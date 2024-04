Strike Rush : un nouveau jeu de tir en réalité virtuelle en équipe fait ses débuts dans Meta Quest





SÉOUL, Corée du Sud, 19 avril 2024 /PRNewswire/ -- Le 18 avril 2024, Skonec Entertainment annonce le lancement de son nouveau titre de réalité virtuelle, Strike Rush, sur Meta Quest . Avec deux décennies d'expérience en matière de développement, la société XR coréenne est connue pour avoir créé des jeux de tir au canon à rail comme Operation Ghost et Mortal Blitz VR, ajoutant désormais Strike Rush à la liste de ses jeux sur sa liste en constante évolution.

https://www.youtube.com/watch?v=6BvQ39tjl6w

Dans Strike Rush, les joueurs font équipe par groupes de quatre, avec jusqu'à huit joueurs, ou Blitzers, à la fois. Comme dans d'autres jeux de tir comme Overwatch et Valorant, l'objectif de ce jeu de tir en équipe est de contrôler la carte en capturant ou en défendant le point central contre les adversaires, le tout dans le cadre d'un match effréné de dix minutes dans l'arène de combat.

La carte à l'échelle réelle comprend quatre thèmes uniques : Oldruck Town, le paysage urbain coréen de Seorabeol, le stade Infinity de Dominion et le centre d'entraînement privé, Facility 9.

Strike Rush intègre plusieurs éléments clés dans son gameplay qui visent à offrir aux joueurs une expérience captivante et variée. Non seulement les joueurs partagent la carte avec d'autres Blitzers, mais ils sont également accompagnés de Blitzmons, qui sont des compagnons pilotés par l'IA et contrôlés par les joueurs eux-mêmes. Les Blitzmons peuvent être utilisés pour attaquer, défendre ou guérir tout au long de la carte, et peuvent influencer l'issue de la bataille.

Les Blitzmons ne sont pas les seules fonctionnalités spéciales dont vous pouvez bénéficier ! Les joueurs ont également la possibilité de piloter un énorme mecha connu sous le nom de Colossus. Le Colossus offre un environnement de cockpit détaillé avec une perspective qui tente d'imiter ce que l'on ressent lorsqu'on contrôle un robot géant. En fin de compte, votre réussite repose sur la stratégie, l'habileté et le travail d'équipe.

Et ne pensez pas un seul instant que les joueurs se précipitent au combat sans armes : les Blitzers sont équipés d'armes à feu spécialement conçues pour augmenter l'immersion et se sentir réels. En dehors du gameplay régulier, Strike Rush offre des éléments interactifs avec des Blitzmons, des missions en solo et une sélection de mini-jeux disponibles pour qu'il y ait toujours quelque chose de nouveau à découvrir.

Vous souhaitez en savoir plus ou participer à l'événement de lancement ? Strike Rush sera disponible dans la boutique Meta Quest le 18 avril 2024 et vous pouvez obtenir les dernières infos sur les réseaux sociaux X , Facebook , Instagram et TikTok . Pour voir le jeu en action avant de jouer, regardez la bande-annonce sur YouTube . Restez au fait des dernières nouvelles de Strike Rush en rejoignant le serveur Discord ou en visitant le site officiel . Blitzer, découvrez-le dès aujourd'hui !

