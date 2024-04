Bridge-Bonaventure : un grand projet emballant qui pourrait démarrer très rapidement et répondre à la crise de l'habitation





MONTRÉAL, le 19 avril 2024 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain dévoile aujourd'hui le rapport Développement du secteur Bridge-Bonaventure : pour une vision inspirante, un modèle financier ingénieux et une gouvernance exemplaire. Ce document résulte des travaux d'un groupe d'intervention réuni par la Chambre au cours de la dernière année afin d'examiner les conditions nécessaires pour accélérer le développement du secteur Bridge-Bonaventure.

« Le secteur Bridge-Bonaventure offre une solution clé face à la crise du logement à Montréal. Nos travaux proposent la création de 15 000 logements, avec un potentiel d'y loger 27 000 citoyens, sur des terrains placés stratégiquement à l'entrée du centre-ville. Nous avons constaté la force du consensus qui réunit les propriétaires du secteur, incluant la Société immobilière du Canada, autour d'une vision inspirante pour créer un nouveau quartier exemplaire. Ils sont mobilisés avec la volonté bien réelle d'amorcer rapidement les projets sur les terrains de la zone. Le défi est de pouvoir enclencher les décisions d'investissement pour livrer les infrastructures publiques requises pour permettre le développement du secteur », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Compte tenu de sa situation financière et des nombreuses pressions sur ses dépenses, la Ville de Montréal ne possède pas la marge de manoeuvre pour financer les infrastructures publiques dans le secteur, dont les coûts sont estimés à 440 millions de dollars. C'est pourquoi nous proposons la création d'une société à but non lucratif qui serait responsable du financement des infrastructures publiques pour Bridge-Bonaventure. Cette structure indépendante des gouvernements, située hors du cadre financier de la Ville, recevrait une partie de la taxe foncière générée par ce nouveau quartier et pourrait contracter des prêts garantis par le gouvernement du Québec à des taux préférentiels. Elle s'appuierait aussi sur des subventions provinciales et fédérales, telles que les sommes annoncées dans le dernier budget fédéral à travers le Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement, de 6 milliards de dollars. Le modèle financier que nous proposons constitue une solution novatrice, adaptée au contexte montréalais, qui permettrait d'accélérer la réalisation de projets d'envergure indispensables pour livrer des milliers de nouveaux logements », a ajouté Michel Leblanc.

« L'organisme dédié que nous recommandons de créer est une bonne pratique qui a fait ses preuves dans le cadre de projets urbains d'ampleur à Montréal et à travers le monde. Il aurait pour mandat de collaborer avec les partenaires privés et publics impliqués, afin de garantir une communication transparente et une prise de décision rapide. C'est une condition nécessaire pour assurer le développement du secteur dans des délais acceptables. L'ampleur des investissements nécessaires et les besoins immenses en logement exigent de sortir des modèles établis et de faire preuve d'innovation. Si les bonnes décisions sont prises cette année, le secteur pourrait loger des milliers de citoyens d'ici trois ans », a poursuivi Michel Leblanc.

« Il y a urgence d'agir pour résorber la crise du logement. Le secteur Bridge-Bonaventure a le potentiel de devenir un quartier emblématique de Montréal. L'enjeu est de pouvoir doter la zone d'une vision ambitieuse, d'un plan directeur et d'infrastructures pour permettre la réalisation des projets immobiliers. Pour y arriver, nous proposons une solution créative et invitons tous les gouvernements à y contribuer », a conclu Michel Leblanc.

Le présent rapport a été présenté et discuté lors du Forum stratégique sur les grands projets de la Chambre en compagnie des membres du Groupe d'intervention.

Synthèse des recommandations :

Recommandation 1 : Adopter rapidement une vision ambitieuse s'appuyant sur des principes de mixité urbaine et fonctionnelle et de densification intelligente et favorisant la connectivité du secteur.

Recommandation 2 : Amorcer rapidement la construction d'une station du REM dans la zone du bassin Wellington et développer l'offre de transport collectif et actif autour de celle-ci.

Recommandation 3 : Financer les infrastructures publiques du secteur Bridge-Bonaventure par l'instauration d'un modèle de financement fiscal de revitalisation afin d'éviter que les coûts des infrastructures municipales n'apparaissent dans le bilan financier de la Ville.

Recommandation 4 : Nous recommandons au ministère des Finances du gouvernement provincial de créer une « task force » avec des hauts fonctionnaires du ministère pour définir une stratégie de financement des infrastructures municipales dans les zones urbaines stratégiques.

Recommandation 5 : Mettre en place un organisme dédié au développement de Bridge-Bonaventure, en définissant particulièrement sa forme juridique, sa composition, ses mandats et son financement.

Pour consulter notre rapport, visitez le site Web de la Chambre.

Pour consulter l'étude Bâtir plus, plus vite et mieux, visitez le site de la Chambre.

Le Groupe d'intervention Bridge-Bonaventure est composé de :

Michel Leblanc , président et chef de la direction - Chambre de commerce du Montréal métropolitain

, président et chef de la direction - commerce du Montréal métropolitain Jessica Bouchard , vice-présidente, Affaires publiques et économiques et Initiatives d'impact - Chambre de commerce du Montréal métropolitain

, vice-présidente, Affaires publiques et économiques et Initiatives d'impact - commerce du Montréal métropolitain Martin Raymond , président-directeur général - Fonds de solidarité FTQ

, président-directeur général - Fonds de solidarité FTQ Marc-André Binette, chef adjoint, immobilier, fonds et co-investissements - Fondaction

Mario Lapierre , vice-président, Services spécialisés entreprises - Mouvement Desjardins

, vice-président, Services spécialisés entreprises - Mouvement Desjardins Isabelle Melançon, présidente-directrice générale - Institut de développement urbain du Québec

Raymond Bachand , conseiller stratégique - Norton Rose Fulbright

, conseiller stratégique - Arnold Beaudin , consultant

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

19 avril 2024 à 10:03

