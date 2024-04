Accélérer la transition énergétique au Québec - 25 M$ à Éocycle Technologies pour accroître sa production d'éoliennes





MONTRÉAL, le 17 avril 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, le Fonds de solidarité FTQ et Exportation et développement Canada (EDC) accordent un soutien financier totalisant 25 millions de dollars à l'entreprise Éocycle Technologies afin qu'elle puisse accroître sa production d'éoliennes de petite capacité (25 kW, 90 kW et 100 kW) et accélérer leur commercialisation.

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce aujourd'hui.

De ce montant, un prêt de 5 millions de dollars provient du gouvernement, par l'entremise de son mandataire Investissement Québec.

Le Fonds de solidarité FTQ et EDC contribuent pour leur part à un tour de financement par capitaux propres de 20 millions de dollars conclu par l'entreprise pour augmenter sa capacité de production d'éoliennes et assurer sa croissance.

Citations :

« Le développement de l'industrie éolienne est essentiel pour augmenter l'offre d'énergie renouvelable et accélérer notre transition énergétique. En appuyant des entreprises comme Éocycle Technologies dans l'accroissement de leur productivité, on soutient aussi cette industrie, qui est indispensable pour l'économie du Québec. »



Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« La production mondiale d'énergie continue de s'orienter vers les sources renouvelables, non seulement en raison de réglementations strictes visant à réduire les émissions, mais également parce que des produits comme les éoliennes d'Éocycle Technologies peuvent permettre aux clients de réaliser des économies considérables sur leur facture énergétique. Un seul de ces appareils pourrait réduire les coûts énergétiques de plus d'un million de dollars sur la durée de vie de la turbine. Maintenant, ces investisseurs visionnaires ont vu l'analyse de rentabilisation de nos produits et ont décidé de fournir le financement nécessaire pour accélérer notre expansion sur les marchés américain et européen, où le potentiel de marché total combiné est estimé à 200 milliards de dollars. »

Richard Legault, président-directeur général d'Éocycle Technologies

« La transition environnementale juste, c'est aussi soutenir l'exportation en Europe et aux États-Unis du savoir-faire et des produits québécois développés par Éocycle Technologies. Le Fonds est fier d'appuyer des emplois de qualité au Québec et la croissance d'une entreprise québécoise ayant des répercussions directes sur l'énergie renouvelable offerte mondialement. »

Christian G. Brosseau, vice-président - Placements privés et investissements d'impact, capital structurant, énergie et environnement du Fonds de solidarité FTQ

« EDC est ravie de soutenir Éocycle Technologies et de l'aider à atteindre ses aspirations de croissance à l'international. Nous sommes conscients qu'il est essentiel d'appuyer le développement de solutions d'énergie renouvelable. La technologie d'éoliennes de l'entreprise jouera un rôle de premier plan dans la transition mondiale vers une économie sobre en carbone. Notre financement consolidera ses efforts de croissance et l'aidera à répondre à la demande mondiale pour cette technologie propre novatrice. »

Julie Pottier, première vice-présidente - Petites entreprises et partenariats et chef de l'assurance d'EDC

Fait saillant :

Fondée en 2001, Éocycle Technologies conçoit, fabrique et commercialise des éoliennes de proximité compactes et nécessitant moins de pièces mobiles, diminuant ainsi les coûts associés à l'entretien et les risques de pannes et de bris potentiels. Ces éoliennes de petite capacité représentent une solution intéressante, notamment pour les secteurs agricole et industriel.

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie sur les réseaux sociaux :

SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional

17 avril 2024 à 09:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :