Guerre à la pelouse dans les villes : on rate la cible !





SAINT-HYACINTHE, QC, le 18 avril 2024 /CNW/ - À la lumière du débat actuel autour de la pelouse dans les villes... Québec Vert souhaite rappeler que le véritable ennemi pour l'environnement et la lutte aux changements climatiques n'est pas la pelouse, une surface déjà végétalisée, mais bien les surfaces minéralisées que l'on retrouve en surabondance dans nos villes.

On reconnait aujourd'hui tous les bienfaits de la végétalisation : adaptation aux changements climatiques par la lutte aux îlots de chaleur et la gestion durable des eaux pluviales, support à la biodiversité, protection de la qualité de l'environnement, amélioration de la santé physique et mentale, et bien plus encore. En ce sens, Québec Vert rappelle que la pelouse, qui est une surface végétalisée facile à implanter et à entretenir et possédant de multiples bénéfices fait partie des nombreuses options de végétalisation, et demeure de loin préférable à l'implantation de surfaces minéralisées.

Face au dénigrement actuel de la pelouse, certains citoyens optent pour des aménagements inertes, ce qui contribue à accentuer les problèmes d'îlots de chaleur et d'infiltration des eaux de pluie, contrairement à l'élan de végétalisation prôné par les opposants à la pelouse. Rappelons également que pour plusieurs familles et dans plusieurs espaces municipaux tels que les parcs, la pelouse demeure une surface de jeu utilitaire essentielle qui ne peut être remplacée par d'autres aménagements végétalisés.

Québec Vert convient cependant qu'il est nécessaire de rappeler les bonnes pratiques en matière d'implantation et d'entretien des pelouses, afin que ces aménagements soient réellement bénéfiques pour l'environnement. En effet, l'utilisation de quelques pratiques culturales telles que l'aération, l'herbicyclage, le sursemis, et le rehaussement de la hauteur de tonte permet d'avoir une pelouse résiliente, réduisant ainsi l'utilisation d'eau, de fertilisants et de pesticides. Il est également possible de diversifier sa pelouse, ce qui aidera, en plus des aménagements végétalisés avoisinants, à supporter la biodiversité.

Québec Vert supporte depuis 2008 la démarche Pelouse durable et a récemment remis à jour ses outils et offre à tous un site web renouvelé et contenant toutes les informations les plus récentes nécessaires à l'implantation et l'entretien durable des pelouses. Par ailleurs, Québec Vert mène d'ailleurs la charge pour accélérer la végétalisation du Québec. Suite à une consultation nationale rassemblant plusieurs centaines de personnes, un livre blanc rassemblant des recommandations concrètes et prêtes à l'emploi sera remis au gouvernement provincial en mai, pour faire du Québec un chef de file en la matière.

À propos de Québec Vert

Québec Vert est la porte-parole du secteur de l'horticulture ornementale, environnementale et nourricière au Québec. Sa mission est de représenter, promouvoir et favoriser la croissance de ce secteur, qui compte plus de 7?500 entreprises, dans une perspective de développement durable.

18 avril 2024

