Blockchain4Youth de Bitget lance son programme d'apprentissage pour les COO de demain

VICTORIA, Seychelles, 19 avril 2024 /PRNewswire/ -- Bitget , plateforme d'échange de cryptomonnaies et société Web3 de premier plan, est fière d'annoncer le lancement en Europe du Programme de leadership Web3 ? Apprenti COO Bitget, pierre angulaire de son initiative de responsabilité sociale des entreprises (RSE) Blockchain4Youth. Ce programme est conçu pour donner des moyens d'action et de formation aux futurs pionniers de l'univers crypto, en les dotant de compétences et d'expériences essentielles, permettant à ces leaders potentiels d'exceller et d'innover au sein de l'écosystème en constante évolution des cryptomonnaies.

Le programme Apprenti COO Bitget va débuter en Europe, offrant une opportunité exceptionnelle aux participants de plonger dans le monde du Web3. Sous le mentorat des principaux dirigeants de Bitget, dont le COO Vugar Usi Zade, les apprentis recevront une formation pratique ainsi que de précieux conseils. Ce programme offre une plateforme pour acquérir des connaissances et des compétences approfondies, permettant aux participants de contribuer de manière significative à l'évolution du Web3. En outre, ils acquerront une expérience enrichissante en travaillant dans un environnement d'entreprise d'envergure mondiale.

En tant que programme sous l'égide de Blockchain4Youth, cette initiative est ouverte aux jeunes ambitieux qui sont passionnés par le Web3 et la technologie blockchain, désireux d'apprendre et de se développer, et adeptes du travail collaboratif dans un environnement dynamique. Les trois meilleurs apprentis sélectionnés pour le programme recevront un voyage de mentorat exclusif et entièrement financé à Dubaï avec le COO de Bitget, ce qui leur donnera un accès inégalé aux connaissances du secteur et aux possibilités de réseautage.

"Nous sommes ravis de lancer le programme Apprenti COO Bitget, qui illustre parfaitement notre engagement à encourager le talent et l'innovation dans l'espace Web3", a déclaré Vugar Usi Zade, COO de Bitget. "Ce programme offre aux jeunes diplômés la possibilité d'apprendre auprès d'experts de l'industrie, d'acquérir une expérience pratique et de les préparer à avoir un impact significatif sur l'industrie des cryptomonnaies. Nous pensons que ce programme représente plus qu'une simple expérience d'apprentissage ; il s'agit également d'un tremplin pour les aspirants enthousiastes et convaincus du Web3 qui souhaitent laisser leur marque sur la révolution de la finance numérique."

L'initiative Blockchain4Youth de Bitget a été lancée en mai 2023 avec un engagement de 10 millions de dollars sur une durée de 5 ans. Avec l'introduction du programme Apprenti COO, Bitget vise à immerger les participants profondément dans le Web3, les transformant en futurs leaders dans l'espace blockchain.

À propos de Bitget

Créée en 2018, Bitget est une entreprise Web3 qui figure parmi les principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde. Au service de plus de 25 millions d'utilisateurs répartis dans une centaine de pays et de régions, la plateforme Bitget est déterminée à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à sa fonctionnalité révolutionnaire de copy trading ainsi qu'à travers d'autres solutions de trading.

