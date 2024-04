Heather Chalmers nommée présidente du conseil d'administration de l'Institut ontarien du cerveau





TORONTO, le 30 avril 2024 /CNW/ - L'Institut ontarien du cerveau (IOC) est fier d'annoncer la nomination de Heather Chalmers au poste de présidente du conseil d'administration. Mme Chalmers possède une vaste expérience et elle est profondément engagée à faire progresser les initiatives en matière de santé du cerveau. Elle a été présidente et directrice générale de GE Canada et présidente de la croissance du marché pour GE Vernova, une entreprise mondiale spécialisée dans l'énergie, dont l'énergie éolienne et l'électrification.

De plus, l'IOC est heureux d'annoncer que Sylvie Bove a accepté le poste de vice-présidente. Mme Bove a récemment pris sa retraite après avoir occupé le poste de vice-présidente de la santé et des sciences pour RISE Research Institutes of Sweden, l'institut national de recherche et d'innovation de la Suède, où elle a dirigé la stratégie et les activités ciblées dans ce domaine.

Dans le cadre de cette transition, Todd Vienneau, Susan Fitzpatrick et Dominique Hussey, qui ont joué un rôle essentiel dans le parcours de l'IOC, prendront leur retraite. Leur dévouement inlassable et leur leadership visionnaire ont contribué à façonner la croissance et les retombées de l'IOC sur la recherche et l'innovation en santé du cerveau. Leurs efforts ont également contribué au renouvellement du financement de l'IOC, dont un engagement important de 60 millions de dollars sur trois ans de la part du gouvernement de l'Ontario. Ce financement permet à l'IOC de continuer à fonctionner au sein d'un système de soins de santé axé sur l'apprentissage, les données et la neuroanalyse, en donnant la priorité aux patients partenaires, en faisant progresser la neurotechnologie et en améliorant les soins pour les personnes touchées par des troubles cérébraux.

« L'Institut ontarien du cerveau doit beaucoup à Todd, à Susan et à Dominique pour leur engagement indéfectible et leurs contributions inestimables, a déclaré le Dr Tom Mikkelsen, président et directeur scientifique de l'IOC. « Leur dévouement a propulsé l'IOC vers de nouveaux sommets, et leur héritage continuera à nous inspirer dans ce nouveau chapitre de croissance et d'innovation que nous entamons. »

Le regard tourné vers l'avenir, Mme Chalmers a exprimé son optimisme. « Je suis ravie de diriger l'IOC en cette période charnière. De concert avec Sylvie et notre équipe exceptionnelle, nous poursuivrons dans la voie tracée par nos prédécesseurs en misant sur le progrès, et en favorisant la collaboration afin d'entraîner des effets positifs sur la santé du cerveau à l'échelle mondiale. »

Le conseil d'administration de l'IOC s'agrandit avec l'arrivée de Vincent de Grandpré, de Bennett Jones; de Kevin Canning, d'Alexion Pharmaceuticals; et de Ben Gallacher, de Cannonball Capital. Grâce à leur expertise, l'IOC demeure à l'avant-garde de l'innovation en neurotechnologie, ce qui aboutit concrètement à des soins améliorés, à de nouvelles possibilités et à une reconnaissance mondiale en neurosciences.

Ce changement de garde illustre l'engagement de l'IOC à favoriser un leadership fort et à faire progresser sa mission d'améliorer la santé du cerveau pour tout le monde. L'équipe de l'IOC et ses partenaires travaillent ensemble à produire des données cliniques exploitables et à apporter des changements importants en matière de soins aux personnes atteintes de troubles cérébraux dans les milieux de soins de santé et communautaires.

À PROPOS DE L'INSTITUT ONTARIEN DU CERVEAU

L'Institut ontarien du cerveau est un organisme à but non lucratif financé par la province qui accélère la découverte et l'innovation, au profit de l'ensemble des patients et de l'économie. Notre approche collaborative de la « science en équipe » favorise la recherche sur le cerveau, la commercialisation et les soins en reliant les chercheurs, les cliniciens, l'industrie, les patients et les groupes qui se portent à leur défense pour améliorer la vie des personnes vivant avec des troubles cérébraux. Pour plus de détail, visitez le site braininstitute.ca.

SOURCE Ontario Brain Institute

30 avril 2024 à 10:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :