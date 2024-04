Fraude fiscale - Revenu Québec annonce une peine d'emprisonnement et des amendes totalisant plus de 1,1 M$ pour un entrepreneur de Saint-Jude et sa société





QUÉBEC, le 23 avril 2024 /CNW/ - Revenu Québec annonce que M. Christian Lebrasseur, un résident de Saint-Jude, en Montérégie, et la société Les constructions LCS 2012 inc. ont été condamnés à payer des amendes totalisant 1 171 446,90 $ dans un délai de 60 jours. De plus, M. Lebrasseur devra purger une peine d'emprisonnement de 2 ans moins 1 jour avec sursis.

M. Lebrasseur et la société ont été reconnus coupables, le 23 février dernier au palais de justice de Longueuil, d'infractions à la Loi sur la taxe de vente du Québec (TVQ) et à la Loi sur la taxe d'accise (TPS). Ils ont volontairement omis de remettre des montants de TVQ et de TPS aux autorités fiscales. De plus, aucune déclaration de retenues à la source et de cotisations d'employeur n'a été reçue à Revenu Québec.

Voici un tableau présentant les accusés ainsi que les peines imposées.

SOCIÉTÉ ET

ADMINISTRATEUR

ACCUSÉS PÉRIODE DE

DÉCLARATION

VISÉE AMENDE Les constructions LCS 2012 inc. Du 2018-09-08 au 2022-01-31 766 399,93 $ Christian Lebrasseur 405 046,97 $

Ces condamnations découlent de perquisitions menées par Revenu Québec en mars 2022. Les accusations ont été déposées en août 2023.

Revenu Québec a pour mission de contribuer au développement économique et social du Québec en soutenant la population et les entreprises dans la compréhension et l'accomplissement de leurs responsabilités fiscales. Notre organisation veille à ce que chaque personne paie sa juste part et bénéficie des programmes auxquels elle a droit.

