Assemblée générale du SIISNEQ-CSQ - Les représentants CSQ en santé de passage sur la Côte-Nord





FORESTVILLE, QC, le 1er mai 2024 /CNW/ - Profitant de l'assemblée générale des déléguées et délégués du Syndicat des intervenantes et intervenants de la santé du Nord-Est québécois (SIISNEQ-CSQ) qui se déroule à Forestville du 30 avril au 2 mai, les représentants de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) en santé sont venus faire le point avec la délégation de la Côte-Nord et de la Baie-James.

Une négociation sectorielle aux répercussions régionales

La négociation sectorielle qui perdure en santé et services sociaux renvoie à plusieurs éléments qui touchent de près la qualité et l'accessibilité des soins dans la région. « Par exemple, notons qu'au CISSS de la Côte-Nord, les coûts de main-d'oeuvre indépendante ont augmenté de 1 664 % en 6 ans, passant de 6 millions de dollars en 2016-2017 à 100 millions de dollars en 2021-2022. La même dynamique se vit d'ailleurs à la Baie-James. Aussi, il est inconcevable que la main-d'oeuvre indépendante (MOI) issue des agences de placement reçoive un salaire majoré de 20 % pour la région éloignée alors que nos membres issus de la région ne reçoivent aucune majoration. Tout ça a de fortes répercussions sur l'attraction et la rétention au sein du réseau public et entraîne des bris de services fréquents dans certains départements », affirme Karine Ouellet Moreau, présidente du SIISNEQ-CSQ.

« Si le gouvernement et certains établissements de santé ont fait le choix de soutenir jusqu'à maintenant la MOI venant du Sud - les fly-in fly-out - en assumant d'importants coûts financiers qui enrichissent plusieurs investisseurs privés, il est plus qu'urgent aujourd'hui de revoir les façons de faire », ajoute Mme Ouellet Moreau.

Le PL15 et sa centralisation

Les négociations actuelles ont en filigrane le projet de loi no 15 et la création de l'agence Santé Québec. « Malheureusement, tout porte à croire que cette vaste réforme risque d'entraîner une grande centralisation des décisions qui, finalement, n'améliorera en rien les soins offerts à la population. Les régions doivent pouvoir rétablir les services essentiels de proximité afin d'éviter les ruptures et les fermetures de services, qui imposent de nombreux déplacements onéreux et parfois périlleux aux patientes et patients et à leurs proches. Si l'objectif fondamental du Plan santé est de s'assurer que l'offre de services répond plus adéquatement aux besoins des diverses populations du Québec, cela doit se traduire par une véritable décentralisation des pouvoirs décisionnels et non simplement par leur déconcentration », affirme Luc Beauregard, secrétaire-trésorier de la CSQ.

La négociation sectorielle se poursuit

Alors que l'ensemble des groupes réunis en Front commun ont déjà réglé leurs négociations sectorielles et nationales, la négociation se poursuit toujours pour les infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes. « Les discussions vont se poursuivre en mai avec la partie patronale. Le gouvernement doit donner des mandats clairs à ses représentants s'il souhaite que nous puissions dénouer l'impasse actuelle », termine Isabelle Dumaine, présidente de la Fédération de la Santé du Québec (FSQ-CSQ).

Profil de la CSQ

La CSQ représente plus de 225 000 membres, dont environ 125 000 font partie du personnel de l'éducation. La CSQ compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés; s'ajoute également l'AREQ, l'association qui représente les retraitées et retraités de la CSQ. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services éducatifs à la petite enfance, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

Profil de la FSQ-CSQ

La Fédération de la Santé du Québec (FSQ-CSQ) représente plus de 5 500 infirmières, inhalothérapeutes et infirmières auxiliaires travaillant dans des établissements de tous les secteurs de la santé : centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS), centre hospitalier de réadaptation, centre de réadaptation en dépendance et Héma-Québec.

Profil du SIISNEQ-CSQ

Le Syndicat des intervenantes et intervenants de la santé du Nord-Est québécois (SIISNEQ?CSQ) représente 1 250 membres infirmières et infirmiers, infirmières auxiliaires et infirmiers auxiliaires et inhalothérapeutes oeuvrant dans trois réseaux répartis dans les régions de la Côte?Nord et du Nord-du-Québec.

1 mai 2024

