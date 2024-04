Labguru rejoint Titian Software au sein de la plateforme Life-Science de Battery Ventures





Battery Ventures, une société d'investissement mondiale axée sur la technologie, a annoncé l'acquisition de Labguru (BioData Inc.), la plateforme de données de laboratoire pour les sciences de la vie, auprès de Holtzbrinck Digital. Les conditions n'ont pas été divulguées.

Labguru offre une plateforme complète de gestion des données de laboratoire pour la planification et le suivi, la documentation des expériences, l'harmonisation de la logistique des laboratoires et le partage des résultats entre les équipes et les organisations. La plateforme des sciences de la vie de Labguru, facile à utiliser et basée sur le cloud computing, combine un cahier de laboratoire électronique (ELN), un système de gestion de l'information de laboratoire (LIMS) et un ensemble d'outils informatiques pour permettre et améliorer la recherche et la production. Labguru est utilisé par des centaines de milliers de scientifiques dans les secteurs de la biotechnologie, de la pharmacie et de l'industrie de pointe, ainsi que par des chercheurs dans des établissements universitaires et de recherche du monde entier.

Labguru rejoindra Titian Software de Battery pour créer une organisation mondiale offrant une solution de bout en bout pour les sciences de la vie et les applications de laboratoire, de la recherche à la production, couvrant l'ensemble du flux de travail, de l'ELN à la gestion des stocks et des échantillons, en passant par la recherche, les tests et les flux de travail de contrôle de qualité.

« Ensemble, Titian et Labguru utiliseront l'investissement de Battery pour continuer à soutenir la croissance organique ainsi que pour définir l'orientation des futures acquisitions du groupe, afin de réaliser l'objectif du groupe de devenir le guichet unique du marché mondial des logiciels pour les sciences de la vie », déclare Jesse Feldman, associé général de Battery.

« Nous sommes ravis de réunir Titian et Labguru et de travailler avec les dirigeants de ces sociétés pour proposer aux chercheurs une offre intégrée de gestion des laboratoires et des échantillons », déclare M. Feldman. « Les deux entreprises sont déjà au service des chercheurs dans de nombreuses disciplines à la pointe de la science, et nous sommes impatients d'élargir la façon dont nous servons nos clients. »

L'équipe dirigeante de Labguru, y compris le directeur général Ariel Yarnitsky et le fondateur et directeur technique Jonathan Gross, conservera ses fonctions actuelles et travaillera aux côtés de l'équipe dirigeante de Titian à l'issue de la transaction.

« Nous sommes ravis de joindre nos forces à celles de Battery, un investisseur de longue date qui possède une expertise dans les domaines de l'informatique des sciences de la vie et de l'automatisation des laboratoires, et de tirer parti de sa vaste expérience au cours de la prochaine phase de croissance de Labguru », déclare M. Yarnitsky. « Plus précisément, la mission de Labguru, qui est de construire une solution de pointe répondant aux besoins des scientifiques en une seule plateforme cohérente et facile à utiliser, devient encore plus enthousiasmante en s'associant à Titian et avec le soutien infaillible de Battery. Entre le capital supplémentaire apporté par Battery et l'adéquation entre le produit et la culture de Titian, nous ne pouvions pas imaginer un partenaire plus approprié pour faire avancer Labguru. »

Jonathan Gross, fondateur, ajoute : « Le partenariat avec Battery et Titian accélérera notre capacité à tirer parti de la technologie, de l'expérience et des connaissances pour élargir efficacement le champ d'application de notre plateforme, au bénéfice de la science et des scientifiques. Il s'agit d'une étape importante et spectaculaire dans le parcours de Labguru. De plus, grâce à la longue expérience de Battery Ventures en matière d'investissement dans les entreprises de données et d'intelligence artificielle, nous avons trouvé un partenaire précieux qui nous aidera à définir notre vision tout en continuant à développer la suite d'outils d'intelligence artificielle de Labguru. »

