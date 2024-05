L'Association canadienne des optométristes lance une nouvelle campagne numérique « Faut y voir » pour sensibiliser la population canadienne à la santé oculaire et aux soins de la vue.





Alors que le mois de mai marque le Mois de la santé visuelle, l'Association canadienne des optométristes (ACO) lance une campagne nationale numérique visant à sensibiliser le public à la santé oculaire et aux soins de la vue, et à encourager les Canadiennes et les Canadiens à faire examiner leurs yeux. Plusieurs associations provinciales d'optométristes (Association des Optométristes du Nouveau-Brunswick, Newfoundland & Labrador Association of Optometrists, Nova Scotia Association of Optometrists, The Prince Edward Island Association of Optometrists) et des commanditaires de l'industrie - Alcon, CooperVision et Sun Pharma - soutiennent cette campagne.

Il est urgent de sensibiliser le public à la santé oculaire et aux soins de la vue

Plus de 8 millions de Canadiens risquent de souffrir de troubles oculaires, alors qu'il est possible de traiter ou de prévenir la perte de vision dans 75 % des cas grâce à un diagnostic précoce. Bien que les Canadiennes et les Canadiens accordent une grande importance à leur vue et craignent de la perdre, ils ne sont pas suffisamment sensibilisés à la nécessité d'effectuer régulièrement des examens complets de la vue. De nombreuses personnes négligent souvent l'importance d'un examen approfondi pour une détection précoce.

Une enquête réalisée en 20221 a soulevé une statistique révélatrice : 37 % des personnes interrogées n'ayant pas consulté un professionnel de la vue depuis plus de deux ans avaient agi de la sorte en assumant qu'il n'y avait aucun problème avec leur vision. En outre, l'enquête a révélé qu'au Canada, les hommes sont moins enclins que les femmes à accorder la priorité à la santé oculaire.

Fort de ces statistiques, l'ACO a lancé une nouvelle campagne numérique visant à sensibiliser le public à la santé oculaire et à la vision par le biais d'un message simple mais percutant : « Faut y voir ».

« De nombreux troubles oculaires graves ne présentent pas de symptômes évidents. Attendre l'apparition de symptômes peut exposer les personnes à des risques importants, en particulier au sein d'une population vieillissante, chez les personnes qui passent beaucoup de temps devant un écran et dans un contexte d'épidémie de myopie chez les enfants. Il est essentiel d'intégrer les soins oculaires dans les habitudes de santé de tous les groupes d'âge, des tout-petits aux personnes âgées », déclare le Dr Martin Spiro, président de l'Association canadienne des optométristes.

Considérez l'examen complet de la vue comme une visite médicale pour vos yeux... et plus encore.

Un examen oculovisuel complet est le meilleur outil de détection précoce des maladies oculaires et de plusieurs maladies systémiques. Il repose sur le principe que les changements structurels de l'oeil (souvent au niveau microscopique) se manifestent bien avant que les changements fonctionnels et la perte de vision ne surviennent.

Les optométristes diagnostiquent, traitent et aident à prévenir les maladies et les troubles affectant le système visuel (l'oeil et les structures connexes). Ils aident également à identifier les problèmes de santé généraux tels que les accidents vasculaires cérébraux, les maladies cardiovasculaires, le diabète, l'hypertension, certains cancers, les lésions cérébrales et les troubles neurologiques, qui sont souvent détectés pour la première fois lors d'un examen oculovisuel complet. Ils orientent les patients vers des spécialistes et peuvent les aider à gérer leur santé après une intervention chirurgicale. Du nourrisson à la personne âgée, les optométristes fournissent des soins pour aider à maintenir une bonne vision, une bonne santé oculaire et une bonne qualité de vie.

L'Association canadienne des optométristes a élaboré des lignes directrices fondées sur des données probantes concernant la fréquence recommandée de l'examen complet de la vue et invite les gens à prendre soin de leurs yeux.

« Si les adultes pensent que leurs yeux vont bien... alors pourquoi font-ils toujours ces choses-là? »

La campagne nationale met en scène des enfants imitant les adultes dans des situations quotidiennes pour encourager tout le monde à prendre soin de leurs yeux et à prendre rendez-vous avec leur optométriste. La campagne sera diffusée tout au long du mois de mai sur Facebook, Instagram, YouTube, TikTok et Spotify dans les deux langues officielles.

