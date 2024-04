Les clients de la plateforme d'automatisation intelligente SS&C Blue Prism ont généré 53,4 millions de dollars de valeur





L'étude Total Economic Impact examine les avantages de l'IA pour cinq clients de SS&C Blue Prism et 166 personnes interrogées dans le monde

WINDSOR, Connecticut, 17 avril 2024 /PRNewswire/ -- SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) a annoncé aujourd'hui les conclusions de The Total Economic Impacttm (TEI) de SS&C Blue Prism1, une étude réalisée en 2024 par Forrester Consulting. SS&C Blue Prism a commandé cette étude pour examiner le Total Economic Impacttm (impact économique total) potentiel que les entreprises peuvent réaliser en déployant une plateforme d'automatisation intelligente, et évaluer tout l'impact financier potentiel de l'adoption de l'automatisation intelligente de SS&C Blue Prism. L'étude a révélé qu'une organisation composite représentative des clients interrogés utilisant les technologies de SS&C Blue Prism a enregistré un retour sur investissement chiffré de 330 % sur trois ans, soit une valeur actuelle nette de 53,4 millions de dollars.

« Au cours des cinq dernières années, l'IA est passée de défis principalement opérationnels à des défis plus stratégiques, a révélé l'étude TEI. « L'IA est également de plus en plus pilotée par la direction et les cadres, plutôt que par le service informatique ou technologique et, alors qu'aujourd'hui la gestion de l'automatisation est coordonnée dans toute l'organisation, elle était auparavant cloisonnée. »

L'étude révèle une croissance globale des revenus de 5,4 % du TCAC pour le client composite, une augmentation de 8 % de la productivité et de 7,3 % de la fidélisation des employés, ainsi qu'un temps de retour sur investissement de moins de six mois2.

« Les résultats de l'étude Forrester confirment la capacité de l'automatisation intelligente de SS&C Blue Prism à stimuler la croissance de l'entreprise, à améliorer la productivité et à fidéliser les employés », a déclaré Bill Stone, président-directeur général de SS&C Blue Prism. « L'automatisation et l'orchestration de bout en bout de SS&C Blue Prism permettent aux clients de générer de la valeur et d'obtenir efficacement des résultats transformateurs. »

Parmi les 166 personnes interrogées par Forrester, 60 % ont révélé que la vitesse, la productivité, la précision et l'auditabilité étaient les principaux avantages, tandis que 65 % ont étendu la création de valeur à un plus grand nombre de processus de bout en bout grâce à une solution combinée d'automatisation et d'orchestration.

Les principaux avantages quantifiés sur trois ans pour le client composite sont les suivants :

une croissance des entreprises à hauteur de 50,3 millions de dollars





12,7 millions de dollars d'amélioration de la productivité





2,4 millions de dollars d'économies sur les coûts de mise en conformité





4,2 millions de dollars d'amélioration de l'expérience et de la fidélisation des employés

Plus de 2 800 clients dans le monde gèrent leurs opérations sur SS&C Blue Prism et numérisent leurs opérations dans les secteurs des services financiers, de l'assurance, de la santé et de la pharmacie, de la banque, etc. Téléchargez l'étude aujourd'hui.

Notes

1 L'impact économique total (IET) est une méthodologie développée par Forrester Research qui permet d'améliorer les processus de décision des entreprises en matière de technologie et aide les fournisseurs à communiquer la proposition de valeur de leurs produits et services aux clients. La méthodologie IET aide les entreprises à démontrer, à justifier et à réaliser la valeur tangible de leurs initiatives informatiques à la fois pour les cadres supérieurs et les autres parties prenantes clés.

2 En investissant dans l'automatisation intelligente, l'étude a révélé une croissance des revenus perçus de 73 % de la valeur actuelle nette globale et un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,4 % au cours des trois années précédentes pour un client composite.

