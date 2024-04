Long Tale Games relance le MMO Life is Feudal: MMO sur Steam avec un événement important, la campagne de rétablissement de l'équilibre





Long Tale Games (LTG) annonce le relancement de Life is Feudal: MMO sur Steam. Pour montrer son appréciation à la communauté du jeu vidéo, l'éditeur lance un événement spécial destiné aux joueurs originaux du jeu, la campagne de rétablissement de l'équilibre. Les joueurs ayant effectué des achats lors de la précédente phase de Life is Feudal: MMO recevront des pièces LiF spéciales pouvant être échangées contre un abonnement au jeu.

Depuis le relancement en juin 2023, Life is Feudal: MMO est passé à un modèle basé sur l'abonnement, se débarassant de toutes les fonctionnalités pay-to-win. Ce changement garantit une équité pour tous les joueurs, favorisant la réussite dans le jeu qui dépend désormais entièrement de la compétence et de l'effort du joueur, créant ainsi un environnement plus engageant. Jusqu'à présent, le jeu n'était distribué que via la plateforme de jeu personnelle de l'éditeur (LTG.com). Cependant, avec ce lancement, il étend désormais sa présence à d'autres magasins, en commençant par Steam.

Evgenii Romin, Directeur de Publication chez Long Tale Games, a exprimé son enthousiasme pour le prochain relancement et la campagne associée en disant : « Nous sommes très enthousiastes à l'idée de présenter 'Life is Feudal: MMO' à un public plus large via Steam. De plus, nous sommes impatients de montrer notre gratitude envers notre communauté grâce à la campagne de rétablissement de l'équilibre. Cette entreprise démontre notre appréciation pour le soutien de nos joueurs et reflète notre dévouement à assurer une expérience de jeu équitable et gratifiante. »

Life is Feudal: MMO a été très peaufiné grâce à un développement constant, un rééquilibrage ciblé et la suppression de bugs tout en maintenant un lien fort avec sa communauté, avec un clin d'oeil particulier aux contributions des moddeurs. Le jeu a connu une renaissance avec plus de 150 mises à jour de son contenu, comprenant de nouveaux objets, bâtiments, professions et mécanismes de jeu, ainsi que l'introduction de fonctionnalités très attendues comme le chat vocal en jeu, les systèmes anti-triche et du contenu supplémentaire. Ces avancées et événements fascinantes, tels que la compétition King of the Hill, ont profondément enrichi l'expérience de jeu. Merci aux joueurs et à la communauté MMO pour leur dévouement envers notre simulateur de vie médiévale préféré.

En regardant vers l'avenir, la feuille de route pour Life is Feudal: MMO inclut des mises à jour majeures inspirées par les retours de la communauté, comme une nouvelle carte et de nombreuses améliorations de jeu prévues pour mi-2024. Cette stratégie souligne l'engagement de LTG à développer Life is Feudal: MMO en étroite collaboration avec la communauté.

Qu'est-ce que Life is Feudal: MMO ?

Life is Feudal: MMO est un MMORPG sandbox se déroulant dans un monde médiéval brut appelé Abella. Les joueurs se retrouvent dans ce nouveau monde étrange sans mémoire de leur passé et doivent rapidement apprendre les bases de la survie, de la chasse et trouver des alliés qui les soutiendront en cas de besoin. Au fur et à mesure que leur voyage progresse, les joueurs pourront apprendre de nouvelles compétences qui leur permettront de fabriquer des armes complexes, de construire des bâtiments, voire d'établir des villes, des châteaux et de puissantes forteresses.

Que les joueurs choisissent de se regrouper en guildes et de se lancer dans des guerres de conquête épiques ou de maîtriser l'art de la survie en solo, le jeu offre d'innombrables possibilités d'exploration et de conquête, quel que soit le chemin emprunté.

À propos de Long Tale Games

Long Tale Games (LTG) est un éditeur multiversel qui s'attache à redonner vie à des jeux légendaires en leur insufflant une nouvelle vie et en recourant à des techniques innovantes de monétisation et d'acquisition d'utilisateurs. Avec un portefeuille diversifié allant des jeux classiques aux jeux du web3, LTG s'appuie sur l'expertise de l'industrie pour canaliser, porter, développer et soutenir le marketing des joyaux cachés et des classiques, en s'assurant que chaque projet bénéficie d'une approche personnalisée. LTG est animé par des vétérans dévoués de l'industrie qui croient en une stratégie axée sur la communauté, impliquant les joueurs dans le processus de développement pour insuffler une nouvelle vie à chaque jeu. Ils prouvent ainsi leur engagement à faire revivre des titres appréciés et à favoriser la croissance de nouvelles entreprises dans l'univers des jeux.

Pour plus d'informations et pour en savoir plus, veuillez visiter corp.ltg.com

Le modèle de monétisation : abonnement mensuel de 14,99 $, avec un essai gratuit de 7 jours pour les nouveaux utilisateurs et de 30 jours pour les possesseurs du jeu original Life is Feudal : MMO sur Steam.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

18 avril 2024 à 14:40

