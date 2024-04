B2Broker passe l'effet de levier sur les principales paires de devise à 1:200





Le principal fournisseur de liquidités de type Prime of Prime B2Broker s'engage en faveur de la qualité, toujours à l'écoute des besoins de ses clients pour leur fournir les meilleurs outils possibles pour attirer davantage d'utilisateurs finaux et obtenir un avantage concurrentiel dans l'industrie. À cet égard, B2Broker annonce l'augmentation de l'effet de levier à 1:200 pour les principales paires FX, réduisant ainsi les exigences de marge de 1 % à 0,5 %.

En outre, alors que le marché de la cryptomonnaie prospère et que les traders demandent une augmentation de l'effet de levier, la société a augmenté l'effet de levier jusqu'à 1:50 pour BTCUSD et ETHUSD, réduisant les exigences de marge de 10 % à 2 % et améliorant considérablement la position des clients sur le marché.

Informations complémentaires à propos des solutions de liquidité B2Broker

Évoluant dans le secteur depuis plus d'une décennie, B2Broker propose des solutions de liquidité qui ont bénéficié d'un développement majeur au fil du temps. La société offre actuellement plus de 1 500 instruments dans huit classes d'actifs, à savoir devises, CFD crypto, indices au comptant, métaux précieux, actions uniques, FNB, produits de base et CFD NDF. .

B2Broker garantit l'accès à de vastes pools de liquidités de fournisseurs de premier rang, facilitant ainsi des spreads serrés et une exécution ultra-rapide. Les plateformes technologiques avancées et les intégrations API FIX comme B2Trader, cTrader, oneZero, Prime XM, Centroid, TFB, TradeLocker, Your Bourse, FX Cubic et MT4/MT5 permettent une connectivité transparente entre plusieurs systèmes de trading. L'infrastructure de B2Broker assure la distribution et l'agrégation de liquidités à travers différents canaux, améliorant ainsi l'exécution des transactions et réduisant les risques.

Les principaux atouts des solutions de liquidité comprennent une infrastructure robuste, des options de connectivité étendues et la capacité de développer des configurations de liquidité personnalisées pour répondre aux demandes du client.

En tant que chef de file sectoriel, B2Broker a lancé de multiples solutions innovantes tout au long de son histoire. L'année dernière, la société a lancé des NDF comme une nouvelle classe d'actifs sous la forme de CFD, avec l'avantage de règlements effectués le jour suivant. En outre, la société a été la première sur le marché à lancer des CFD cryptos basés sur des LP à terme au comptant puis perpétuels. B2Broker est aujourd'hui fier de proposer les conditions de marge les plus compétitives du marché !

L'entreprise a considérablement renforcé son bilan en servant plus de 250 clients institutionnels et 30 fonds professionnels. Grâce à cette base financière solide, la société a été en mesure d'accroître l'effet de levier et de répondre aux demandes des clients.

Avec l'effet de levier renforcé sur les paires de trading très demandées sur des marchés clés tels que les devises et les cryptos, la société permet aux courtiers de donner à leurs traders une flexibilité accrue dans la gestion de leur capital, élargissant considérablement l'attrait du client pour un ensemble plus vaste d'utilisateurs.

John Murillo, Chief Dealing Officer, B2Broker Group of Companies, déclare :

« Cette mise à jour stratégique améliore non seulement l'avantage concurrentiel de nos clients, mais renforce également leur capacité à répondre à l'évolution des demandes de leur propre clientèle, à saisir de nouvelles opportunités et à élever leurs normes de service en tirant parti de nos solutions de liquidité.

Forts de notre bilan éprouvé et de notre vaste clientèle, couplés à nos impressionnants volumes de trading, nous sommes à l'avant-garde du marché. Notre engagement en faveur de l'innovation a été évident tout au long de notre histoire. Nous avons été les premiers à lancer des CFD cryptos basés sur les contrats à terme au comptant et, par la suite, perpétuels. En plus des devises, nous sommes aujourd'hui fiers de proposer plus de 150 paires de CFD cryptos, ce qui témoigne de notre engagement en faveur de l'innovation et de la satisfaction des divers besoins de nos clients. »

Remarques finales

B2Broker est un chef de file reconnu de la fintech, révolutionnant le secteur grâce à d'importantes contributions au cours de la dernière décennie. Avec une volonté indéfectible en faveur de l'innovation et de l'amélioration continue, l'entreprise garantit que ses clients gardent une longueur d'avance sur la concurrence et établissent de nouvelles références. Son vaste écosystème fournit des solutions adaptées à différents modèles d'affaires.

Avec cette nouvelle mise à jour, B2Broker a considérablement renforcé l'effet de levier pour fournir les conditions les plus compétitives pour les clients institutionnels, les traders professionnels, les sociétés de courtage, les fonds spéculatifs, les bureaux de négociation pour compte propre et d'autres institutions financières.

Contactez B2Broker dès aujourd'hui pour découvrir les solutions mises à jour qui promeuvent la réussite !

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

18 avril 2024 à 16:45

Communiqué envoyé leet diffusé par :