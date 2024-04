La Fraternité Des Charpentiers Et Menuisiers d'Amérique (FUCMA) reconnaît les entrepreneurs « Bâtisseurs de Communautés »





Le programme de reconnaissance élargi au Canada met en valeur les entrepreneurs animés d'un esprit communautaire qui contribuent à bâtir des collectivités à travers le Canada.

CANADA, le 19 avril 2024 /CNW/ - Attirant l'attention sur le problème croissant de la fraude fiscale dans l'industrie de la construction, la Fraternité Des Charpentiers Et Menuisiers d'Amérique (FUCMA) est fière d'élargir son programme de reconnaissance 'Bâtisseur De Communauté' afin de mettre en lumière certains des nombreux entrepreneurs qui respectent les règles et de souligner leur dévouement inébranlable en faveur de pratiques équitables, des droits des travailleurs et de l'excellence dans l'industrie.

La fraude fiscale dans l'industrie de la construction, la traite à des fins de travail forcé et l'économie clandestine nuisent à tout le monde et coûtent des milliards à l'économie canadienne. Selon Statistique Canada, le produit intérieur brut (PIB) aux prix du marché pour l'activité économique clandestine au Canada était estimé à 68,5 milliards de dollars, soit 2,7 % du PIB total, en 2021.

Lancé pour la première fois au Canada en 2023, le programme de reconnaissance 'Bâtisseur de Communauté' fait partie d'une campagne annuelle plus large de l'industrie intitulée 'Journées d'action sur la fraude fiscale dans le domaine de la construction.' Dans le cadre de cette campagne, les charpentiers et les mécaniciens-monteurs du Canada et des États-Unis luttent contre la fraude fiscale dans l'industrie de la construction au moyen de divers événements et engagements qui ont lieu du 13 au 19 avril et appellent les autorités municipales, provinciales, étatiques et fédérales à s'associer à eux et à prendre des mesures pour s'attaquer à ce problème de plus en plus répandu.

Une fois de plus en 2024, la campagne 'Bâtisseur de Communauté' reconnaît les charpentiers et les mécaniciens-monteurs ainsi que leurs partenaires entrepreneurs dans les cinq conseils de la FUCMA au Canada :

Atlantic Canada Regional Council of Carpenters, Millwrights & Allied Workers (conseil régional du Canada atlantique des charpentiers, mécaniciens-monteurs et travailleurs alliés)

atlantique des charpentiers, mécaniciens-monteurs et travailleurs alliés) Conseil régional québécois

Conseil national de la construction du Canada

Conseil régional des mécaniciens industriels

Carpenters Regional Council (conseil régional des charpentiers)

CITATIONS

Les constructeurs qui respectent des pratiques équitables contribuent à bâtir leurs collectivités - routes, ponts, écoles, hôpitaux et services sociaux. Nous voulons honorer les bâtisseurs qui contribuent à la croissance et au développement des collectivités dans tout le pays. Grâce à la campagne de reconnaissance Bâtisseur de Communauté de la FUCMA, nous braquons les projecteurs sur certains de ces entrepreneurs honnêtes et dignes de confiance.

- Jason Rowe, vice-président de la division canadienne, Fraternité Des Charpentiers Et Menuisiers d'Amérique (FUCMA)

À propos de la Fraternité Des Charpentiers Et Menuisiers d'Amérique (FUCMA)

La Fraternité Des Charpentiers Et Menuisiers d'Amérique (FUCMA) est l'un des plus grands syndicats des métiers de la construction en Amérique du Nord, comptant plus d'un demi-million de membres travaillant dans l'industrie de la construction et des produits du bois. La FUCMA s'engage à fournir à la prochaine génération de professionnels de la construction les outils et les ressources dont ils ont besoin pour réussir dans une industrie exigeante où règne une rude concurrence.

Forte de plus de 140 ans d'expérience dans l'industrie de la construction, la FUCMA apporte un soutien inégalé à ses membres, propose des ouvriers hautement qualifiés aux entrepreneurs et joue un rôle de premier plan dans le secteur.

À propos des journées d'action contre la fraude fiscale dans le domaine de la construction

La Fraternité Des Charpentiers Et Menuisiers d'Amérique (FUCMA) compte plus de 500 000 membres aux États-Unis et au Canada. Les affiliés de la FUCMA ont ouvert la voie en dénonçant les fraudeurs et en informant les contribuables et les représentants du gouvernement du préjudice réel causé par la fraude fiscale des employeurs de l'industrie de la construction.

Chaque année, la FUCMA mène une campagne pour mettre en lumière la fraude fiscale et l'économie clandestine dans l'industrie de la construction.

19 avril 2024 à 08:00

