rapport d'audit de performance portant sur la communication de l'information financière dans la Municipalité de Franklin, située en Montérégie.

Ces travaux avaient pour objectif d'évaluer si l'information fournie aux membres du conseil pour l'élaboration et l'adoption du budget leur permet de prendre des décisions éclairées et de s'assurer que la reddition de comptes diffusée aux citoyennes et citoyens les renseigne adéquatement sur les finances de la municipalité.

Cette mission d'audit a ainsi permis d'évaluer la performance de la Municipalité de Franklin à ce sujet.

Faits saillants

De manière générale, la Commission municipale constate que la Municipalité de Franklin partage plusieurs documents pertinents lors du processus d'élaboration et d'adoption du budget aux membres du conseil municipal. Toutefois, ces documents ne contiennent pas toutes les informations nécessaires à une prise de décision éclairée.

Également, en ce qui concerne les citoyennes et citoyens, la reddition de comptes effectuée par la Municipalité de Franklin ne leur permet pas de disposer de l'ensemble des informations nécessaires pour bien comprendre les finances de celle-ci.

À la lumière de ces constats, la Commission municipale a formulé des recommandations auxquelles la Municipalité de Franklin a adhéré. La Commission municipale a également invité la municipalité à produire un plan d'action pour leur mise en oeuvre. Un suivi sera réalisé par la Commission municipale pour évaluer leur degré d'application. Ce suivi s'effectue généralement trois ans après la publication du rapport.

Citation

« Afin de mieux comprendre les enjeux propres à leur municipalité et s'impliquer dans les processus décisionnels de manière éclairée, les membres du conseil et les citoyennes et citoyens qui souhaitent comprendre l'utilisation des fonds publics et participer à la vie municipale doivent disposer d'informations pertinentes. Il est ainsi nécessaire de favoriser la transparence et la compréhension juste de la gestion municipale, qui sont essentielles à une saine démocratie. »

Nancy Klein, vice-présidente à la vérification de la Commission municipale du Québec

Liens connexes

