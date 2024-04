BingX et WDC ont progressé dans la fin de la captivité des baleines et des dauphins.





VILNIUS, Lituanie, 17 avril 2024 /PRNewswire/ -- BingX Charity, la branche philanthropique de BingX, la principale bourse de cryptomonnaie au niveau mondial, a réalisé des progrès impressionnants dans son partenariat avec la Whale and Dolphin Conservation (WDC) pour mettre un terme à la captivité des cétacés à l'échelle mondiale. Ce partenariat, débuté en décembre 2023, se concentre sur le Projet de Fin de la Captivité. Cette initiative vise à sensibiliser sur la cruauté de maintenir les baleines et les dauphins en captivité et vise à réduire le soutien du public aux attractions qui détiennent ces animaux.

Le projet cible l'industrie florissante de la captivité des cétacés, qui compte actuellement plus de 3 600 baleines et dauphins confinés dans 350 établissements répartis dans 59 pays, principalement dans les régions côtières. Un élément clé de la stratégie de BingX et de la WDC implique des recherches approfondies visant à dévoiler et à médiatiser les méthodes d'élevage et de captures en direct utilisées dans l'industrie, dans le but de réduire les visites du public dans ces établissements. De plus, le partenariat cherche à exploiter les principales plateformes vidéo pour amplifier des documentaires, tels que Blackfish, via les réseaux sociaux.

Le récent rapport de progrès publié par la WDC met en évidence des réalisations significatives dans la campagne contre les installations captives de cétacés. Parmi les succès notables figure la persuasion des principaux voyagistes britanniques à cesser la vente de billets pour les parcs marins présentant des baleines et des dauphins en captivité. Parmi ces opérateurs figurent easyJet Holidays et Jet2holidays, qui se sont engagés à mettre fin à toutes les ventes et promotions de parcs marins où des baleines et des dauphins captifs étaient détenus pour être exposés au public. De plus, le projet de loi sur les animaux (Activités à faible bien-être à l'étranger), que la WDC soutient, a reçu la sanction royale et sera bientôt soumis à consultation. La nouvelle loi empêchera les agences de voyage de promouvoir des activités à faible bien-être à l'étranger.

Vivien Lin, porte-parole de BingX, a exprimé son enthousiasme pour les progrès réalisés : "Les valeurs de BingX et de la WDC sont fortement alignées dans notre passion commune pour protéger les baleines et les dauphins. Nous avons réalisé des progrès remarquables grâce au Projet de Fin de la Captivité, en faisant avancer des recherches vitales et en sensibilisant sur les dures réalités de la captivité. Grâce à ce partenariat unique, nous visons à démontrer le leadership éclairé de BingX aux côtés de l'expertise de la WDC. Ensemble, nous pouvons faire une différence substantielle dans la vie de ces créatures incroyables et de notre planète."

Suite au récent succès, la WDC et BingX se préparent pour la Campagne d'Été contre la Captivité, ciblant les delphinariums de renom dans les stations balnéaires européennes. En utilisant des écrans d'affichage numérique dans six des aéroports régionaux les plus fréquentés du Royaume-Uni, la campagne vise à engager au moins 5 millions de voyageurs, les exhortant à éviter de visiter les spectacles de baleines et de dauphins en captivité pendant leurs vacances. De plus, une campagne publicitaire ciblée sur les réseaux sociaux encouragera davantage de pratiques touristiques responsables et fournira des informations sur les horreurs de la captivité.

