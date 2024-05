Ververica obtient la certification ISO 27001, améliorant ainsi la sécurité des données





Ververica, fournisseur d'une plateforme complète de streaming data, annonce l'obtention de la certification ISO 27001 ; ceci représente une étape importante dans son engagement en matière de sécurité et de gestion des données. Cette certification est internationalement reconnue comme l'étalon-or des systèmes de gestion de la sécurité de l'information (SGSI) et démontre l'engagement de l'entreprise à protéger les données sensibles de l'entreprise et de ses clients contre les nouvelles cybermenaces.

Pour Ververica et ses clients, cela garantit que les données sont gérées selon les protocoles de sécurité les plus stricts, ce qui renforce le niveau de confiance dans la capacité de Ververica à traiter les informations sensibles de manière sûre et efficace.

Vanta, une plate-forme de gestion de tiers approuvée, est utilisée dans le cadre des services de sécurité de Ververica pour assurer une surveillance rigoureuse en temps réel et émettre des alertes de sécurité. Afin de renforcer la transparence et la confiance des clients, Ververica a mis en place une page web dédiée au Trust Center où les parties prenantes et les clients potentiels pourront consulter des informations détaillées en direct sur les protocoles de sécurité et de confidentialité. Ce cadre n'adhère pas seulement aux normes de conformité mondiales, mais vise également à faire progresser les références du secteur en matière de sécurité et de transparence des données.

« Recevoir la certification ISO 27001 n'est pas seulement une réussite, c'est le reflet de notre engagement continu envers la sécurité à tous les niveaux de nos opérations », a déclaré Sergei Valukhov, Responsable sécurité et conformité chez Ververica. « Ce jalon est un élément essentiel de notre stratégie visant à améliorer continuellement nos mesures de sécurité et nos autres certifications de sécurité. Notre objectif n'est pas seulement d'atteindre, mais d'établir de nouvelles références en matière de sécurité des données au sein de l'industrie technologique. »

L'adhésion de Ververica à des normes de conformité strictes témoigne de son engagement à établir et à maintenir la confiance sur le marché. Pour plus d'informations sur Ververica et pour consulter les mises à jour en temps réel de ses protocoles de sécurité, visitez le Trust Center : trust.ververica.com.

À propos Ververica :

Ververica permet à ses clients de valoriser leurs données. La plateforme complète de streaming data de Ververica prend en charge un large éventail d'options de déploiement, allant d'un service cloud-native entièrement géré (Ververica Cloud) à un logiciel sur site (Ververica Platform). Fondée par les créateurs originaux du logiciel libre Apache Flink®, Ververica possède l'expérience et les connaissances nécessaires pour continuer à innover dans le domaine des technologies de streaming data. Ce leadership se traduit par des contributions à des projets de logiciels libres, un environnement d'apprentissage intensif sur le streaming data (Ververica Academy) et la conduite de la conférence sur Apache Flink et le streaming data, Flink Forward. Pour en savoir plus, consultez www.ververica.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

3 mai 2024 à 18:20

