Prix du Gouverneur général pour l'innovation : Six lauréat.e.s de partout au Canada récompensé.e.s pour leur travail novateur et leur excellence en innovation





OTTAWA, ON, le 30 avril 2024 /CNW/ - La Fondation Rideau Hall (FRH) a annoncé aujourd'hui les lauréats et lauréates des neuvièmes Prix du Gouverneur général pour l'innovation (PGGI). Ces prix reconnaissent et célèbrent des individus, des groupes et des organismes canadiens exceptionnels dont le travail remarquable et transformateur en innovation contribue à forger notre avenir et à améliorer notre qualité de vie.

Les lauréats et lauréates des Prix du Gouverneur général pour l'innovation de 2024 sont :

Bowhead Reach

(M. Christian Bagg)

Après avoir subi un accident de planche à neige, Christian Bagg a pu constater les limites des technologies d'assistance actuellement disponibles pour les personnes ayant des problèmes de mobilité. Mû par son désir de profiter de la nature en toute indépendance, il a conçu Bowhead Reach, un vélo adaptatif qui permet aux personnes ayant des problèmes de mobilité d'explorer le monde de façon autonome. Des gens de partout dans le monde ont déjà bénéficié de cette invention.

Projet mis en candidature par Ingenium.

Le Groupe de travail sur les sépultures non marquées de l'Association canadienne d'archéologie

(Kisha Supernant, Ph.D. (présidente), Andrew Martindale, Ph.D., Lisa Hodgetts, Ph.D., Mme Sarah Beaulieu, M. Adrian Burke, Mme Micaela Champagne, M. Terence Clark, M. Stephen Daniel, M. M. Peter Dawson, M. Edward Eastaugh, M. Colin Grier, M. Scott Hamilton, Mme Sarah Hazell, M. Joshua Murphy, M. William Wadsworth)

Le Groupe de travail sur les sépultures non marquées de l'Association canadienne d'archéologie a mis au point des ressources destinées aux personnes touchées par la recherche d'enfants disparus et de sépultures anonymes. Le Groupe de travail sert de panel d'experts pour les communautés autochtones, défend les intérêts des survivants auprès du gouvernement, conseille le secteur privé et est l'une des grandes voix qui influencent l'opinion du public et des journalistes.

Projet mis en candidature par le Conseil de recherches en sciences humaines.

erthos - plateforme de biomatériaux de nouvelle génération

(Mme Nuha Siddiqui et Mme Kritika Tyagi)

L'entreprise erthos est une figure phare de l'innovation commerciale durable en repoussant les frontières conventionnelles des technologies assistées par intelligence artificielle (IA). Sa technologie des biomatériaux favorise une transformation planétaire et l'adoption de pratiques écologiques. L'entreprise erthos applique des normes extrêmement rigoureuses et projette une réduction de 70 % de la production de carbone; elle est devenue un point de référence transformateur pour la création de solutions durables afin d'améliorer la qualité de vie, au Canada comme ailleurs.

Projet mis en candidature par BDC.

Inneo

(M. Laurent Dallaire et M. François Bédard)

Le produit Inneo est une véritable révolution pour le monde alimentaire. Il s'agit de la première bactériocine approuvée par Santé Canada pour éliminer les bactéries présentes dans la nourriture. L'équipe conçoit et produit des antimicrobiens naturels et innovateurs, utilisés comme nouvelle génération d'agents de conservation qui ne dénaturent pas les aliments et en préservent toute la qualité, des champs jusqu'aux étalages des épiceries.

Projet mis en candidature par l'Association des directeurs de recherche industrielle du Québec (ADRIQ).

Recherche sur le développement moral menant à des innovations dans les domaines de la justice, de la pratique clinique et des soins de santé

(Dr Kang Lee, psychologue)

Les recherches pionnières du Dr Kang Lee sur le mensonge chez les enfants ont mené à des innovations inattendues dans les domaines de la justice, de la pratique clinique et des soins de santé. Ses recherches ont influencé le diagnostic et le traitement des troubles de comportement chez les enfants, et la technologie sans contact qu'il a inventée pour mesurer la réponse physiologique est maintenant utilisée par plus de 10 millions de personnes partout dans le monde pour la recherche en santé et les suivis médicaux.

Projet mis en candidature par le Conseil de recherches en sciences humaines.

Polymère et membranes échangeuses d'ions révolutionnaires pour une production d'énergie propre

(Steven Holdcroft, Ph.D., et Benjamin Britton, Ph.D.)

