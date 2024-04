BtcTurk organise un semi-marathon à Istanbul pour célébrer la période de réductions





ISTANBUL, 17 avril 2024 /PRNewswire/ -- Fondée en tant que première et quatrième plateforme d'échange de bitcoins en Turquie et transformée en société de technologie financière grâce à ses investissements, BtcTurk organisera un événement à Istanbul le 21 avril, en référence à l'offre de 21 millions de bitcoins pendant la période de réduction de moitié du cours du bitcoin.



Le BtcTurk Bull Run, qui sera organisé pour la première fois et aura lieu tous les quatre ans à partir de maintenant, réunira professionnels et grand public le long de la côte d'Üsküdar à Istanbul. Les courses organisées par BtcTurk comprendront trois étapes différentes : un semi-marathon de 21 kilomètres, une course publique de 10 kilomètres et une course spéciale de 100 mètres en costume de taureau. Toutes les courses seront gratuites. Vous trouverez tous les détails de la course sur le site Web https://btcturkbullrun.com/ .

La foire au bitcoin, qui se tiendra sur la côte d'Üsküdar à Istanbul, accueillera d'importantes marques du secteur venues du monde entier. Des athlètes internationaux participeront également à l'événement. Satoshi TV, qui est suivie avec intérêt sur YouTube, sera également présente.

Des prix d'une valeur de 2,1 bitcoins seront distribués

Lors de la course BtcTurk Bull Run, qui sera organisée en l'honneur des 21 millions de bitcoins disponibles et de la période de réduction des bitcoins, des prix d'une valeur de 2,1 bitcoins seront distribués aux vainqueurs. À la fin de la course : finissant la course main dans la main - HODL, prix spécial Bitcoin pour la 21e place, prix spécial Satoshi pour la 210e place, prix spécial Hal Finney pour la 2 100e place. Le participant le plus âgé recevra le prix spécial ATH et le participant le plus jeune recevra le prix Genesis Block. Dans la course de 100 mètres en costume de taureau, les hommes et les femmes recevront le prix spécial de la course en costume de taureau et le prix du meilleur costume.

Qu'est-ce que la période de réductions ?

Le bitcoin connaît une réduction de moitié tous les quatre ans environ. C'est pourquoi les événements importants de l'histoire du bitcoin sont divisés en segments de quatre ans, en fonction des dates de réduction. Au cours des quatre dernières années, la sphère d'influence du bitcoin s'est considérablement élargie, atteignant la valeur la plus élevée de son histoire, soit 73 780 dollars. L'écosystème de la blockchain, dirigé par le bitcoin, n'est pas seulement une infrastructure technologique, mais se manifeste également dans différents domaines de la vie. Après la réduction du bitcoin en avril 2024, les blocs continueront d'être comptés pour la prochaine réduction, qui devrait avoir lieu en 2028.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2385502/BtcTurk.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2385503/BtcTurk_Logo.jpg

17 avril 2024 à 06:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :