Yinson Production place avec succès une émission d'obligations garanties de premier rang de 500 millions USD





SINGAPOUR, 19 avril 2024 /PRNewswire/ -- Yinson Production Offshore Pte. Ltd. (« Yinson Production ») a le plaisir d'annoncer le placement réussi d'une émission d'obligations garanties de premier rang d'un montant de 500 millions USD, d'une durée de 5 ans et assortie d'un coupon fixe de 9,625 % par an sur le marché obligataire nordique.

Cette émission d'obligations marque les débuts de Yinson Production sur les marchés internationaux des capitaux. Le produit net de l'émission d'obligations sera utilisé pour refinancer le prêt d'entreprise existant de Yinson Production et pour les besoins généraux de l'entreprise. Une demande de cotation de l'obligation sur Oslo Børs sera faite en temps voulu.

DNB Markets et Pareto Securities ont agi en tant que teneurs de livre associés et ABG Sundal Collier a agi en tant que chef de file associé dans le cadre de l'émission d'obligations.

Markus Wenker, directeur financier de Yinson Production, a commenté le succès du placement de l'émission obligataire : « Avec cette première émission obligataire sur le marché obligataire nordique, nous avons élargi avec succès notre boîte à outils de financement et la base de financement de Yinson Production dans un paysage de marchés financiers en constante évolution. L'émission d'obligations a reçu un intérêt considérable de la part de la communauté des investisseurs et a été largement sursouscrite, reflétant la proposition d'investissement convaincante soutenue par nos contrats à long terme et nos flux de trésorerie très visibles, ainsi que l'environnement attractif du marché des FPSO. »

À propos de Yinson Production

« La passion au service de solutions performantes »

Yinson Production est l'un des principaux propriétaires et opérateurs indépendants de navires de stockage flottant, de production et de déchargement (« FPSO ») dans le monde. Avec une flotte de neuf navires, nous avons un carnet de commandes de plus de 22 milliards USD jusqu'en 2048 et une présence mondiale dans 10 pays.

Notre position d'entrepreneur FPSO de premier plan est due à nos excellents antécédents en matière d'exécution de projets, à nos performances de pointe en matière de sécurité et de temps de fonctionnement, ainsi qu'à notre position de leader dans la conception de FPSO durables. Notre concept innovant de FPSO à zéro émission ouvre la voie à la décarbonisation de l'industrie FPSO.

Nous sommes une entreprise de Yinson Holdings Berhad, une société mondiale d'infrastructure et de technologie énergétiques active dans l'énergie offshore avec Yinson Production, l'énergie renouvelable avec Yinson Renewables, les technologies durables avec Yinson GreenTech, l'investissement durable et la gestion d'actifs avec Farosson, et la marine offshore avec Regulus Offshore.

Pour en savoir plus sur nous, rendez-vous sur www.yinson.com/offshore-production .

19 avril 2024 à 11:15

