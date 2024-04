Le Palais des congrès de Montréal met à l'honneur la nature québécoise auprès des voyageurs d'affaires





MONTRÉAL, le 17 avril 2024 /CNW/ - Le Palais des congrès de Montréal, en collaboration avec l'Alliance de l'industrie touristique du Québec dans le cadre de son mandat confié par le ministère du Tourisme du Québec pour la promotion de la destination sous la marque Bonjour Québec, dévoile un nouvel espace de convivialité et de réseautage pour les voyageurs d'affaires et les congressistes. Appelée LE PANORAMA, cette zone met à l'honneur des aventures emblématiques du tourisme en nature au Québec.

LE PANORAMA complète une série d'espaces dédiés à la détente et aux échanges informels, à l'image d'expériences phares québécoises. Ces zones font écho à la volonté du Palais des congrès de construire des ponts entre le tourisme d'affaires et le tourisme d'agrément. Résolument innovant, ce projet s'inscrit dans une tendance touristique en pleine croissance : proposer aux visiteurs, en quête de sens, des moments uniques et authentiques le temps de leur venue pour un événement.

Conceptualisée et réalisée en collaboration avec le studio Vannoote Design et Cossette, cette nouvelle aire est une véritable plongée dans le grand terrain de jeu qu'offre la nature généreuse et diversifiée du Québec. Attrait touristique de renom, l'automne est ici mis en valeur pour embarquer les voyageurs d'affaires dans le tableau haut en couleur et flamboyant, typique de cette saison au Québec et propice à une multitude d'activités extérieures. À la carte du PANORAMA : une piste cyclable sillonnant les routes du Québec, une invitation à la randonnée pédestre responsable, ou encore des décors réalistes tirés d'aventures à sensation telles que la via ferrata et la tyrolienne.

En mars 2023, les deux partenaires du projet annonçaient leur volonté de créer trois lieux de rencontre informels donnant à voir la diversité de l'offre touristique québécoise. Évoquant l'ambiance après-ski, LA STATION a été la première zone à être réalisée, puis LE SAINT-LAURENT, proposant une immersion dans la vie marine du fleuve emblématique, a été inauguré dans les semaines suivantes. En quelques mois seulement, ces lieux sont devenus des incontournables pour les clients du Palais.

Une escapade ludique qui rappelle les enjeux de protection de notre biodiversité

LE PANORAMA a été pensé comme une balade en nature ponctuée d'une panoplie d'activités, dans des installations toutes plus ludiques les unes que les autres, et enrichie de panneaux de sensibilisation aux pratiques écoresponsables et de préservation de la biodiversité.

Dès l'entrée de la zone, il est possible de découvrir sept vélos de conception québécoise et canadienne, fabriqués par les entreprises Cycles Marinoni, Opus Bike, Louis Garneau et Devinci. Grâce à un écran positionné face à ces vélos, les voyageurs d'affaires et congressistes pourront pédaler tout en visionnant une vidéo, produite avec l'aide des Grands Prix Cyclistes de Montréal et de Québec ainsi que de Freeride Québec, qui présente la pratique du vélo de montagne en sentiers. Ainsi, ce ne sont pas moins de 12 000 km de voies cyclables à travers les paysages automnaux du Québec qui sont dévoilées aux visiteurs, dont la Route verte, nommée la plus jolie véloroute du monde par le National Geographic.

Plus loin, cinq tentes-cocons suspendues offrent un lieu de délassement intimiste dans cet hébergement insolite des aventures en nature.

Autres aménagements surprenants, des équipements rappelant la via ferrata et la tyrolienne ont été installés dans le décor afin d'immerger les visiteurs au coeur d'un environnement pittoresque et vivant, représentant parfaitement les expériences en plein air.

Au-delà de la détente et du dépaysement, quelques tables de pique-nique disposées font du PANORAMA un lieu de travail et de rencontre idéal.

Enfin, l'engagement majeur du Palais des congrès de Montréal, de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec et du ministère du Tourisme dans la protection de la biodiversité résonne dans cet espace. Des panneaux pédagogiques sensibilisent au rôle de chacun dans la préservation de nos espaces naturels. Limiter notre empreinte écologique et sonore, protéger la faune et la flore sauvages, éviter des départs de feu... divers sujets sont abordés pour rappeler aux visiteurs les bons gestes lors d'une exploration en nature.

À l'image des autres zones thématiques du Palais des congrès, LE PANORAMA combine des décors interactifs et des installations utiles aux voyageurs d'affaires, leur offrant un lieu à la fois récréatif, singulier et relaxant. LE PANORAMA a été développé avec le concours de Vélo Québec et Aventure Écotourisme Québec ainsi que plusieurs entreprises québécoises : Projet vertical, Ébénisterie Maurice Dupuis Inc. et DeVille.

« LE PANORAMA met en scène notre flamboyant automne, théâtre d'une multitude d'activités extérieures. Il s'agit à n'en pas douter d'un autre excellent moyen de promouvoir ce que le Québec a de plus beau à offrir tout en mettant de l'avant des pratiques écoresponsables et l'importance de la préservation de la biodiversité. Bravo aux concepteurs de ce magnifique espace qui contribuera à donner aux touristes d'affaires le goût d'explorer le Québec et à augmenter les retombées économiques liées au tourisme ! » - Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Troisième et dernier espace issu de notre collaboration avec l'Alliance de l'industrie touristique du Québec, LE PANORAMA représente magnifiquement les activités de plein air offertes par la nature québécoise. Ce partenariat avait deux principaux objectifs que sont de faire découvrir la richesse de l'offre touristique du Québec à nos congressistes internationaux pour leur donner envie de prolonger leur séjour chez nous et d'offrir des espaces de rencontre informels hors du commun. Avec la réalisation de LA STATION, LE SAINT-LAURENT et LE PANORAMA, nous pouvons dire " mission accomplie " ! » - Emmanuelle Legault, présidente-directrice générale du Palais des congrès de Montréal

« La troisième étape de ce partenariat vise une fois de plus à faire vivre le Québec d'une façon unique aux voyageurs d'affaires du monde entier. La qualité des expériences immersives qui sont proposées dans LE PANORAMA illustrent la capacité de l'industrie touristique à sortir des sentiers battus pour faire rayonner la marque Bonjour Québec. L'Alliance est fière de contribuer à une démarche qui met en lumière les expériences phares à vivre partout sur le territoire et qui, avec sa touche d'audace, crée de la magie pour les visiteurs en repoussant les barrières en matière de mise en marché de la destination. » - Frédéric Dubé, directeur général par intérim de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec

