Les leaders de l'industrie soutiennent la prolongation du Programme de stages pratiques pour étudiants dans le cadre du budget fédéral

Au nom des nombreux organismes partenaires qui livrent les prestations du Programme de stages pratiques pour étudiants (PSPÉ) énumérés ci-dessous, nous nous réjouissons de l'investissement continu du gouvernement du Canada pour assurer la poursuite des activités du PSPÉ jusqu'en 2025-2026.

Depuis sa création, le programme joue un rôle crucial en offrant aux étudiants des possibilités d'apprentissage intégré au travail et en comblant les lacunes en matière de compétences dans l'économie canadienne. La continuité du soutien de ce programme souligne la reconnaissance de son importance par le gouvernement.

Cependant, étant donné le succès retentissant du programme et son impact sur le soutien aux petites et moyennes entreprises et les organismes à but non-lucratif dans des secteurs canadiens essentiels, nous espérons que le gouvernement commencera à se concentrer sur un financement stable à long terme pour le programme.

"Grâce au Programme de placement professionnel des étudiants, des dizaines de milliers d'étudiants ont acquis une expérience professionnelle précieuse tout en soutenant les petites et moyennes entreprises du Canada et en stimulant la croissance économique et la productivité dans tout le pays", a déclaré Robert Henderson de BioTalent Canada.

Les partenaires du PSPÉ se sont engagés à travailler avec le gouvernement et tous les parlementaires pour mieux faire comprendre la nécessité d'investissements à long terme qui soutiennent la productivité et la force de l'économie canadienne pour les générations à venir.

"Un financement stable, prévisible et à long terme du Programme de stages pratiques pour étudiants permet aux petites et moyennes entreprises canadiennes de s'assurer que l'apprentissage intégré au travail est un élément fondamental de leurs activités commerciales, ce qui est une raison essentielle pour laquelle nous continuerons à nous concentrer sur l'avenir du programme."

Nous souhaitons travailler avec le gouvernement pour mettre en place un plan plus solide et à plus long terme pour le Programme de placement professionnel des étudiants, afin que ses activités puissent continuer à stimuler la croissance économique en 2026 et au-delà.

Les agents de livraison SWPP qui approuvent ce message incluent :

BioTalent Canada

Chambre de commerce de l'Ontario

Compétences en transformation alimentaire Canada

Conseil canadien de l'aviation et de l'aérospatiale

Conseil canadien pour les ressources humaines en agriculture

Conseil des ressources humaines du secteur culturel

Conseil des technologies de l'information et des communications

Conseil RHiM

Excellence in Manufacturing Consortium (EMC)

Magnet

Organisation pour les carrières en environnement du Canada

Ressources humaines, industrie électrique du Canada

RH Tourisme Canada

TECHNATION Canada

Trucking HR Canada

Venture for Canada

Pour plus d'informations sur le programme de placement professionnel des étudiants, veuillez consulter le site web du programme.

À propos du Programme de stages pratiques pour étudiants

Le Programme de stages pratiques pour étudiants (PSPÉ) est une initiative dynamique qui comble le fossé entre le monde académique et le monde du travail. Conçu pour équiper les étudiants de divers domaines tels que les STIM, les soins de santé, la culture et les affaires, le PSPÉ les prépare à exceller sur le marché du travail canadien. Grâce aux possibilités d'apprentissage intégré au travail (AIT), les étudiants acquièrent une expérience précieuse dans le monde réel. En outre, le programme offre des subventions salariales, soutenues par le gouvernement du Canada, afin de réduire les coûts d'embauche pour les employeurs, ce qui en fait une opportunité attrayante pour les entreprises qui cherchent à investir dans de nouveaux talents.

