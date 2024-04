JO J-100 : le plan de transport est prêt





PARIS , 17 avril 2024 /PRNewswire/ -- Premiers financeurs publics après l'Etat, la Région Île-de-France et Île-de-France Mobilités ont investi plus de 500M? dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 pour financer les transports, les infrastructures sportives, des espaces verts et du logement et contribuer à l'effort de sécurité.

Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 seront les premiers Jeux de l'histoire à être accessibles à 100% en transport en commun décarbonés. Avec plus de 2 millions de visiteurs cet été, Île-de-France Mobilités a mis en place un plan de transport ambitieux afin que les visiteurs puissent accéder à tous les sites de compétition :

Une offre de transport réhaussée de 15 % en moyenne et jusqu'à 70% sur certaines lignes.

en moyenne et jusqu'à 70% sur certaines lignes. Des nouveaux transports livrés pour l'évènement : les prolongements de la ligne de métro 14 de Saint-Denis-Pleyel (à proximité du Stade de France ) jusqu'à l'aéroport d'Orly, qui sera à 30 minutes en métro automatique moderne du centre de Paris , prolongement du RER E (jusqu'à Nanterre). A ceci s'ajoute, la mise en accessibilité de 240 gares soit 95% du trafic de train et de RER.

pour l'évènement : les prolongements de la ligne de métro 14 de Saint-Denis-Pleyel (à proximité du Stade de ) jusqu'à l'aéroport d'Orly, qui sera à 30 minutes en métro automatique moderne du centre de , prolongement du RER E (jusqu'à Nanterre). A ceci s'ajoute, la mise en accessibilité de 240 gares soit 95% du trafic de train et de RER. 10 lignes de navettes gratuites pour accéder aux sites de compétition éloignées des gares

pour accéder aux sites de compétition éloignées des gares 150 navettes pour les spectateurs en fauteuil roulant

1000 bus pour transporter les athlètes et les accrédités

Une application « Transport public Paris 2024 » disponible en mai pour guider les spectateurs sur les meilleurs trajets

pour guider les spectateurs sur les meilleurs trajets Un passe Paris 2024 pour accéder à l'ensemble des transports franciliens . Utilisable du 20 juillet au 8 septembre 2024, il est déjà en vente sur le site iledefrance-mobilites.fr et sera disponible via l'application Transports public Paris 2024 à la mi-juin

. Utilisable du 20 juillet au 8 septembre 2024, il est déjà en vente sur le site iledefrance-mobilites.fr et sera disponible via l'application Transports public 2024 à la mi-juin 5 000 agents présents en gare pour orienter les spectateurs

pour orienter les spectateurs 415 km de pistes cyclables pour relier les grands sites olympiques ;

pour relier les grands sites olympiques ; Des transports (plusieurs lignes de métro et le RER C intramuros) ouverts la nuit du 10 août dans le cadre du marathon pour tous

La Région Ile-de-France contribue à assurer la sécurité de tous :

Formation de 15 000 personnes à la sécurité .

. Création par Île-de-France Mobilités d'une brigade régionale de sûreté mobile de 50 agents dans les transports qui s'ajoutera aux 3000 effectifs de sûreté et qui restera après les Jeux, 50 brigades de cyno-détection sont mobilisées et 80 000 caméras de vidéoprotection sont reliées au CCOS (Centre de Coordination Opérationnel de Sécurité)

Les JOP ont d'ores et déjà eu des retombées économiques avec 1 500 emplois déjà créés et 4 000 emplois à terme. La région va lancer en juin une plateforme de reconversion dès le mois de juin pour les salariés qui auront leurs missions terminées pour leur assurer un parcours d'emploi grâce à des offres d'emploi déposées par les entreprises volontaires.

Pour Valérie Pécresse, Présidente de la Région Ile-de-France et d'Île-de-France Mobilités : « Je dis Merci les jeux. Parce que ces jeux sont un vrai accélérateur pour notre territoire, pour faire aboutir beaucoup de projets : transport, logements, équipements sportifs. Je sais que cela peut provoquer des désagréments pour nos populations pendant quelques semaines mais le bilan sera positif pour toute la région et le pays. »

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2387531/Region_ile_de_France_Logo.jpg

17 avril 2024 à 08:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :