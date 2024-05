Charles Liang, PDG de Supermicro, prononcera à nouveau une allocution au salon COMPUTEX 2024





Le PDG parlera des dernières innovations en matière de solutions Plug-and-Play (PnP) à l'échelle du rack, notamment le refroidissement par liquide, le renforcement de l'efficacité et l'optimisation des performances pour l'IA, le Cloud et l'informatique périphérique

SAN JOSÉ, Californie et TAIPEI, 1er mai 2024 /PRNewswire/ ? Supermicro, Inc. (NASDAQ : SMCI), fournisseur de solutions informatiques totales pour l'IA, le cloud, le stockage et la 5G/Edge, a annoncé que pour la septième année consécutive, le président-directeur général, Charles Liang, prononcera une allocution de PDG au salon COMPUTEX 2024, l'un des événements informatiques et technologiques les plus importants axé sur le thème « Connecting AI » et qui se déroulera à Taipei, du 4 au 7 juin 2024. Le PDG de Supermicro prononcera ce discours le mercredi 5 juin à 9 h 30 au Hall 2 du Taipei Nangang Exhibition Center, 7F (ou en ligne).

« Supermicro continue de stimuler la croissance des technologies d'IA générative en repoussant les limites et en développant des solutions innovantes à faible consommation d'énergie sur l'ensemble du spectre, des centres de données à la périphérie intelligente », a déclaré Charles Liang, président et PDG de Supermicro. « Grâce à notre ferme engagement à offrir des solutions informatiques écologiques et à satisfaire nos clients, la technologie de refroidissement par liquide de Supermicro est conçue pour réduire la consommation d'énergie et diminuer le coût total de possession des centres de données jusqu'à 40 %, tout en optimisant les performances du système pour les clients et en réduisant l'empreinte carbone. Supermicro fournit dès aujourd'hui des solutions AI de 100 kW par rack. Supermicro est ravie de participer au salon COMPUTEX 2024 et d'y présenter ces innovations et ces capacités. »

TPour en savoir plus sur la présence de Supermicro au Computex 2024, veuillez consulter le site : https://learn-more.supermicro.com/computex .

Axé sur les étapes innovantes de la technologie d'IA générative, le Salon international de l'informatique de Taipei (COMPUTEX 2024) couvre six thèmes majeurs : l'informatique d'IA, la connectivité avancée, la mobilité future, la réalité immersive, la durabilité et les innovations.

Lors de son allocution de PDG à COMPUTEX, Charles Liang, un conférencier régulier de cet événement, présentera les systèmes de pointe de Supermicro conçus pour réduire les délais de mise sur le marché, les Building Block Solutions®, et expliquera comment l'informatique écologique a permis de réduire le coût total de possession (TCO) pour les centres de données.

L'informatique verte est essentielle pour les centres de données d'aujourd'hui, qui consomment environ 1 à 3 % de la demande mondiale d'électricité et cette consommation devrait augmenter. Supermicro s'engage à concevoir et à fournir des composants qui contribuent au développement de l'informatique verte en maximisant les performances des serveurs et des centres de données et en minimisant l'impact sur l'environnement.

Supermicro fournit des solutions à l'échelle du rack qui sont idéales pour les besoins actuels en matière d'IA/ML, de cloud et de stockage, et qui facilitent un déploiement rapide dans les centres de données. Ses solutions modulaires prennent en charge un ensemble complet de facteurs de forme, de processeurs, de mémoire, de GPU, de solutions de stockage, de mise en réseau, d'alimentation et de refroidissement, ce qui permet aux entreprises de construire des systèmes personnalisés à de nombreuses fins de calcul.

Cette année, Supermicro présentera au stand M0311a les solutions informatiques à l'échelle du rack, de refroidissement par liquide et d'informatique verte qui stimulent l'innovation, la découverte et le développement dans diverses industries. Ces solutions sont alimentées par la dernière génération de processeurs Intel® Xeon®, de processeurs AMD EPYCtm et de GPU NVIDIA. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.computextaipei.com.tw/en/index.html .

Le PDG prononcera ce discours en personne le mercredi 5 juin à 9 h 30 au Hall 2 du Taipei Nangang Exhibition Center, 7F (ou en ligne).

Pour vous inscrire à l'événement en personne ou vous inscrire à une diffusion en direct, rendez-vous sur https://www.supermicro.com/en/event/computex .

À propos de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) est un leader mondial dans le domaine des solutions informatiques complètes optimisées pour les applications. Fondée et opérant à San José, en Californie, Supermicro s'engage à fournir des innovations de premier plan sur le marché pour les infrastructures informatiques d'entreprise, de cloud, d'IA et de 5G Telco/Edge. Nous sommes un fabricant de solutions informatiques complètes avec des systèmes de serveurs, d'IA, de stockage, d'IoT, de commutateurs, des logiciels et des services d'assistance. L'expertise de Supermicro en matière de cartes mères, d'alimentation et de conception de châssis permet en outre notre développement et notre production, ce qui favorise l'innovation de nouvelle génération, du cloud à la périphérie, pour nos clients mondiaux. Nos produits sont conçus et fabriqués en interne (aux États-Unis, à Taïwan et aux Pays-Bas), en tirant parti des opérations mondiales pour la mise à l'échelle et l'efficacité, et optimisés pour améliorer le TCO et réduire l'impact environnemental (informatique verte). Le portefeuille primé de produits Server Building Block Solutions® permet aux clients d'optimiser leur charge de travail et leurs applications en choisissant parmi une large gamme de systèmes construits à partir de nos blocs de construction flexibles et réutilisables, qui prennent en charge un ensemble complet de facteurs de forme, de processeurs, de mémoire, d'unités de traitement graphique, de stockage, de réseaux, de solutions d'alimentation et de refroidissement (climatisation, refroidissement à air libre ou refroidissement liquide).

Supermicro, Server Building Block Solutions et We Keep IT Green sont des marques commerciales et/ou des marques déposées de Super Micro Computer, Inc.

Intel, le logo Intel et les autres marques Intel sont des marques déposées d'Intel Corporation ou de ses filiales.

Toutes les autres marques, noms et marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg

1 mai 2024 à 07:25

Communiqué envoyé leet diffusé par :