Le programme de dons communautaires de 1,5 million $ de la Fondation Pharmaprix pour la santé des femmes accepte les demandes de financement pour 2024





La Fondation offre des dons allant jusqu'à 100 000 $ à des organismes de bienfaisance, des initiatives de recherche ou d'innovation admissibles visant à aider à améliorer l'accès aux soins de santé pour les femmes

MONTRÉAL, le 30 avril 2024 /CNW/ - La Fondation Pharmaprix pour la santé des femmesMC est fière d'annoncer qu'elle accepte présentement des demandes de dons communautaires pour l'année 2024. Les organismes de bienfaisance et les initiatives de recherche ou d'innovation visant à améliorer l'accès aux soins de santé pour les femmes peuvent bénéficier de dons d'une valeur pouvant aller jusqu'à 100 000 $. Dans le cadre de ce programme, la Fondation Pharmaprix pour la santé des femmes prévoit d'octroyer 1,5 M$ à des organismes de bienfaisance qui oeuvrent pour favoriser l'équité en matière de santé, en rendant les soins plus accessibles et inclusifs pour toutes les femmes au pays.

« La mission de la Fondation consiste à déployer tous les efforts possibles pour bâtir un avenir où les soins sont équitables et accessibles, afin que toutes les femmes puissent vivre en meilleure santé », a déclaré Jeff Leger, président de PharmaprixMD et président du C.A de la Fondation Pharmaprix pour la santé des femmes. « Avec l'aide de nos partenaires et de nos généreux contributeurs, notre programme de dons communautaires nous permet de travailler en étroite collaboration avec les bénéficiaires, afin de renforcer l'impact de leur travail si précieux sur les communautés locales et sur la vie d'innombrables femmes.»

Depuis 2022, dans le cadre de son programme de dons communautaires, la Fondation a appuyé plus de 50 initiatives communautaires, comme l'organisme Chez Doris, situé à Montréal. L'an dernier un don de 82 865 $ de la Fondation Pharmaprix pour la santé des femmes a permis à Chez Doris d'acquérir l'équipement médical nécessaire et de soutenir le fonctionnement de la clinique médicale. Cette clinique est essentielle pour les femmes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir, car la majorité de ces dernières rencontrent de nombreux obstacles lorsqu'elles tentent d'accéder aux soins de santé. Discrimination, barrières linguistiques, manque d'argent ou de pièce d'identité : les raisons sont multiples.

« Nous sommes reconnaissantes envers la Fondation Pharmaprix pour la santé des femmes, souligne Diane Pilote, directrice générale de Chez Doris. Grâce à ce don, nous pourrons aider 200 femmes à obtenir les services médicaux dont elles ont besoin dans un environnement sécuritaire et bienveillant. L'itinérance est malheureusement un problème croissant qui touche de plus en plus de femmes, et cette deuxième clinique nous permettra de mieux répondre à leurs besoins particuliers. »

Les demandes peuvent être soumises directement sur le site Web de la Fondation Pharmaprix pour la santé des femmes jusqu'au 15 mai 2024.

La Fondation Pharmaprix pour la santé des femmes est un organisme de bienfaisance enregistré. Pour plus de renseignements sur la fondation, veuillez consulter le Rapport d'impact 2023, disponible sur le : fondationpharmaprix.ca

À propos de Shoppers Drug Mart inc.

Shoppers Drug Mart inc. est l'un des noms les plus reconnus de l'industrie du commerce de détail canadien. La société octroie des licences de pharmacies de détail offrant une gamme complète de services, exploitées sous la dénomination Shoppers Drug MartMD (PharmaprixMD au Québec). Avec plus de 1 300 établissements situés à des emplacements de choix dans chaque province et deux territoires, Shoppers Drug MartMD et PharmaprixMD comptent parmi les points de vente au détail les plus pratiques au Canada. La société octroie des licences ou est propriétaire de 70 pharmacies affiliées à des cliniques exploitées sous la dénomination Shoppers Simply PharmacyMD (Pharmaprix Simplement SantéMD au Québec). De plus, la société, à titre de propriétaire-exploitant de 43 établissements Wellwise détenus par Shoppers Drug MartMC et d'un site Web de commerce électronique, Wellwise.ca, est le plus important détaillant canadien de produits et de services pour les soins de santé à domicile. En plus de son réseau de magasins de détail, la société détient le Réseau de santé spécialisé Shoppers Drug Mart inc., fournisseur de distribution de médicaments spécialisés et de services pharmaceutiques et de soutien complet aux patients; MediSystem inc., fournisseur de produits et de services pharmaceutiques aux établissements de soins de longue durée; ainsi que LifeMark Health Group, le principal fournisseur de physiothérapie ambulatoire, de massothérapie, d'ergothérapie, de chiropratique, de santé mentale, et d'autres services auxiliaires de réadaptation au Canada. Shoppers Drug Mart est une division indépendante et unique de Les Compagnies Loblaw Limitée.

À propos de la Fondation Pharmaprix pour la santé des femmes

La Fondation Pharmaprix pour la santé des femmes, la branche caritative de PharmaprixMD, s'engage à aider les femmes canadiennes à mener des vies plus saines, en rendant les soins plus équitables et accessibles. La Fondation investira 50 millions de dollars d'ici 2026 pour remédier à certaines des inégalités de santé les plus pressantes auxquelles font face les femmes, y compris le manque de représentation dans la recherche en santé, les obstacles à l'accès aux soins de santé mentale et les conséquences urgentes que les femmes rencontrent de façon disproportionnée en raison de la pauvreté et de la violence familiale. Pour en savoir plus, visitez le site fondationpharmaprix.ca .

