TotalEnergies Marketing Canada renouvelle un accord de 2 ans avec Kubota Canada pour la production et la distribution de la gamme d'huiles Kubota au Canada

MONTRÉAL, le 2 mai 2024 /CNW/ - TotalEnergies Marketing Canada Inc. se réjouit d'annoncer la signature du renouvellement du partenariat avec Kubota Canada Ltée, constructeur d'origine japonaise d'engins agricoles et de génie civil implanté au Canada depuis 1975. Cet accord s'inscrit dans la continuité d'un partenariat ayant débuté en 2018 dans lequel TotalEnergies Marketing Canada produit dans son usine proche de Montréal et distribue les lubrifiants à la marque Kubota à son réseau de concessionnaires.

A travers ce renouvellement, Kubota Canada réitère sa confiance envers TotalEnergies Marketing Canada dans sa capacité à offrir des produits de qualité ainsi qu'un niveau de service et de proximité de qualité.

« TotalEnergies entretient une relation avec Kubota qui a débuté en 2013, se concrétisant aujourd'hui par une collaboration dans plus de 25 pays et nous sommes donc fiers d'y contribuer à travers la confiance accordée dans le développement de ses activités au Canada. Nous partageons des valeurs communes telles que la qualité ou l'innovation, nous permettant de développer une offre de produits et services en constante évolution et répondant aux besoins du marché. Notre savoir-faire et R&D dans le secteur des lubrifiants, dans lequel nous sommes le 4eme acteur mondial, aura rendu possible cette étroite collaboration » déclare Olivier Gauthier, président de TotalEnergies Marketing Canada Inc.

Jignesh Patel (Responsable, Gestion des stocks chez Kubota Canada) déclare : « Kubota Canada annonce fièrement la signature d'un contrat de deux ans avec TotalEnergies Marketing Canada pour la production et la distribution des produits d'huile Kubota à travers le Canada. S'appuyant sur un partenariat de longue date, Kubota Canada et TotalEnergies ont collaboré pendant de nombreuses années. Kubota Canada apprécie profondément cette relation durable et exprime sa reconnaissance pour la livraison constante de produits de haute qualité et un service exceptionnel par TotalEnergies. »

À propos de TotalEnergies Marketing Canada

TotalEnergies Marketing Canada Inc., une filiale de TotalEnergies, fabrique et distribue une gamme complète de lubrifiants pour les marchés de l'automobile, des véhicules lourds et industriels, à travers le Canada depuis 2007, y compris des huiles moteur à économie de carburant, des lubrifiants biodégradables et des graisses hautes performances.

À propos de la branche Marketing & Services de TotalEnergies

La branche Marketing & Services de TotalEnergies propose à ses clients, professionnels et particuliers, une large gamme de produits et services multiénergies -- produits pétroliers, biocarburants, recharge pour véhicules électriques et services associés, gaz pour le transport routier et maritime -- afin de les accompagner dans leur mobilité et la réduction de leur empreinte carbone. Nous accueillons chaque jour plus de 8 millions de clients dans nos quelque 16 000 stations-service à travers le monde. Quatrième acteur mondial du secteur des lubrifiants, nous élaborons et commercialisons des produits de haute performance pour l'automobile, l'industrie et la marine. Et pour toujours mieux répondre aux besoins de nos clients B2B, nous nous appuyons sur nos forces de vente, notre réseau logistique mondial et la diversité de notre offre. Présents dans 100 pays, nos 31 000 collaborateurs se mobilisent partout au plus près de l'ensemble de nos clients.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multiénergies mondiale de production et de fourniture d'énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses 105.000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus propre, plus fiable et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 160 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au coeur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

À propos de Kubota Canada Ltée

Kubota Canada Ltd. a été formé en 1975 en tant que filiale canadienne de la Kubota Corporation of Osaka, Japon. Depuis le début, Kubota a pour engagement d'offrir des produits de qualité, innovants et à valeur ajoutée à leurs clients au Canada et à travers le monde. Cet engagement a aussi permis à la marque Kubota d'obtenir une relation durable et ancrée dans le temps. Ce même engagement est partagé par les clients ainsi que par les diverses concessions Kubota.

Pour en savoir plus : www.kubota.ca

Avertissement

Les termes « TotalEnergies », « compagnie TotalEnergies » et « Compagnie » qui figurent dans ce document sont utilisés pour désigner TotalEnergies SE et les entités consolidées que TotalEnergies SE contrôle directement ou indirectement. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence à ces entités ou à leurs collaborateurs. Les entités dans lesquelles TotalEnergies SE détient directement ou indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. TotalEnergies SE ne saurait voir sa responsabilité engagée du fait des actes ou omissions émanant desdites sociétés.

Ce document peut contenir des déclarations prospectives. Elles peuvent s'avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs de risques. Ni TotalEnergies SE ni aucune de ses filiales ne prennent l'engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d'informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document. Les informations concernant les facteurs de risques susceptibles d'avoir un effet défavorable significatif sur les résultats financiers ou les activités de TotalEnergies sont par ailleurs disponibles dans les versions les plus actualisées du Document d'Enregistrement Universel déposé par TotalEnergies SE auprès de l'Autorité des marchés financiers et du Form 20-F déposé auprès de la United States Securities and Exchange Commission ("SEC").

