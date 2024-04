Un nouveau vocabulaire de la toxicologie est lancé!





MONTRÉAL, le 17 avril 2024 /CNW/ - À l'occasion de la Semaine nationale du laboratoire médical, l'Office québécois de la langue française présente le Vocabulaire de la toxicologie, élaboré en étroite collaboration avec l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ).

La science de la toxicologie décortique les sources, les propriétés et les mécanismes d'action des substances toxiques, et étudie aussi leur devenir dans l'organisme, leurs antidotes et les procédés susceptibles d'en prévenir les effets néfastes. Elle a de nombreuses applications, notamment dans l'alimentation, l'environnement, l'activité industrielle, la santé humaine et animale, la sécurité en milieu de travail et la toxicomanie.

Le vocabulaire contient les termes français relatifs à plus de 100 concepts du domaine de la toxicologie, dont dose repère, écotoxicité, myotoxicité et voie d'exposition. En plus de l'INSPQ, des spécialistes de l'Université Laval, de l'Université de Montréal et de l'Université d'Ottawa ont contribué à l'élaboration de cet outil.

Le Vocabulaire de la toxicologie vient bonifier l'offre de vocabulaires diffusés dans le site Web de l'Office.





anniversaire de création. En proposant un vocabulaire qui présente les termes français relatifs à un domaine comme celui de la toxicologie, l'Office souhaite accroître leur utilisation et ainsi répondre aux besoins les plus actuels en matière de terminologie. De cette façon, il contribue à la valorisation du français en tant que langue de communication dans ce domaine.





Les termes de ce vocabulaire sont intégrés dans la Vitrine linguistique, une plateforme qui donne accès aux ressources et aux services linguistiques de l'Office.

