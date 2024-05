Vecima va présenter ses solutions vidéo et d'accès à la large bande flexibles et prêtes pour l'avenir au salon ANGA COM 2024





Vecima Networks Inc. (TSX : VCM) présentera ses portefeuilles d'accès ouvert, flexible et interopérable et de vidéo, y compris l'accès à la fibre 10G PON, le nouveau système Entra Virtual Cable Modem Termination (vCMTS), la solution Remote PHY (R-PHY) et la solution Remote MACPHY (R-MACPHY) qui domine le marché, ainsi que la diffusion vidéo de la prochaine génération, dont MediaScale Open Content Delivery Network (CDN)tm, et la solution Dynamic Content & Ad Insertion.

Technologies présentées

Récemment annoncé, l'Entra® vCMTS , qui fait partie de la plateforme Entra Cloudtm de Vecima, composée d'applications ouvertes, interopérables et cloud-natives, est conçu dès le départ pour fournir l'évolutivité et le débit requis pour les services DOCSIS® 4.0. Il est doté d'une conception ouverte et cloud-native entièrement conteneurisée et dynamiquement extensible pour les opérateurs de toutes tailles à des densités leaders sur le marché.

Construit sur la technologie DOCSIS® de Vecima qui a fait ses preuves sur le terrain, il est conçu pour maximiser les performances tout en minimisant l'espace, l'énergie et les coûts. Il est interopérable avec les dispositifs PHY distants (R-PHY Devices RPD) largement déployés de Vecima, et Vecima, s'engage pleinement à assurer l'interopérabilité avec d'autres fournisseurs.

L' Entra® SC-1D Entra Access Node offre R-MACPHY dans un facteur forme compact et européen. Faisant partie de la solution Distributed Access Architecture (DAA) de Vecima qui est déployée en Europe, le noeud d'accès SC-1D permet aux opérateurs de déployer le très haut débit à l'échelle du gigabit, et de lancer de nouveaux services pour les abonnés résidentiels et les entreprises. En outre, le passage à la DAA assure la durabilité grâce à la numérisation, permettant de réaliser d'importantes économies d'énergie. Le Groupe Dell'Oro a récemment désigné Vecima comme le leader mondial en termes de parts de revenus pour les dispositifs R-MACPHY.

L' Entra® EN2112 R-PHY Access Node est un noeud à haute densité, compact et à deux ports qui est interopérable avec les coeurs de CCAP (converged cable access platform, ou plateforme d'accès par câble convergent) et les vCMTS de tiers, créant un écosystème DAA ouvert et flexible. Prenant en charge les architectures qui amènent la fibre plus profondément dans le réseau, l'EN2112 permet aux opérateurs d'optimiser la capacité des réseaux hybrides fibre coaxial (HFC) existants et de fournir une largeur de bande accrue aux abonnés.

Nommée par le Groupe Dell'Oro comme le leader mondial du marché des terminaux de ligne optique distants (Remote Optical Line Terminals , R-OLT) pour la troisième année consécutive, Vecima élargit son portefeuille d'accès à la fibre optique avec une plateforme souple, compacte et puissante qui prend en charge les variantes les plus répandues des réseaux optiques passifs (Passive Optical Network, PON). L'Entra® EXS1610 All-PONtm Shelf permet aux clients de déployer sélectivement la fibre jusqu'à la maison dans n'importe quel hub de marché ou déploiement d'armoire d'usine extérieure, permettant une flexibilité maximale pour déployer des solutions d'accès à la fibre basées sur les besoins spécifiques des abonnés. En outre, l'EXS1610 fonctionne de manière transparente avec dix fournisseurs différents d'unités de réseau optique (optical network unit, ONU), grâce à quoi les opérateurs peuvent sélectionner indépendamment le fournisseur d'ONU de leur choix.

Nous présenterons également les solutions MediaScaletm Content Distribution, notamment Open CDN pour un streaming de haute qualité, sans encombrement, plus rentable et plus efficace, et la solution Dynamic Content with Ad Insertion pour des publicités très ciblées et une plus grande valeur par impression.

Avec MediaScale Open CDN, les propriétaires de contenu réduisent la congestion, les coûts CDN publics ainsi que la latence, et les fournisseurs de services peuvent monétiser le contenu qu'ils diffusent déjà. L'Open CDN fournit un streaming vidéo aux plus hauts débits disponibles, sans nouvelle mise en mémoire tampon, et avec un rendement énergétique de 235 Mbps par watt, le tout en offrant le coût de propriété le plus bas du marché.

Les fournisseurs de services ont la possibilité de contrôler le contenu grâce à la solution MediaScale Dynamic Content & Ad Insertion qui prend en charge les droits sur le contenu, les coupures et la publicité. En manipulant le contenu à la périphérie du réseau, les opérateurs peuvent proposer un contenu vidéo personnalisé plus efficace, et offrir davantage de possibilités de monétiser ce contenu avec des publicités ciblées et de plus grande valeur.

Les conférenciers de Vecima au salon ANGA COM

Chris Busch, architecte d'accès principal du bureau du directeur technique de Vecima, interviendra le 14 mai sur le thème « Low Latency in Fiber and HFC Networks » (Les faibles temps

Citations de cadres de Vecima participant au salon ANGA COM

« Vecima continue d'étendre sa présence en Europe, apportant à ses clients des solutions éprouvées et cheffes de file sur le marché pour l'accès et la vidéo IP », a déclaré John Ruwe, vice-président des ventes de la région EMOA chez Vecima. « Avec nos partenaires estimés dans la région, nous aidons les opérateurs à construire les réseaux fibre, câble et vidéo qui ouvrent la voie à de nouveaux services pour leurs abonnés. »

« Nous rencontrons les opérateurs là où ils se trouvent, en leur offrant de multiples options pour faire évoluer leurs réseaux et répondre aux demandes de large bande pour l'avenir », a déclaré Ryan Nicometo, vice-président principal et directeur général du département Solutions vidéo et haut débit de Vecima. « Chez Vecima, nous adoptons une approche ouverte et interopérable qui donne aux opérateurs la flexibilité ultime pour leur permettre de choisir la voie qui les mènera vers l'avenir. »

Venez rencontrer Vecima Networks au salon ANGA COM 2024

se tenant du 14 au 16 mai à Cologne, en Allemagne

sur le stand A20 du Hall 8 du Parc des expositions de Cologne (Koelnmesse)

Pour organiser un rendez-vous avec l'équipe de Vecima, envoyez un courriel à [email protected].

Les analystes des médias et de l'industrie sont invités à contacter [email protected].

À propos de Vecima Networks

Vecima Networks Inc. (TSX : VCM) est à l'avant-garde de l'évolution mondiale vers les réseaux multigigabits et riches en contenu de l'avenir. Nos talentueux collaborateurs proposent des logiciels et des services à l'épreuve du futur, ainsi que des plateformes intégrées qui alimentent des réseaux de streaming vidéo haut débit, qui surveillent et gèrent le transport, et qui transforment les expériences chez les particuliers, dans les entreprises et partout où les gens se connectent. Nous aidons nos clients à faire évoluer leurs réseaux grâce à des solutions cloud qui permettent à leurs abonnés de bénéficier de débits révolutionnaires, d'une qualité vidéo supérieure et de nouveaux services attractifs. La connectivité est source de puissance ? en effet, elle permet aux personnes, aux entreprises et aux communautés de croître et de prospérer.

Rendez-vous sur vecima.com pour en savoir plus.

