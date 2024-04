dataplor annonce un financement de série A mené par Spark Capital pour développer l'intelligence des données de localisation à l'échelle mondiale





dataplor, le principal fournisseur de renseignements sur la localisation mondiale, a annoncé aujourd'hui une levée de fonds de série A de 10,6 millions de dollars dirigée par Spark Capital. Cette levée de fonds, à laquelle ont participé Quest Venture Partners, Acronym Venture Capital, Circadian Ventures, Two Lanterns Venture Partners et APA Venture Partners, accélérera davantage l'expansion perpétuelle de dataplor, permettant ainsi de construire la base de données la plus précise, complète et une base de données sur les points d'intérêt (POI) du marché mondial, mise à jour de façon régulière.

Actuellement, dataplor propose une couverture de données dans plus de 200 pays et territoires, englobant plus de 300 millions de lieux et plus de 15 000 marques. Les entreprises des secteurs de la technologie, de la cartographie, de la recherche, de la logistique tierce partie, des biens de consommation emballés (CPG), des télécommunications, de l'investissement, de l'immobilier et de la finance s'appuient sur la couverture mondiale et précise de dataplor pour prendre leurs décisions stratégiques et d'investissements. Avec ce dernier financement, dataplor est positionné pour étendre sa couverture mondiale et continuer à renforcer son équipe.

« Notre mission chez dataplor a toujours été de libérer le véritable potentiel des données de POI, les rendant accessibles et exploitables à l'échelle mondiale », a déclaré Geoff Michener, PDG et fondateur de dataplor. « Ce financement valide notre vision et notre produit leader du marché et nous permet de persévérer, de stimuler la croissance tout en restant fidèles à nos valeurs fondamentales de précision, de qualité et de confidentialité. »

L'approche exclusive de dataplor combine des technologies telles que l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique, les LLM et une plateforme technologique spécialement conçue avec une équipe mondiale d'experts en validation humaine. Cette combinaison permet à l'entreprise de recueillir des données de localisation précises, dédupliquées et vérifiées tout en fournissant un cadre pour des mises à jour régulières des informations afin de demeurer valides.

« dataplor répond à un besoin critique des entreprises cherchant à se développer sur les marchés internationaux : des données précises et exploitables qui ouvrent des opportunités commerciales », a déclaré Alex Finkelstein, partenaire général chez Spark Capital. « Nous voyons une énorme opportunité de marché à venir pour dataplor, mais nous avons également été impressionnés par leur traction, remportant des dizaines de clients du Fortune 500 et augmentant le chiffre d'affaires en moyenne de 2,5 fois d'une année à l'autre depuis 2020. Nous avons foi en l'avenir radieux de cette entreprise. »

M. Finkelstein rejoindra le conseil d'administration de dataplor, qui comprend John Frankel, partenaire fondateur de ffVC.

Les clients de dataplor bénéficient non seulement d'une couverture précise, actualisée et globale des données POI, mais aussi de l'engagement de l'entreprise en matière de protection de la vie privée. Toutes les informations contenues dans les bases de données de dataplor sont recueillies par contact direct avec une entreprise ou par le biais de données disponibles publiquement ; aucune information personnelle (PII) n'est utilisée. Cette approche correspond non seulement aux engagements éthiques de l'entreprise, mais garantit aussi que les clients de dataplor ne subiront aucune répercussion réglementaire ou juridique.

À propos de dataplor

dataplor est une société de données géospatiales réputée qui aide les entreprises internationales à se développer à l'étranger en cartographiant les marchés difficiles d'accès grâce à une approche axée sur la protection de la vie privée. La majorité des données de localisation internationales étant inexactes et rapidement obsolètes, dataplor va beaucoup plus loin que la norme de l'industrie pour aider les plus grandes entreprises internationales dans les domaines de la technologie, de la cartographie, de la recherche, de la logistique tierce, des biens de consommation emballés (CPG), des télécommunications, de l'investissement, de l'immobilier et de la finance à comprendre des informations sur n'importe quel espace commercial ou physique dans le monde, en temps réel, afin de favoriser l'expansion à l'étranger.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

18 avril 2024 à 16:35

