LG ANNONCE DE NOUVEAUX AJOUTS À SA GAMME DE MONITEURS AU CANADA





Les nouveaux produits innovants de LG, qui comprennent les modèles UltraGearMC améliorés et le tout nouveau moniteur intelligent MyView, répondent aux besoins des consommateurs d'aujourd'hui en matière de jeux, de diffusion en continu et de productivité.

TORONTO, le 17 avril 2024 /CNW/ - LG Electronics Canada (LG) poursuit sa tradition d'innovation pour une vie meilleure en ajoutant de nouveaux produits à sa gamme de moniteurs 2024. Présentés au CES 2024, les modèles UltraGearMC OLED 2024 et la toute nouvelle gamme de moniteurs intelligents MyView de LG sont maintenant offerts au Canada.

Gamme UltraGearMC 2024

La nouvelle gamme de moniteurs de jeu UltraGearMC OLED de LG pour 2024 est conçue spécialement pour les joueurs et les joueurs de sports électroniques. Offrant une performance audio et visuelle inégalée et améliorant l'expérience de jeu grâce à des conceptions centrées sur les joueurs, la gamme UltraGearMC OLED 2024 de LG comprend le modèle 4K de 32 po (32GS95UE), qui a remporté le Prix de l'innovation du CES et qui est le premier moniteur UltraGearMC de LG à être doté du nouveau mode double résolution. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de basculer entre l'affichage 4K (3 840 x 2 160) à 240 Hz et l'affichage Full-HD (1 920 x 1 080) à 480Hz à leur guise, en fonction de leurs besoins. Le moniteur UltraGearMC OLED de 32 po offre également un temps de réponse impressionnant de 0,03 ms (GàG) et une conception pratiquement sans bordure sur quatre côtés pour un affichage visuel fluide et époustouflant.

Outre le modèle de 32 po, cette gamme comprend également un modèle de 34 po (34GS95QE) ainsi qu'un modèle de 39 po (39GS95QE), qui sont dotés d'un écran incurvé ultralarge immersif et de la technologie OLED de LG, la technologie de pixels auto-éclairés la plus avancée du marché. Et c'est sans compter le couvercle arrière de conception Unity Hexagonal qui permet de gérer les câbles et de régler l'inclinaison, la hauteur, la rotation et l'orientation.

La gamme comprend également un moniteur de 27 po (27GS95QE) certifié VESA DisplayHDRMC 400 noir véritable qui offre un écran à haute luminosité qui produit des noirs profonds et améliore la profondeur et les détails du contenu affiché. Avec des taux de rafraîchissement élevés, des temps de réponse rapides et une qualité d'image exceptionnelle, les nouveaux modèles UltraGearMC de LG sont prêts à répondre aux besoins divers et en constante évolution du joueur moderne.

Moniteurs intelligents MyView de LG

Conçue pour la productivité et le divertissement, la gamme de moniteurs intelligents MyView, qui a reçu le Prix de l'innovation du CES, offre une expérience utilisateur intégrée directement sur le moniteur, pour des fonctionnalités et une connectivité conviviales. Les utilisateurs peuvent diffuser du contenu, écouter de la musique et travailler à distance sans avoir à se connecter à un ordinateur.

Grâce à la plateforme webOS de LG, les plus récents moniteurs intelligents MyView de LG sont dotés d'une interface intuitive, offrent une expérience utilisateur personnalisée et proposent un vaste choix d'applications, dont Microsoft 365 et Google Agenda. Les moniteurs prennent également en charge AirPlay 2 pour une meilleure capacité de diffusion en continu. Le Wi-Fi et le Bluetooth intégrés permettent également de se connecter à Internet et à des périphériques compatibles.

Ils présentent un format mince et une conception pratiquement sans bordure sur trois côtés pour améliorer l'expérience visuelle et économiser de l'espace. Le moniteur intelligent de 27 po (27SR5OF) est également doté de panneaux IPS pleine HD (1 920 x 1 080) pour des couleurs éclatantes et une clarté phénoménale à un grand angle de visionnement.

LG s'engage à fournir aux consommateurs des technologies qui répondent à leurs divers besoins et à innover pour une vie meilleure. Les plus récents ajouts à la gamme UltraGearMC OLED de LG et l'ajout des moniteurs intelligents tout-en-un MyView de LG témoignent de cet engagement et renforcent le patrimoine de longue date de LG en matière de leadership et d'innovation OLED dans la catégorie des moniteurs. Pour obtenir de plus amples renseignements et pour savoir où vous procurer ces moniteurs, consultez le site LG.ca.

À propos de LG Electronics Canada inc.

LG Electronics Canada inc. est la filiale canadienne de LG Electronics inc., une entreprise innovante dans le domaine de la technologie et de l'électronique grand public dont le chiffre d'affaires mondial s'élève à 64 milliards de dollars américains et dont le siège social se trouve à Séoul, en Corée du Sud. LG Electronics Canada inc., dont le siège social se trouve à Toronto, en Ontario, est composée de quatre unités commerciales : électroménagers pour la maison, divertissement pour la maison, solutions professionnelles et solutions d'amélioration de la qualité de l'air. LG Electronics Canada s'efforce d'offrir des produits primés et reconnus pour leur mariage entre style et technologie. Ces produits novateurs comprennent des téléviseurs, des solutions audio et des appareils portables, des électroménagers, des solutions résidentielles et commerciales d'amélioration de la qualité de l'air, des moniteurs et des ordinateurs portables, ainsi que des solutions d'affichage numérique OLED et DEL de pointe. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site lg.com/ca_fr.

SOURCE LG Electronics Canada

17 avril 2024 à 07:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :