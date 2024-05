Shutterstock conclut un accord définitif pour acquérir Envato, avec Envato Elements, l'abonnement créatif illimité





NEW YORK, 3 mai 2024 /CNW/ - Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK ), plateforme de création mondiale de premier plan offrant des contenus créatifs de haute qualité aux marques transformatrices, aux médias numériques et aux sociétés de marketing, a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord définitif pour acquérir Envato Pty Ltd. (« Envato »), leader des ressources créatives numériques et des modèles. Elements, produit phare d'Envato, est un abonnement créatif qui offre un nombre illimité de téléchargements au sein d'une gamme diversifiée de ressources et de modèles, entre autres, ce qui en fait un partenaire créatif intelligent qui aide les créateurs à se démarquer à l'échelle mondiale.

Fondée en 2006, ayant son siège social en Australie et présente au Mexique et en Nouvelle-Zélande, Envato permet à des millions de personnes dans le monde d'acheter et de vendre des ressources créatives, d'utiliser des modèles de conception intelligents et d'acquérir des compétences créatives. Grâce à sa combinaison d'une vaste gamme de types d'actifs, d'une bibliothèque très riche, d'une proposition de valeur convaincante et d'une création artistique de qualité, Envato aide les créateurs à réaliser leurs projets plus rapidement et plus efficacement.

« Nous sommes ravis de cette transaction et nous avons hâte d'accueillir l'équipe d'Envato chez Shutterstock, a déclaré Paul Hennessy, chef de la direction de Shutterstock. Envato est parfaitement positionnée pour répondre aux besoins croissants des clients souhaitant un abonnement multiressources illimité à une bibliothèque de contenus créatifs, en mettant l'accent sur les vidéos, les contenus audio, les graphiques, les polices de caractères et les modèles. En élargissant notre portée à des auditoires en plein essor et en ajoutant d'autres types de contenus, cette acquisition aidera Shutterstock à remplir sa mission, qui consiste à connecter les clients aux contenus dont ils ont besoin, où qu'ils soient, afin qu'ils puissent créer, édifier et partager leur prochaine grande idée. »

« Depuis ses humbles débuts dans un garage à Sydney, Envato a généré plus de 1,3 milliard de dollars de recette pour sa communauté d'auteurs, et a atteint 650 000 abonnés. J'ai l'impression que l'équipe est immensément fière d'être arrivée à cette échelle mondiale en tant qu'entreprise indépendante, a ajouté Hichame Assi, chef de la direction d'Envato. En ouvrant ce nouveau chapitre de notre histoire, nous demeurons déterminés à donner à la communauté créative les moyens de prospérer et nous sommes ravis d'atteindre cet objectif commun avec Shutterstock. »

Collis Ta'eed, ancien chef de la direction et cofondateur, a exprimé sa gratitude à la communauté en déclarant qu'il était « profondément reconnaissant envers tous ceux qui ont joué un rôle, grand ou petit, dans cette histoire collective ». M. Ta'eed a ajouté : « Je vais continuer à encourager les équipes, car je suis convaincu de leur dévouement commun envers l'innovation et la créativité, ainsi que de leur engagement continu envers nos valeurs. »

Éléments marquants concernant la stratégie :

Complète l'offre existante de Shutterstock avec Envato Elements, offre de premier plan d'abonnement illimité à de multiples ressources





Élargit la portée de Shutterstock auprès d'auditoires en plein essor comme les pigistes, les amateurs, les petites entreprises et les agences





Ajout de 650 000 abonnés, ce qui fait plus que doubler le nombre d'abonnés de Shutterstock, qui va ainsi passer à 1,15 million





Augmentation des recettes de Shutterstock grâce aux contenus vidéo, audio, graphiques, polices de caractères et modèles





Renforce la bibliothèque de contenus de Shutterstock avec 10 millions d'images, 6 millions de vidéos, 1 million d'extraits audio, 0,5 million de modèles et 0,2 million de graphiques et de polices de caractères





Accroît la diversification de Shutterstock dans de nouveaux types de contenus, y compris les thèmes Web et codes, les maquettes de produits, les polices de caractères et les modèles (p. ex., diapositives, PowerPoint, discours-programme, Wordpress, vidéos, conceptions de billets sociaux, jeux vidéo, baladodiffusions et médias imprimés sur demande)

Éléments marquants concernant la transaction :

Acquisition de 100 % d'Envato Pty Ltd pour un montant de 245 millions de dollars en numéraire à la clôture, après les ajustements habituels du fonds de roulement et autres ajustements





Opération qui devrait permettre à Shutterstock d'atteindre plus rapidement ses objectifs à long terme pour 2027, car Envato va ajouter 20 % au chiffre d'affaires annuel et 15 % au BAIIA annuel ajusté





Financement au moyen d'une facilité de crédit de 375 millions de dollars avec effet de levier attendu de 0,7 fois la dette nette par rapport au BAIIA ajusté combiné de 2024





Transaction qui doit être conclue au troisième trimestre, sous réserve des conditions de clôture habituelles

Informations supplémentaires :

Les investisseurs peuvent trouver le lien vers les documents de présentation liés à l'achat d'Envato à https://investor.shutterstock.com .

