IFQTF : DE NOUVELLES RECHERCHES MONTRENT QUE L'ÉNERGIE QUANTIQUE PERMET D'ACCÉLÉRER LA RÉGÉNÉRATION DES CELLULES HUMAINES





Des études contrôlées et en aveugle menées à l'Université de Tulsa valident Quantum Upgrade®

SCHOERFLING, Autriche, 24 avril 2024 /PRNewswire/ -- De nouvelles recherches menées dans le laboratoire de biochimie de l'université de Tulsa démontrent que Quantum Upgrade® contribue à accélérer la régénération des cellules humaines après qu'elles ont été « rayées » par un laser.

Quantum Upgrade est un service technologique qui fournit un flux continu d'énergie quantique aux personnes dans de nombreux environnements, y compris les maisons, les voitures et les entreprises. Les études sur les effets de Quantum Upgrade sur les fibroblastes dermiques humains exposés à des rayures dues au laser ont été menées pendant 12 mois par Robert Sheaff, professeur agrégé de biochimie. Les cinq études ont été réalisées dans des conditions strictement contrôlées, le personnel de recherche ne sachant pas quelles cellules étaient exposées à l'énergie de Quantum Upgrade et lesquelles ne l'étaient pas. Les résultats ont montré que les cellules humaines exposées à l'énergie quantique naturelle concentrée via Quantum Upgrade guérissaient de 50 % à 100 % plus rapidement que les cellules des groupes de contrôle.

« Nous sommes heureux que les résultats parlent d'eux-mêmes, a déclaré Philipp von Holtzendorff-Fehling, fondateur et PDG de Leela Quantum Tech et de Quantum Upgrade. Nous sommes impatients de poursuivre les recherches dans ce domaine et dans d'autres. »

Les fibroblastes dermiques humains (HDF) sont des cellules qui jouent un rôle central dans le développement de la peau et la cicatrisation des plaies. Ces études sur Quantum Upgrade ont été menées dans un laboratoire de recherche en biochimie et ont évalué la progression de la cicatrisation des cellules sur plusieurs jours. Des millions de cellules se trouvaient dans le groupe traité et le groupe de contrôle de chaque étude, et cinq études ont été réalisées sur une période de 12 mois. Les données de chaque étude ont montré des preuves évidentes de l'accélération de la guérison cellulaire au fil du temps, révélant une augmentation significative du taux de récupération des cellules lorsque Quantum Upgrade était utilisé.

Le système Quantum Upgrade intègre la technologie de Leela Quantum Tech . Les données de recherche sont mises à disposition par l'intermédiaire de l'Association internationale pour la technologie quantique et la médecine des fréquences (IFQTF). L'association IFQTF prévoit de continuer à collaborer avec les meilleurs instituts de recherche du monde entier pour faire connaître les effets positifs de la technologie quantique et de la médecine des fréquences sur les processus biologiques.

À propos de l'Association internationale pour la technologie quantique et la médecine des fréquences (IFQTF)

L'Association internationale pour la technologie quantique et la médecine des fréquences est une organisation pionnière à but non lucratif à la pointe de la recherche, du développement et de l'application de la technologie quantique et de la médecine des fréquences. Elle est spécialisée dans la gestion d'études de validation, allant d'études pilotes rapides avec des partenaires de sites de recherche. Nos services complets comprennent le recrutement des participants, l'intégration, la collecte des données, la gestion du projet, la conformité de l'étude, ainsi que la collecte, l'analyse et la publication des données.

