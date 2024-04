LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT LES LENDEMAINS PRENNENT VIE ICI VISE À RECUEILLIR 400 MILLIONS DE DOLLARS POUR SOUTENIR LES SOINS AUX PATIENTS ET LA RECHERCHE DE CALIBRE MONDIAL AU QUÉBEC





La campagne financera des solutions révolutionnaires en santé numérique et des recherches de pointe qui permettront d'offrir de meilleurs lendemains aux patients des hôpitaux du Québec et d'ailleurs

MONTRÉAL, le 18 avril 2024 /CNW/ - La Fondation de l'Hôpital général juif (HGJ) dévoile la campagne de financement la plus ambitieuse des 90 années d'existence de l'établissement. La campagne philanthropique Les lendemains prennent vie ici a pour objectif d'amasser 400 millions de dollars en sept ans pour financer quatre initiatives essentielles à l'avenir des soins de santé :

La campagne Les lendemains prennent vie ici s'appuie sur les connaissances et l'expérience de ses coprésidents honoraires : Stephanie Azrieli, Paul Desmarais, jr., Brenda Gewurz, Lillian Vineberg-Goodman, Jonathan I. Wener, C.M et Edward Wiltzer.

« L'objectif de la campagne est de bâtir l'avenir des soins de santé », explique David Amiel, président du conseil d'administration de la Fondation de l'HGJ. « Il y a 94 ans, un groupe de donateurs visionnaires s'est réuni pour financer la construction de l'Hôpital général juif, qui est devenu l'un des meilleurs hôpitaux au monde. Les fonds amassés durant la campagne Les lendemains prennent vie ici transformeront la façon dont les soins de santé seront prodigués à l'HGJ, dans la province et ailleurs. »

L'HGJ figure constamment au rang des meilleurs hôpitaux au Québec, au Canada et ailleurs dans le monde. Reconnu comme un modèle en matière de soins de santé de pointe, l'hôpital conçoit des approches novatrices et révolutionnaires qu'adoptent souvent d'autres établissements. Le Centre de commandement et le programme Hôpital@domicile sont deux des nombreux exemples d'initiatives de santé numérique que la campagne Les lendemains prennent vie ici soutiendra. Ces nouvelles approches visent l'optimisation des soins aux patients, et leur portée ne se limitera pas à l'HGJ; elle s'étendra à l'ensemble de la population.

« L'objectif de cette campagne de financement audacieuse et ambitieuse est de rassembler les gens autour d'une cause commune », affirme Jonathan Wener, coprésident honoraire. « L'HGJ a toujours été à l'avant-garde des soins aux patients, de la recherche médicale et de l'esprit communautaire. Toutes les personnes qui franchissent les portes de l'hôpital sont traitées avec compassion et bienveillance. La campagne Les lendemains prennent vie ici est fidèle à cette tradition, et je suis fier d'être un coprésident honoraire, un donateur et un patient de cet établissement prestigieux. »

Les fonds recueillis lors du lancement public de la campagne Les lendemains prennent vie ici s'ajouteront aux 180 millions de dollars en dons déjà amassés, et versés par des personnes visionnaires. Ce premier élan de grande générosité reflète la force qu'ont les communautés lorsqu'elles se rassemblent.

« Nous sommes profondément reconnaissants envers les personnes, les familles, les fondations et les organisations qui ont fait des dons et qui ont ainsi, par leur appui généreux, permis à la campagne Les lendemains prennent vie ici de connaître un début prometteur », affirme Bram Freedman, président et chef de la direction de la Fondation de l'HGJ. « Chaque personne qui fait un don aide à transformer la façon dont les soins sont prodigués, à optimiser les résultats pour les patients et à sauver des vies. »

Les lendemains prennent vie ici :

À PROPOS DE L'HÔPITAL GÉNÉRAL JUIF

L'Hôpital général juif (HGJ), que le magazine Newsweek a classé à plusieurs reprises parmi les trois meilleurs hôpitaux aux Québec, les 10 meilleurs au Canada et les 125 meilleurs dans le monde, est un hôpital d'enseignement de l'Université McGill qui offre des traitements de courte durée et des traitements spécialisés. Depuis sa fondation en 1934, l'HGJ sert une population diversifiée de patients, peu importe leur religion, leur langue ou leur origine ethnique.

L'Hôpital accueille le plus grand nombre de naissances au Québec et est réputé pour son expertise dans les grossesses à risque élevé et les soins périnatals. Son service d'urgence est l'un des plus achalandés et des plus efficaces de la région, tandis que son Centre du cancer Segal est reconnu internationalement pour ses avancées majeures en matière de traitements et de recherche en oncologie. Quant à l'Institut Lady Davis de recherches médicales, il est l'un des plus importants et influents centres de recherches au Canada. L'HGJ est le principal centre hospitalier de l'autorité régionale de la santé, connue sous le nom de CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal.

À PROPOS DE LA FONDATION DE L'HÔPITAL GÉNÉRAL JUIF

Depuis 1969, la mission de la Fondation de l'Hôpital général juif est de favoriser l'avancement des soins de santé et de la recherche médicale à l'intention des citoyens du Québec en appuyant l'Hôpital général juif de Montréal. La Fondation assure une aide essentielle à l'hôpital en vue d'accroître la qualité extraordinaire des soins offerts aux patients, de faire avancer les découvertes scientifiques et de faciliter l'acquisition d'équipement médical novateur. De concert avec des membres dynamiques de la communauté, la Fondation s'attache à concrétiser diverses initiatives de financement afin de faciliter l'atteinte des objectifs ambitieux de l'hôpital.

