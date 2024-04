AVIS AUX MEDIAS - Point de presse de l'opposition officielle

Aujourd'hui, dans le cadre du mois de sensibilisation à l'autisme, l'aéroport international de Vancouver (YVR) et le Pacific Autism Family Network (PAFN) viennent de marquer la fin du mois d'avril en dévoilant deux initiatives clés pour soutenir la...

Le porte-parole de l'opposition officielle en matière de transports et de mobilité durable, M. Monsef Derraji, informe les représentantes et les représentants des médias, qu'il tiendra un point de presse, concernant le projet de loi pour offrir de...

Aujourd'hui, le Syndicat des travailleuses et travailleurs des Autobus Idéal-CSN a envoyé un avis de grève au ministère du Travail dans le but de l'exercer du 10 au 30 mai prochains. Le 23 avril dernier, le syndicat a adopté un nouveau mandat de...

Ce mercredi 1er mai 2024, le Syndicat des travailleurs des Autobus Gil-Ber (CSN) et le Syndicat des travailleurs des Autobus Germain Perreault (CSN) déclenchent une grève d'un mois. Les médias sont invités sur la ligne de piquetage des Autobus...