Les recherches de classe mondiale de Steven Holdcroft sur les membranes échangeuses d'anions et de protons, combinées aux travaux scientifiques et à l'instinct entrepreneurial de Benjamin Britton, ont permis la découverte et la commercialisation de matériaux révolutionnaires et écologiques. Ces matériaux rendent possible la production d'hydrogène vert à grande échelle et l'atteinte des cibles de fabrication de piles à hydrogène, car ils réduisent fortement les coûts et améliorent considérablement le rendement.

Projet mis en candidature par Universités Canada et la Société royale du Canada.

Comités de sélection et d'évaluation des PGGI 2024

Les comités de sélection et d'évaluation se composent de personnes accomplies qui ont été choisies en raison de leur expertise et de leur compréhension approfondie de l'écosystème de l'innovation.

Comité d'évaluation des PGGI 2024

Audra Renyi (présidente du comité), directrice générale, World Wide Hearing Foundation et lauréate PGGI 2017

(présidente du comité), directrice générale, World Wide Hearing Foundation et lauréate PGGI 2017 David Brown , cofondateur et chef de l'exploitation, Chinova Bioworks, fondateur, MYCODEV Group et lauréat PGGI 2017

, cofondateur et chef de l'exploitation, Chinova Bioworks, fondateur, MYCODEV Group et lauréat PGGI 2017 Robert Luke , Ph.D., président-directeur général, eCampusOntario

, Ph.D., président-directeur général, eCampusOntario Ulrike Bahr-Gedalia , directrice principale, économie numérique, technologie et innovation; campagne La Cybersécurité. Dès. Maintenant; Conseil sur l'avenir de l'intelligence artificielle (IA)

, directrice principale, économie numérique, technologie et innovation; campagne La Cybersécurité. Dès. Maintenant; Conseil sur l'avenir de l'intelligence artificielle (IA) D re Donna Kimmaliardjuk, chirurgienne cardiaque, Cleveland Clinic, Cleveland ( Ohio )

Donna Kimmaliardjuk, chirurgienne cardiaque, Cleveland Clinic, ( ) Jennifer Altenberg , coordonnatrice des services d'apprentissage offerts aux écoles catholiques du Grand Saskatoon

, coordonnatrice des services d'apprentissage offerts aux écoles catholiques du Grand Saskatoon Marcia Nozick , fondatrice, EMBERS (Eastside Movement for Business and Economic Renewal Society) et lauréate PGGI 2020

Comité de sélection des PGGI 2024

Charles Deguire (président du comité), cofondateur et président-directeur général, Kinova Inc. et lauréat PGGI 2016

(président du comité), cofondateur et président-directeur général, Kinova Inc. et lauréat PGGI 2016 John Stackhouse , vice-président principal, Bureau du chef de la direction, RBC

, vice-président principal, Bureau du chef de la direction, RBC Julie L'Heureux, directrice, philanthropie et relations communautaires, Power Corporation du Canada

Un événement célébrant les lauréats et lauréates des PGGI 2024 aura lieu le 14 mai 2024, à Rideau Hall, dans le cadre de la Semaine de l'innovation canadienne (du 13 au 17 mai).

À propos des Prix du Gouverneur général pour l'innovation

Lancés en 2016, les Prix du gouverneur général pour l'innovation ont pour but d'inciter les Canadiens et Canadiennes à miser sur l'innovation et à suivre les traces d'entrepreneurs et d'entrepreneures audacieux.euses et avant-gardistes qui ont trouvé des solutions innovantes ou plus efficaces pour créer de la valeur et qui ont une influence considérable sur notre qualité de vie.

Les prix sont remis à des personnes, équipes ou organismes dont les innovations :

sont vraiment exceptionnelles;

favorisent la transformation;

ont une incidence positive sur la qualité de vie au Canada .

Chaque année, jusqu'à six lauréats et lauréates sont choisi.e.s au terme d'un processus de sélection en deux étapes et fondé sur le mérite. Pour de plus amples renseignements sur les prix, visitez le site innovation.gg.ca.

La Fondation Rideau Hall (FRH) est un organisme caritatif national et apolitique qui a pour but de réunir des idées, des gens et des ressources qui mettent en lumière l'excellence canadienne. La FRH collabore étroitement avec de nombreux partenaires, dont le Bureau du secrétaire du gouverneur général, pour améliorer des vies et créer les conditions permettant à davantage de Canadiens et de Canadiennes de réussir et de prospérer. La FRH gère tous les aspects des Prix du Gouverneur général pour l'innovation.

Apprenez-en plus sur la FRH à www.rhf-frh.ca et suivez-nous sur les médias sociaux.

30 avril 2024

30 avril 2024 à 09:30