Sources de financement et conseillers :

Le financement de la transaction sera assuré par Bank of America, Citigroup, Wells Fargo et Citizens. CapM Advisors et White & Case LLP ont respectivement agi à titre de conseiller financier et de conseiller juridique auprès de Shutterstock. Drake Star Partners et Goodwin Procter LLP et King & Wood Mallesons ont respectivement agi à titre de conseillers financiers et juridiques pour Envato.

À PROPOS DE SHUTTERSTOCK

Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK ) est une plateforme de création mondiale de premier plan offrant des contenus créatifs de haute qualité aux marques transformatrices, aux médias numériques et aux sociétés de marketing. Alimentée par des millions de créateurs dans le monde entier, un moteur de données en pleine croissance et un engagement à l'égard de l'innovation des produits, Shutterstock est la principale plateforme mondiale pour l'octroi de licences à partir de la collection la plus vaste et diversifiée de modèles 3D, de vidéos, de musique, de photographies, de vecteurs et d'illustrations de haute qualité. Qu'il s'agisse du plus grand marché de contenu au monde, des nouvelles de dernière heure ou de l'accès éditorial au divertissement de renom, Shutterstock offre une plateforme d'édition de contenu tout-en-un et un service de production en studio, le tout en utilisant les plus récentes technologies novatrices, Shutterstock propose la sélection de ressources la plus complète pour donner vie au récit.

Pour en savoir plus, consultez notre site Web à www.shutterstock.com et suivez-nous sur LinkedIn , Instagram , X , Facebook et YouTube .

À PROPOS D'ENVATO

Envato est un leader mondial des ressources créatives numériques, des outils et des modèles. Au service de ses clients dans le monde entier, Envato influe sur le processus créatif avec des produits comme Envato Elements - l'abonnement créatif essentiel - et Placeit, une plateforme de premier plan pour les maquettes et les modèles. Avec plus de 16 millions de ressources de haute qualité créées par des contributeurs mondiaux passionnés et talentueux, Envato s'engage à nourrir des projets créatifs en fournissant des modèles de conception et de vidéo prêts à l'emploi, des vidéos d'archives, des graphiques, des photos, des pistes musicales et des effets sonores, et plus encore. Envato rehausse l'avenir de l'approvisionnement en ressources créatives, en rendant l'expérience plus intelligente et utilisable et en donnant aux créateurs les moyens de réaliser des projets plus rapidement et plus efficacement.

Pour en savoir plus, consultez notre site Web à www.envato.com et suivez-nous sur LinkedIn , Instagram , X , Facebook et Tuts+ YouTube .

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Tous les énoncés autres que les déclarations de faits historiques sont des énoncés prospectifs. Les exemples d'énoncés prospectifs comprennent, sans s'y limiter, les énoncés concernant les orientations, les perspectives de l'industrie, les activités futures, les résultats futurs de l'exploitation ou de la situation financière, les caractéristiques nouvelles ou prévues, les produits ou services, les stratégies de gestion et notre position concurrentielle. Vous pouvez reconnaître les énoncés prospectifs par des mots tels que « peut », « sera », « devrait », « pourrait », « s'attendre à », « viser », « anticiper », « croire », « estimer », « avoir l'intention de », « planifier », « prédire », « projeter », « chercher », « potentiel », « opportunités » et d'autres expressions similaires, ainsi que la forme négative de ces expressions. Cependant, tous les énoncés prospectifs ne contiennent pas ces mots. Les énoncés prospectifs sont soumis à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que nos résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par les énoncés prospectifs contenus dans le présent document. Ces risques et incertitudes comprennent, entre autres, ceux qui sont exposés sous la rubrique « Facteurs de risque » de notre dernier rapport annuel sur le formulaire 10-K, ainsi que dans d'autres documents que la société peut déposer de temps à autre auprès de la Securities and Exchange Commission. Les facteurs liés aux transactions abordées dans le présent document qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés dans les énoncés prospectifs comprennent des incertitudes quant au moment d'exécution de la transaction potentielle; le risque de non-satisfaction d'une condition à la conclusion de la transaction potentielle; le risque d'introduction de litige lié à la transaction potentielle; les effets d'une perturbation sur nos activités ou celles de la cible; l'incidence des coûts de la transaction; notre capacité d'obtenir les avantages de la transaction proposée, notamment la monétisation; notre capacité à intégrer efficacement les activités acquises à nos opérations; notre capacité à conserver et à embaucher le personnel clé de la cible et les effets de tout passif inconnu. En raison de ces risques, incertitudes et facteurs, les résultats réels de Shutterstock peuvent différer sensiblement des résultats futurs, des performances ou des réalisations discutées ou implicites dans les énoncés prospectifs contenus dans le présent document. Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse ne sont faits qu'à la date des présentes et Shutterstock n'assume aucune obligation de mettre à jour les informations incluses dans ce communiqué de presse ou de réviser les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, de développements futurs ou autres, sauf si la loi l'exige.

