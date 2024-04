Participez à Notre Aventure Extraordinaire Promotion Spéciale Pour Célébrer le 10ème Anniversaire de BESV





VELDHOVEN, Netherlands, 18 avril 2024 /PRNewswire/ -- La marque de vélos électriques BESV célèbre son dixième anniversaire depuis son lancement en 2014. BESV continue de viser l'excellence dans la recherche de ses produits, le développement et les applications de vélos, en adhérant aux concepts fondamentaux de la marque : Beauté, Respect de l'environnement, mais également Intelligence et Vision. En gardant toujours à l'esprit l'utilisateur, BESV utilise la technologie la plus avancée pour créer une solution de mobilité verte parfaite avec des vélos électriques haut de gamme. Parallèlement, BESV donne le meilleur pour être respectueux de l'environnement. Au fil des ans, la marque a réussi à pénétrer différents marchés internationaux, offrant aux propriétaires de BESV du monde entier l'opportunité de vivre une expérience extraordinaire.

Continuer à dominer le marché par l'innovation

Tout au long de son parcours, BESV a poursuivi le design, la qualité et l'innovation, créant de nombreux produits incroyables et plusieurs références de l'industrie :

Le premier vélo électrique LX1, a été lance en 2015, salué par le Los Angeles Times comme "La Maserati du monde des deux roues". Le LX1 est un symbole de mode qui allie force et beauté, attirant l'attention dès qu'il prend la route.

Le PS1, premier petit vélo électrique à double suspension, utilise l'intelligence artificielle pour activer automatiquement la force d'assistance. Cela permet un fonctionnement simple et une conduite confortable, établissant ainsi une nouvelle norme pour l'expérience de conduite en vélo électrique.

Lors de son lancement, le TRB1 est devenu le VTT électrique doté de la plus grande capacité de batterie de l'industrie et d'un cadre à double tube ultra-rigide. La superbe résistance du cadre et la puissance abondante vous permettent de conquérir et d'explorer n'importe quel terrain hors route en toute confiance.

Le PSF1 est également une première en son genre, unique avec son design de pliage axial. Avec sa taille de pliage minimisée, ce design maintient la rigidité du cadre et présente une esthétique sobre et simple.

Le JR1 est le premier vélo de route électrique qui intègre les conditions biophysiques et définit les paramètres d'entraînement pour fournir une force d'assistance intuitive. Conçu pour réaliser des entraînements aérobies et anaérobies sûrs, basés sur la fréquence cardiaque et les objectifs d'entraînement en temps réel, il offre une expérience de conduite véritablement interactive entre le cycliste et le vélo.

Le modèle LX2 est le premier vélo électrique à utiliser l'intelligence artificielle pour obtenir une assistance à la conduite entièrement automatique. Les cyclistes de ce modèle n'ont pas à se soucier de la manière de changer de vitesse ni du moment où activer la force d'assistance en fonction des différentes intentions de conduite ou des conditions de la route. C'est intuitif et inclusif : tout le monde peut profiter de la beauté de la conduite.

En plus de ces références, BESV a également reçu un certain nombre de prix internationaux, tels que le prestigieux Red Dot Design Award allemand, le Good Design Award japonais, le Taiwan Excellence Award et les prix d'innovation et de design Taipei Cycle d&i. BESV promet de continuer à se consacrer à la recherche, au développement et à l'innovation pour répondre aux besoins variés de ses différents marchés et utilisateurs. BESV continue d'exister afin que davantage de consommateurs puissent profiter d'un mode de vie sain, respectueux de l'environnement, intelligent et de haute qualité grâce à ses vélos électriques.

Dix ans de succès, merci de votre soutien.

Au cours des dix prochaines années, nous promettons de continuer à créer davantage d'expériences incroyables pour chaque propriétaire de vélo BESV. Afin de vous remercier d'avoir participé jusqu'à présent à l'incroyable aventure de BESV, nous lancerons cette année des programmes promotionnels successifs. Nous vous invitons à participer à la prochaine aventure extraordinaire de BESV.

Pour retrouver toutes les infos (y compris promotions et prix), RDV sur la page anniversaire: https://besv.eu/fr/dixieme-anniversaire/, et suivez-nous sur les réseaux @besv_europe (Instagram) et BESV Europe (Facebook).

18 avril 2024 à 03:00

