La CIBC lance de nouveaux certificats canadiens d'actions étrangères (« CCAÉ »)

TORONTO, le 16 avril 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, la Banque CIBC a annoncé un nouveau venu dans sa gamme de certificats canadiens d'actions étrangères (« CAAÉ »), maintenant offerte à la Cboe Canada. La Banque CIBC a lancé cette gamme de produits il y a plus de deux ans et compte maintenant 55 CCAÉ sur le marché.

Grâce aux CCAÉ, il est facile d'investir, en dollars canadiens, dans plusieurs des plus grandes sociétés mondiales. Proposés à une fraction du prix par action de l'action de référence sous-jacente et dotés d'une couverture de change notionnelle intégrée, les CCAÉ offrent aux investisseurs un accès abordable aux actions cotées aux États-Unis tout en atténuant le risque lié à la conversion des devises associé aux placements mondiaux.

Les nouveaux CAAÉ sont indiqués ci-dessous avec leur symbole à la Cboe Canada :

Certificats canadiens d'actions étrangères Supermicro (couverts en $ CA) - SMCI

Ils s'ajouteront à la gamme actuelle de CCAÉ pouvant être négociés à la Cboe Canada.

Le supplément de prospectus de cette plus récente série de CCAÉ a été déposé auprès de SEDAR+ au www.sedarplus.ca. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les CCAÉ, veuillez consulter le site cdr.cibc.com.

