Le Canada devient pays partenaire de la foire commerciale HANNOVER MESSE pour 2025

La foire commerciale HANNOVER MESSE est le plus grand salon mondial des technologies industrielles, et le Canada est honoré d'en être le pays partenaire en 2025. Nous sommes prêts à y promouvoir l'expertise industrielle et technologique du Canada, ainsi qu'à mettre en valeur les innovations de pointe qui permettront de faire croître et de renforcer des relations commerciales et d'investissement au bénéfice des entreprises canadiennes sur la scène internationale.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a officiellement lancé les préparatifs du Canada à titre de pays partenaire de la foire HANNOVER MESSE de 2025. Le Canada entend renforcer ses relations en Europe et aider les entreprises canadiennes à nouer des partenariats internationaux axés sur les technologies numériques, la transformation industrielle, les technologies propres et la résilience des chaînes d'approvisionnement. De plus, le Canada mettra de l'avant sa proposition de valeur en tant qu'endroit idéal où faire des affaires et investir.

Au cours de l'année à venir, le Canada formera une délégation dynamique et hautement diversifiée en vue de cette foire. Cette année, plus de 70 entreprises canadiennes de secteurs industriels clés, comme ceux de l'automatisation, de la robotique, des technologies numériques, de la mobilité électrique et de l'hydrogène et des piles à combustible, y ont participé. Le Canada souhaite être représenté par plus de 200 entreprises à l'édition de 2025. Les représentants des entreprises qui participeront à la foire pourront rencontrer en personne des investisseurs internationaux et des clients potentiels d'Allemagne, d'ailleurs en Europe et d'autres régions pour susciter des possibilités, ouvrir des marchés et créer des emplois.

« Le Canada a été choisi comme pays partenaire de la foire commerciale HANNOVER MESSE pour l'édition de 2025, et nous sommes prêts à mettre en valeur nos innovations numériques et nos solutions énergétiques. Le Canada possède une main-d'oeuvre hautement qualifiée et des entreprises impressionnantes que nous sommes impatients de présenter au monde entier. Nous renforçons nos liens avec l'Europe et maintenons nos efforts de collaboration internationale. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Le Canada et l'Allemagne entretiennent une relation dynamique et mutuellement avantageuse en matière de commerce et d'investissement. Je me réjouis du rôle que le Canada jouera en tant que pays partenaire de la foire HANNOVER MESSE de 2025. Les entreprises canadiennes pourront tirer parti des liens de plus en plus étroits que nous tissons avec l'Europe et avec d'autres régions du monde dans les sphères des sciences, de la technologie et de l'innovation. »

- La ministre de la Promotion des exportations, du Commerce international et du Développement économique, l'honorable Mary Ng

« L'édition 2024 de la foire HANNOVER MESSE a permis à plus de 80 entreprises canadiennes enthousiastes de présenter leurs solutions en fabrication de pointe sur une scène véritablement mondiale. Les projecteurs seront encore plus braqués sur nous l'an prochain, lorsque le Canada sera le pays partenaire de la foire. Nous souhaitons former une délégation d'au moins 200 entreprises à cette occasion. Les gens d'affaires qui cherchent à élargir leur clientèle, à trouver des partenaires innovateurs ou à se renseigner sur les grandes tendances en technologies industrielles ne seront certainement pas déçus! »

- Le président-directeur général de NGen, Jayson Myers

La foire commerciale HANNOVER MESSE rassemble des décideurs de gouvernements et d'entreprises de partout dans le monde, et sert de plateforme de discussion des tendances et de l'évolution industrielles. L'événement d'une semaine attire en moyenne quelque 6?000 exposants et plus de 200?000 participants.

En août 2022, le premier ministre Justin Trudeau et le chancelier allemand Olaf Scholz ont annoncé que le Canada avait accepté de devenir pays hôte partenaire de la foire HANNOVER MESSE de 2025, à l'invitation de l'Allemagne.

À l'occasion de cet événement, tous les regards seront tournés vers le Canada, dont la réputation économique enviable se fonde sur un environnement commercial stable et prévisible, une main-d'oeuvre hautement qualifiée et de solides assises en matière d'environnement, de principes sociaux et de gouvernance.

La foire HANNOVER MESSE de 2025 se déroulera du 31 mars au 4 avril 2025.

Les entreprises qui souhaitent se joindre à la délégation nationale peuvent indiquer leur intérêt en ligne sur le site Web de Fabrication de prochaine génération Canada (NGen), la grappe d'innovation mondiale du Canada pour la fabrication de pointe. Pour de plus amples renseignements sur la façon de vous joindre à nous à Hanovre en 2025.