Edmund Wilson, fondateur et directeur des produits de Titian Software, ajoute : « Nous sommes ravis de nous associer à Labguru. Nos entreprises partagent le même engagement visant à fournir des solutions de pointe à la communauté des sciences de la vie, par le biais d'un personnel doté d'une grande expertise dans le domaine. »

Holtzbrinck Digital a joué un rôle crucial dans le développement et le succès de Labguru. Sa vision et son soutien ont été déterminants pour la croissance rapide de l'entreprise et son positionnement en tant qu'entreprise de logiciels de gestion de laboratoire de premier plan. « Nous sommes extrêmement satisfaits du développement de Labguru au cours des dernières années et sommes fiers des progrès que nous avons accomplis ensemble. Trouver un partenaire comme Battery, qui partage notre engagement pour l'innovation et l'excellence, marque un nouveau chapitre passionnant pour Labguru », déclare Marc-Orell Dedorath, responsable du groupe M&A chez Holtzbrinck.

« Nous sommes ravis d'unir deux forces majeures sur un marché qui commence à peine à réaliser son vaste potentiel », ajoute Justin Rosner, l'un des directeurs de Battery. « Nous sommes impatients de travailler avec les équipes de Labguru et de Titian dans le cadre de cette aventure commune. »

À propos de Labguru (BioData Inc.)

Labguru (BioData Inc.) a été fondé en 2007 et développe une plateforme sécurisée de gestion des données de laboratoire basée sur le cloud computing pour la recherche en sciences de la vie et l'industrie. Labguru est une plateforme tout-en-un qui harmonise les opérations de laboratoire en enregistrant et en gérant les données et l'inventaire, en offrant des outils de biologie moléculaire et de chimie, en permettant l'automatisation des laboratoires et en fournissant des informations fondées sur les données et assistées par l'IA pour une efficacité accrue. En tant qu'outil de confiance pour plus de 120 000 scientifiques dans le monde entier, nous renforçons les efforts de numérisation des clients allant des startups aux organisations mondiales des sciences de la vie. Pour en savoir plus sur Labguru, rendez-vous sur www.labguru.com.

À propos de Titian Software

Fondé en 1999, Titian Software est l'un des principaux fournisseurs de solutions logicielles de gestion d'échantillons, répondant aux besoins uniques des laboratoires de recherche, des biobanques et des sociétés pharmaceutiques du monde entier. Le logiciel de gestion d'échantillons Mosaic de Titian inclut une suite complète d'outils pour le suivi des échantillons, la gestion des stocks et l'automatisation des flux de travail. Mosaic permet aux laboratoires de gérer efficacement de vastes dépôts d'échantillons, y compris des composés, du matériel biologique et des échantillons cliniques, tout en garantissant l'intégrité et la traçabilité des données tout au long du cycle de vie de l'échantillon. www.titian.co.uk.

À propos de Battery Ventures

Battery s'associe à des fondateurs et à des équipes de gestion exceptionnels, développant des entreprises qui définissent des catégories sur des marchés tels que les logiciels et les services, l'infrastructure d'entreprise, les plateformes d'achat en ligne, l'informatique de santé et la technologie industrielle. Fondée en 1983, la société soutient des entreprises à tous les stades, de l'amorçage et du démarrage à la croissance et au rachat, et investit dans le monde entier à partir de six sites stratégiques : Boston, San Francisco et Menlo Park (Californie), Tel Aviv, Londres et New York. Suivez la société sur Twitter @BatteryVentures, visitez notre site Web sur www.battery.com et retrouvez la liste complète des sociétés du portefeuille de Battery ici.

À propos de Holtzbrinck Digital

Holtzbrinck Digital gère les investissements du groupe d'édition Holtzbrinck dans des startups numériques dans le secteur des sciences et de l'éducation, ainsi que dans d'autres domaines d'importance stratégique. Holtzbrinck Digital les soutient dans leur développement avec de l'expertise, des ressources et un engagement à long terme, permettant à ces entreprises d'atteindre le meilleur développement possible.

