FP Markets élargit son offre de matières premières en ajoutant des contrats à terme sur le pétrole Brent, le coton et le sucre





SYDNEY, 17 avril 2024 /PRNewswire/ -- Face à la demande croissante des clients en matière de flexibilité sur le marché des matières premières et conformément à son engagement à fournir des solutions de trading complètes, FP Markets a annoncé l'élargissement de son offre de matières premières. Cette décision permet aux traders et aux investisseurs de FP Markets non seulement de capitaliser sur les nouvelles opportunités dans le secteur des matières premières , mais aussi d'élargir les options disponibles pour la diversification de leurs portefeuilles.

En complément de sa gamme existante de CFD sur les matières premières, les clients de FP Markets peuvent désormais négocier et investir dans les CFD sur contrats à terme du pétrole Brent, du coton et du sucre :

Symbole : BRENT

Description : Contrat à terme sur pétrole Brent

Taille du contrat : 1000





Description : Contrat à terme sur pétrole Brent Taille du contrat : 1000 Symbole : COTTON

Description : Contrat à terme sur coton américain n°2

Taille du contrat : 100





Description : Contrat à terme sur coton américain n°2 Taille du contrat : 100 Symbole : SUGAR

Description : Contrat à terme sur sucre américain n°11

Taille du contrat : 100

Disponibles sur les plateformes de trading cTrader , MetaTrader 4 (MT4) et MetaTrader 5 (MT5) , les CFD sur matières premières nouvellement ajoutés sont introduits à un moment où le Brent Crude - une référence pour les prix mondiaux du pétrole - défie ses plus hauts niveaux depuis le début de l'année, et où le coton et le sucre s'approchent rapidement de leurs plus bas niveaux depuis le début de l'année. Une liste complète de toutes les matières premières disponibles peut être consultée sur le site Web de FP Markets.

Commentant l'ajout récent de produits de trading, Christodoulos Psomas, responsable de la gestion du risque chez FP Markets, a déclaré : « Fidèles à notre engagement de diversifier nos offres et d'améliorer l'expérience de trading de nos clients, nous sommes heureux d'annoncer l'ajout de nouveaux instruments à terme à notre portefeuille : BRENT, COTTON et SUGAR. Ces nouvelles options sont conçues pour compléter notre portefeuille de matières premières existant et élargir la gamme d'opportunités de trading disponibles pour nos clients. « Nous nous engageons à fournir à nos clients des ressources complètes et un soutien indéfectible pour les aider à gérer efficacement ces risques et à garantir une stratégie d'investissement diversifiée. »

Fondée en 2005, FP Markets est une marque multiréglementée qui propose à ses clients plus de 10 000 instruments négociables dans les principales classes d'actifs et offre des prix agrégés à travers plusieurs fournisseurs de liquidités de premier plan. En outre, FP Markets offre des spreads constamment serrés, une exécution rapide, un support client multilingue disponible 24h/24 et 7j/7, et divers types de comptes adaptés à toutes les stratégies et tous les styles de trading.

Notes aux rédacteurs

À propos de FP Markets :

FP Markets est un courtier multiréglementé en Forex et CFD avec plus de 19 ans d'expérience dans son secteur.

La société propose des spreads interbancaires très compétitifs à partir de 0,0 pips.

Les traders peuvent choisir parmi les plateformes de trading en ligne les plus puissantes, y compris l'application mobile de FP Markets, MetaTrader 4, MetaTrader 5, WebTrader, cTrader, Iress et TradingView.

Le service client multilingue exceptionnel de la société, disponible 24h/24 et 7j/7, a été reconnu par Investment Trends qui lui a décerné le « Prix de la meilleure satisfaction générale des clients » pendant cinq années consécutives.

FP Markets s'est vu décerner le titre de « Meilleur courtier mondial en valeur sur le marché des changes » pour la cinquième année consécutive (2019, 2020, 2021, 2022, 2023) lors des Global Forex Awards.

FP Markets a reçu le prix du « Meilleur courtier Forex - Europe » et du « Meilleur programme de partenaires Forex - Asie » lors des Global Forex Awards 2022 et 2023.

FP Markets a reçu le prix « Best Trade Execution » lors des Ultimate Fintech Awards 2022.

FP Markets couronné « Meilleur courtier CFD en Afrique » aux FAME Awards 2023.

FP Markets récompensé par les prix « Best Trade Execution » et « Most Transparent Broker » aux Ultimate Fintech Awards APAC 2023.

La présence réglementaire de FP Markets comprend l'Australian Securities and Investments Commission (ASIC), la Financial Sector Conduct Authority (FSCA) d'Afrique du Sud, la Financial Services Commission (FSC) de l'île Maurice, la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), la Securities Commission of the Bahamas (SCB) et la Capital Markets Authority (CMA) du Kenya .

(SCB) et la Capital Markets Authority (CMA) du . "FP Markets a reçu le prix « Best Price Execution Award » lors des Brokersview Awards 2024 à Singapour.

Pour plus d'informations sur la gamme complète de produits et de services de FP Markets, rendez-vous sur le site https://www.fpmarkets.com/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2388388/FP_Markets_1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1574261/4503805/FP_Markets_Logo.jpg

17 avril 2024 à 06:44

Communiqué envoyé leet diffusé par :