La majorité (57 %) des Canadiens souhaitent améliorer leur santé digestive, mais ne savent pas comment s'y prendre.





96 % des Canadiens ont un score de santé digestive inférieur à 50 %, et plus de la moitié d'entre eux (56 %) souffrent de troubles intestinaux au moins une fois par mois.

Bien que 93 % des Canadiens tiennent compte de leur santé digestive et intestinale lorsqu'ils choisissent leurs aliments, un tiers d'entre eux (33 %) se sentent dépassés par tout ce qu'ils trouvent à ce sujet.

Afin de sensibiliser la population à tous les facteurs holistiques qui influent sur le bien-être digestif, Activia a lancé son nouveau programme de santé digestive, qui comprend un outil gratuit -- l'outil de suivi du bien-être intestinal -- permettant de calculer son propre score de bien-être intestinal et de recevoir des conseils pour le maintenir ou l'améliorer progressivement au fil du temps.

BOUCHERVILLE, QC et TORONTO, le 1er mai 2024 /CNW/ - 96% des Canadiens ont un score de santé digestive inférieur à 50 %, selon une nouvelle étude de la marque Activia, pionnière des yogourts probiotiques. En outre, plus de la moitié d'entre eux (56 %) ressentent des symptômes de troubles digestifs tels que des ballonnements plus d'une fois par semaine, ce chiffre atteignant près de deux femmes sur trois (64 %) et 64 % des personnes âgées de 18 à 34 ans.

Une nouvelle étude menée par Activia révèle que de nombreux Canadiens ne comprennent pas l'impact de la santé digestive et intestinale sur leur bien-être général, même si 60 % des Canadiens pensent régulièrement à leur bien-être physique et 53 % à leur bien-être mental.

Deux personnes sur cinq (43 %) souhaitent améliorer leur santé digestive, mais ne savent pas comment s'y prendre. Chez les personnes âgées de 18 à 34 ans, ce pourcentage grimpe à 52 %. En outre, plus de la moitié (57 %) des Canadiens pensent qu'ils auraient une meilleure santé digestive s'ils savaient comment l'améliorer.

Malgré ce manque d'éducation et de compréhension, la majorité des Canadiens sont conscients qu'il faut faire les bons choix pour améliorer sa santé digestive, 93 % d'entre eux tiennent compte de leur bien-être digestif lorsqu'ils choisissent des aliments.

En réponse à la demande de clarté des consommateurs sur les actions tangibles qui peuvent améliorer la santé intestinale, Activia a lancé aujourd'hui le Défi santé digestive qui vise à promouvoir l'éducation sur la façon de prendre soin de sa flore intestinale. Cela inclut l'outil de suivi du bien-être intestinal, un outil gratuit sur le site web d'Activia qui pose 29 questions sur les quatre habitudes de vie qui affectent la santé digestive : l'alimentation, les habitudes de sommeil, les niveaux de stress et le niveau d'activité physique, et fournit un score personnalisé en pourcentage (sur 100). En outre, l'outil fournit des conseils d'experts fondés sur la recherche scientifique pour maintenir ou améliorer ce score de santé intestinale au fil du temps -- ce qui est essentiel pour 96 % des Canadiens qui ont un score de santé intestinale inférieur à 50 %.

Connaissances sur les choix alimentaires qui affectent la santé intestinale

En ce qui concerne les choix alimentaires ayant une incidence sur la santé intestinale, 93 % des personnes interrogées tiennent souvent compte de la santé intestinale lorsqu'elles choisissent ce qu'elles mangent. 79 % des Canadiens déclarent avoir une alimentation colorée comprenant des fruits et des légumes de différentes couleurs, ce qui est important pour la santé intestinale. En outre, 35 % ont indiqué que la meilleure collation pour la santé intestinale est un yogourt avec des baies et des noix.

Les conseils fournis par l'outil de suivi du bien-être intestinal portent notamment sur les habitudes alimentaires à adopter pour contribuer à la santé intestinale, par exemple en associant des aliments à base de fibres à des aliments protéinés chaque fois que l'on prend une collation, afin d'améliorer l'apport en fibres. Par exemple, vous pouvez associer un yogourt Activia à un fruit et à quelques noix, couper une pomme en tranches et la déguster avec du beurre de noix croquant, ou associer du houmous à des craquelins à grains entiers ou à des crudités.

Le rôle d'une alimentation colorée dans le maintien d'une bonne santé intestinale

Compte tenu de l'importance de la nutrition pour le maintien d'une bonne santé intestinale, seule une personne sur quatre (26 %) déclare avoir une alimentation colorée la plupart du temps, tandis que 15 % déclarent ne pas avoir une alimentation colorée, mais souhaiteraient en avoir une. Deux personnes sur trois (66 %) consomment des aliments fermentés chaque semaine, un chiffre légèrement plus élevé chez les femmes (68 %) que chez les hommes (64 %).

L'importance des habitudes de sommeil pour la santé intestinale

Bien qu'ils connaissent l'impact de l'alimentation sur la santé intestinale, les Canadiens ont encore beaucoup de chemin à parcourir pour bien cerner les facteurs holistiques comme le sommeil. En effet, seuls 34 % d'entre eux ont qualifié leur sommeil de «?bon?» au cours du dernier mois. L''outil de suivi du bien-être intestinal fournit des conseils simples qui peuvent être facilement intégrés dans les habitudes quotidiennes, afin d'aider les gens à faire de petits pas vers la mise en oeuvre de changements positifs pour leur santé intestinale.

