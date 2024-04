Un meilleur accès aux soins - Québec dévoile son concept de mini-hôpital





QUÉBEC, le 17 avril 2024 /CNW/ - Le gouvernement va de l'avant avec son engagement en annonçant la création d'un tout nouveau modèle pour fournir des services qui sera spécialisé en soins pour les aînés et offrira des séjours de courte durée, à mi-chemin entre un groupe de médecine de famille (GMF) et un hôpital. Les soins et les lieux seront adaptés aux particularités et aux besoins des personnes aînées et de leurs proches aidants. Plus encore, ils pourront servir de pôles d'expertise afin d'innover, de former du personnel et de contribuer à de nombreux domaines de recherche. Avec toutes les mesures déployées depuis le dépôt du Plan santé pour améliorer l'accès à la première ligne, ce modèle est complémentaire à l'offre de service existante et permet d'améliorer l'accessibilité pour les Québécoises et les Québécois, tout en répondant à leurs besoins réels et futurs.

Conformément au Plan Santé, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a maintes fois démontré sa volonté d'innover dans les diverses solutions mises en place pour améliorer l'accès et offrir des soins et des services adaptés aux besoins des citoyennes et des citoyens. Toujours dans cette approche, le ministre et son adjoint parlementaire, Youri Chassin, annoncent que la réalisation des mini-hôpitaux permettra de répondre au défi démographique du vieillissement de la population. La ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger, souligne pour sa part que ce modèle s'inscrit dans le continuum de soins actuel, et contribuera aussi à l'objectif de pouvoir vieillir chez soi en restant le plus autonome possible, ce qui est privilégié par tant de Québécoises et de Québécois.

Une prise en charge centrée sur le patient, de l'arrivée par référence jusqu'au retour chez soi

Améliorer l'accès au réseau de la santé est l'une des priorités du Plan santé, et il est évident que cela passe par une première ligne encore plus forte, mieux organisée et pertinente. Comme il s'y est engagé, le gouvernement met en oeuvre plusieurs actions, dont le développement de la plateforme Votre santé, qui offrira à la population la possibilité de prendre rendez-vous avec plusieurs intervenantes et intervenants de la santé par cette porte d'entrée unique. Les patientes et les patients seront donc dirigés vers les mini-hôpitaux après avoir été orientés par des professionnelles et des professionnels dans les urgences des hôpitaux à proximité, du Guichet d'accès à la première ligne, du 811 ou du 911 et même par les services d'ambulance.

Afin de bien répondre aux besoins des personnes aînées et d'offrir une approche intégrée, les équipes disposeront des outils requis, allant des tests diagnostiques sur place à la possibilité de garder des patientes et des patients en observation pour de courts séjours, même la nuit. Les mini-hôpitaux seront donc en activité 24 h par jour, tous les jours, et les nouveaux patients pourront être accueillis de 7 h à 22 h. Des chambres avec lits d'observation seront disponibles pour les personnes qui nécessitent un court séjour avant de rentrer chez elles.

Un modèle adaptable

Comme le gouvernement s'y est engagé, deux premiers mini-hôpitaux seront mis en place dans les grandes régions de Montréal et de Québec. Il s'agit d'une première étape, alors que d'autres mini-hôpitaux pourraient voir le jour ailleurs au Québec, en fonction des besoins particuliers dans d'autres régions. Rappelons que dans ces mini-hôpitaux construits et gérés par des entrepreneurs privés, tous les soins et services seront couverts par la Régie de l'assurance maladie du Québec, et sans frais pour les patientes et les patients.

Citations?:

« Nous concrétisons un engagement qui est cher à nos yeux, puisqu'il permettra d'améliorer l'accès au réseau de la santé en nous basant sur les besoins actuels et futurs de la population. Il s'agit d'une première étape, et ce modèle pourrait être instauré dans d'autres régions, où il y a des besoins. Nous avons toujours dit que le réseau privé devait être complémentaire au réseau public, et c'est en unissant nos forces comme nous le faisons aujourd'hui que les Québécoises et les Québécois auront un meilleur accès à leur réseau de santé. Les mini-hôpitaux seront complémentaires aux services actuels, en offrant des services spécialisés et adaptés aux besoins des personnes aînées pour des séjours de courte durée, comme c'est le cas pour les cliniques pédiatriques. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

« C'est un nouveau pas en avant dans cet important projet, et je suis très satisfaite de constater l'engagement des divers partenaires aux côtés de notre gouvernement pour le concrétiser. Le modèle choisi prend en considération les besoins spécifiques des personnes aînées et aura un impact concret sur l'amélioration de leur accès aux soins. L'approche de ces mini-hôpitaux permettra d'offrir des soins humains, favorisant la présence des personnes proches aidantes. »

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé

« Depuis le début, nous voulions que les mini-hôpitaux représentent une innovation majeure. Au fil des consultations, nous avons pu voir à quel point la spécialisation était essentielle afin de permettre une nouvelle approche au problème de l'accès aux soins. Il nous reste du travail à faire avant de voir les premières personnes y être soignées, mais je suis convaincu qu'on sentira rapidement l'effet de ce nouveau modèle. Ensuite, on les verra évoluer et faire évoluer leurs partenaires publics aussi au bénéfice de toutes et de tous. »

Youri Chassin, député de Saint-Jérôme, adjoint parlementaire du ministre de la Santé

Faits saillants?:

Les mini-hôpitaux seront conçus pour les aînés, leurs besoins spécifiques, et ils seront adaptés afin de favoriser la présence de proches aidants. Ils permettront d'accueillir les personnes aînées pour des séjours de courte durée. Ils seront notamment dotés d'accès pour les ambulances et le transport adapté.

Leur présence dans les deux régions ciblées vise à faire profiter toute la population d'un meilleur accès et de temps d'attente réduits.

L'approche humaine et l'environnement seront pensés pour une expérience patient de qualité. L'offre de service couvrira à la fois les besoins en santé physique et en santé mentale, au bénéfice des patientes et des patients.

17 avril 2024