« En collaboration avec l'Association canadienne des optométristes, nous nous engageons à sensibiliser les gens à l'importance des examens réguliers des yeux et à aider les gens à voir de façon brillante », a déclaré Vanessa Johari Hansen, directrice nationale de l'unité fonctionnelle, Soins de la vue, chez Alcon Canada. « Trop souvent, les examens de la vue sont négligés, mais grâce à notre partenariat, nous sommes déterminés à améliorer la vision et la santé oculaire, en reconnaissant leur rôle vital dans le bien-être général. »

Pour en savoir plus sur la campagne de l'ACO, veuillez consulter la page web dédiée : https://opto.ca/fr/fautyvoir

À propos de l'Association canadienne des optométristes

L'Association canadienne des optométristes (ACO) est la voix nationale de l'optométrie et se consacre à fournir leadership et soutien à plus de 8 300 membres afin d'améliorer la prestation de services de santé oculaire et de vision claire pour tous les Canadiens. Pour plus d'informations, visitez le site https://opto.ca/fr

À propos d'Alcon

Alcon aide les gens à voir avec clarté. En tant que chef de file mondial des soins oculaires, avec un héritage qui s'étend sur plus de 75 ans, nous offrons la gamme de produits la plus vaste pour améliorer la vue et la vie des gens. Chaque année, nos produits chirurgicaux et nos produits de soins oculaires touchent la vie de plus de 260 millions de personnes aux prises avec des affections comme la cataracte, le glaucome, les maladies rétiniennes et les erreurs de réfraction, dans plus de 140 pays. Nos plus de 25 000 associés améliorent la qualité de vie grâce à des produits novateurs, des partenariats avec des professionnels des soins oculaires et des programmes qui favorisent l'accès à des soins oculaires de qualité. Apprenez-en plus en visitant le site www.alcon.ca/fr

À propos de CooperVision

CooperVision, une division de CooperCompanies (Nasdaq:COO), est l'un des principaux fabricants de lentilles cornéennes au monde. L'entreprise produit une gamme complète de lentilles cornéennes souples à usage unique, bimensuelles et mensuelles, caractérisées par des matériaux et des optiques de pointe, ainsi que des lentilles rigides perméables au gaz de qualité supérieure pour l'orthokératologie et les conceptions sclérales. CooperVision a toujours su relever les défis les plus difficiles en matière de vision, tels que l'astigmatisme, la presbytie, la myopie infantile et les cornées très irrégulières, et propose la gamme la plus complète de lentilles sphériques, toriques et multifocales sur le marché. Grâce à la combinaison de produits innovants et d'un soutien ciblé aux professionnels, l'entreprise apporte une perspective rafraîchissante sur le marché, créant ainsi de réels avantages pour les clients et pour les porteurs. Pour en savoir plus, visitez https://coopervision.ca/fr

À propos de Sun Pharma

Sun Pharma est apparue sur le marché canadien en 2015 lors de son acquisition de Ranbaxy Laboratories Limitée, qui figurait parmi les 10 principaux fabricants de produits génériques au Canada depuis 2005. Sun Pharma, chef de file mondial dans le domaine des médicaments génériques et de marque, est maintenant prête à occuper une place plus importante sur le marché canadien des soins de santé.

Grâce à l'appui de nos installations de fabrication réparties sur six continents, nous investissons au Canada en mettant sur le marché des médicaments novateurs et de haute qualité à un prix abordable. Notre vigueur mondiale en recherche et développement jointe à notre engagement inébranlable à la qualité nous permettent d'offrir à la population canadienne une vaste gamme de médicaments abordables.

Taro Pharmaceuticals est le distributeur exclusif de nos spécialités pharmaceutiques et de nos produits génériques au Canada.

À notre avis, l'association des capacités mondiales de Sun Pharma à l'engagement de Taro Pharmaceuticals manifesté depuis 30 ans dans la fabrication et la distribution au Canada représente un partenariat unique pour nos clients canadiens. Nous avons toujours comme objectif d'offrir à nos clients et à nos partenaires des produits de première qualité et un service après-vente exceptionnel.

Nous sommes heureux à la perspective d'offrir à la population canadienne pendant de nombreuses années à venir des médicaments de haute qualité à un prix abordable. Pour en savoir plus, visitez https://sunpharma.com/canada-branded-products/

1 Enquête en ligne réalisée entre le 10 et le 21 juin 2022 auprès de 2003 Canadiens âgés de 18 ans et plus, à l'aide du panel en ligne de Léger, pour le compte de la Société canadienne d'ophtalmologie et de l'Association canadienne des optométristes.