Perception des consommateurs quant à l'impact de l'activité physique sur la santé intestinale

Conscients du rôle significatif de l'activité physique pour la santé digestive, il est intéressant de noter que 60% des Canadiens sont au courant du lien bénéfique entre le yoga et l'amélioration de la santé intestinale. De plus, il est prometteur de constater que 92% des individus questionnés pratiquent régulièrement un exercice cardiovasculaire modéré et que 89% d'entre eux préfèrent le faire en plein air, ce qui est également connu comme étant bénéfique à la santé intestinale.

Les passe-temps qui réduisent le stress peuvent contribuer à améliorer la santé intestinale

Par ailleurs, 64 % des Canadiens ont un passe-temps, 68 % des 35-54 ans et 75 % d'entre eux savent que les passe-temps qui réduisent le stress, comme le chant ou le vélo, peuvent également avoir un effet positif sur la santé intestinale.

L'outil de suivi Activia et le Défi santé digestive

« Avec Activia, nous visons à lutter contre la circulation croissante d'informations portant à confusion sur la santé intestinale. Les Canadiens veulent des mesures concrètes pour améliorer leur bien-être intestinal, ce qui s'est avéré si important pour la santé globale de chacun. En tant que chef de file dans ce domaine, nous estimons qu'il est notre responsabilité de lancer des outils informatifs et novateurs comme celui-ci pour aider les Canadiens à améliorer leur santé à travers l'alimentation et démontrer le pouvoir du yogourt. » selon Éric Maffert, directeur principal du marketing, yogourts chez Danone Canada.

«?Nous encourageons tous les Canadiens à utiliser l'outil de suivi du bien-être intestinal pour calculer leur score initial et suivre les conseils simples et pragmatiques fournis. Ensuite, ils pourront utiliser cet outil régulièrement pour mesurer l'amélioration de leur score au fil du temps?» continue-t-il.

«?À une époque où l'information sur la nutrition et le bien-être est (trop) abondante, il est facile de croire qu'il faut tout faire pour obtenir une santé intestinale optimale. Toutefois, en tant que diététiste, je crois fermement que c'est le retour à l'essentiel qui produit les effets les plus importants sur la santé?», affirme Andrea Hardy, experte en santé intestinale au Canada. «?Le défi et le suivi de la santé intestinale d'Activia simplifient ce processus pour les Canadiens, transformant les principes de base en étapes mesurables pour atteindre le bien-être digestif?».

Le lancement du Défi santé digestive et de l'outil de suivi du bien-être intestinal fait suite au dévoilement récent par Activia d'une nouvelle approche visant à promouvoir l'éducation sur la santé intestinale afin d'encourager de saines habitudes. Il s'agit notamment d'une nouvelle campagne Défi santé digestive visant à mettre en place une bonne routine pour soutenir la bonne santé intestinale qui inclut le yogourt Activia.

L'outil de suivi du bien-être intestinal se trouve ici : https://www.activia.ca/fr/evaluation-bien-etre-intestinal/

À propos d'Activia

Activia est un leader dans le domaine de la santé intestinale depuis 1987 et compte aujourd'hui plus de 1?000 produits vendus dans plus de 70 pays à travers le monde. Chaque contenant renferme des milliards de cultures vivantes exclusives d'Activia et des ingrédients simples, de fruits frais aux grains entiers, pour contribuer à une meilleure santé intestinale. Les produits Activia comprennent 1 milliard de probiotiques actifs, des nutriments quotidiens (Activia est une source de calcium, de vitamine D et/ou de potassium) et un soutien à la santé digestive avec plus de 109 UFC de Bifidobacterium lactis par portion, un probiotique qui contribue à la santé de la flore intestinale.

À propos de l'outil de suivi du bien-être intestinal

L'outil de suivi du bien-être intestinal est un outil gratuit disponible sur le site https://www.activia.ca/fr/evaluation-bien-etre-intestinal/. Cet outil encourage les gens à évaluer l'état de leur bien-être intestinal et offre des conseils d'experts pour les aider à remettre en question ou à maintenir leur santé digestive. L'outil comprend des questions sur les quatre piliers de la santé digestive sur lesquels chaque individu a le contrôle : l'alimentation, les habitudes de sommeil, le niveau de stress et le niveau d'activité physique. Le questionnaire de suivi de la santé digestive ne cherche pas à diagnostiquer des maladies ou à offrir des solutions médicales, mais plutôt à encourager des habitudes de vie saine. L'étude a été menée par Opinium entre le 28 mars et le 5 avril 2024 auprès d'un échantillon national représentatif de 2?000 adultes canadiens.

À propos de Danone Canada

Danone Canada est une unité d'affaires de Danone et oeuvre depuis ses sièges sociaux de Boucherville, au Québec, et de Toronto, en Ontario. Danone Canada est la plus importante entreprise certifiée B CorporationMD au pays, attestant qu'elle répond aux normes les plus élevées en matière de performance sociale et environnementale, de responsabilité et de transparence. L'ambition de Danone Canada est de produire des crèmes à café, des boissons et des produits laitiers et d'origine végétale sains, de créer de la valeur économique et sociale et de soutenir les écosystèmes naturels par l'agriculture durable. Son portefeuille de marques comprend ActiviaMD, OikosMD, DanActiveMD, DanoneMD, les aliments et boissons d'origine végétale SilkMD, So DeliciousMD sans produits laitiers, StokMC, International DelightMC, evian, et plus encore.



Pour de plus amples informations à propos de Danone Canada, visitez www.danone.ca, Facebook (@danonecanada), Twitter (@DanoneCanada) ou LinkedIn.

