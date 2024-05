HONGQI dévoile sa dernière matrice de produits à l'Auto China 2024





PÉKIN, 1 mai 2024 /PRNewswire/ -- La prestigieuse entreprise HONGQI a participé au grand Salon international de l'automobile de Pékin 2024 qui s'est tenu au Beijing International Exhibition Center (pavillon Shunyi) le 25 avril. Liu Yigong, président de China FAW Group Co., Ltd., a honoré la conférence de presse de sa présence et a prononcé un discours soulignant l'évolution de la marque et les progrès innovants réalisés depuis la restructuration de son architecture. L'exposition présentait 22 modèles, y compris les dernières nouveautés telles que les modèles HONGQI H9, EHS7 et EH7. La présentation complète de la marque Golden Sunflower de HONGQI a attiré l'attention des médias et du public.

« Golden Sunflower » de HONGQI comprend parfaitement le désir ultime de l'élite chinoise pour des voyages de luxe de haut niveau dans la nouvelle ère. La marque a également lancé en grande pompe son nouveau produit, la berline de fonction ultra-luxueuse « GUOYA ». En outre, la marque a également présenté de nouvelles concept cars, qui intègrent des technologies avant-gardistes et un savoir-faire de premier ordre, satisfaisant pleinement l'imagination des utilisateurs d'une marque de luxe.

Le dernier modèle HONGQI H9, la nouvelle berline phare de HONGQI, a fait l'objet d'une mise à niveau complète sur six aspects : extérieur, intérieur, systèmes, groupe motopropulseur, sécurité et confort. Avec deux options de style, elle fusionne la culture chinoise et l'esthétique orientale. Équipée d'un moteur turbocompressé 6 cylindres de 3,0 litres et d'une transmission automatique haute performance à 8 vitesses, elle est dotée d'un nouveau système intelligent à quatre roues motrices et affiche un temps d'accélération de 0 à 100 en 6,3 secondes ; elle est également équipée d'un système d'IA personnalisé pour une expérience de conduite optimale.

HONGQI a lancé le modèle EHS7 conçu pour les familles. L'EHS7 est un SUV de taille moyenne à grande, intégrant la dernière philosophie de conception de HONGQI et équipé de la plateforme entièrement électrique « HME » et de la plateforme intelligente « HIS ». Avec 22 capteurs de haute précision, il assure une surveillance en temps réel de l'environnement pour une sécurité accrue. Le système intelligent, basé sur la plateforme « HIS », offre une expérience de conduite fluide. Construit sur la plateforme « HME », l'EHS7 excelle en matière d'accélération, de freinage et de maniabilité tout en offrant un design extérieur moderne.

L'exposition a révélé le nouveau modèle entièrement électrique, EH7, la première berline électrique à adopter l'architecture de plateforme FME de HONGQI. Le modèle EH7 arbore un nouveau design familial, avec un « visage souriant » distinctif sur la face avant facilement reconnaissable. Il est équipé du moteur électrique à grande vitesse développé par HONGQI et d'un système d'alimentation générant 455 kW, ce qui lui confère une accélération impressionnante. Il peut accélérer de 0 à 100 km/h en 3,5 secondes. La recharge efficace lui permet de gagner 215 km d'autonomie en seulement 5 minutes.

Lors de l'exposition, HONGQI a non seulement présenté une puissante gamme de produits, mais a également annoncé son soutien aux Jeux olympiques de Paris 2024, en offrant un véhicule HONGQI à chaque athlète chinois qui remportera une médaille d'or. En outre, HONGQI continuera de faire progresser son partenariat stratégique avec l'Administration générale des sports de Chine, en fournissant des véhicules E-HS9 à l'équipe chinoise. Avec une approche plus ouverte et des produits et services automobiles durables, la marque HONGQI s'ouvre au monde entier.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2401152/Image.jpg

30 avril 2024 à 23:44

Communiqué envoyé leet diffusé par :