Bitget Wallet présente ses dernières innovations durant la Paris Blockchain Week





VICTORIA, Seychelles, 17 avril 2024 /PRNewswire/ -- Bitget Wallet, un portefeuille Web3 de premier plan, a présenté son écosystème robuste et ses dernières innovations durant la Paris Blockchain Week. Bitget Wallet s'est adressé aux participants du monde entier, encourageant d'enrichissantes discussions et connexions au sein de la communauté Web3. Lors de cet événement, Bitget Wallet a également organisé sa propre after-party au bord de la Seine, ce qui a permis aux utilisateurs du Web3, aux fans et aux investisseurs de se rencontrer et de tisser des liens.

Au cours de cette conférence, Alvin Kan, directeur des opérations de Bitget Wallet, a souligné la croissance dynamique et tout le potentiel du secteur des cryptomonnaies en Europe. Il a souligné l'engagement de Bitget Wallet dans la région et ses plans stratégiques d'expansion, y compris l'établissement de partenariats avec des projets locaux et des influenceurs clés.

"L'Europe est un marché très important pour le secteur des cryptomonnaies", a déclaré Alvin lors d'un entretien avec les médias présents sur place. "Nous observons une activité et un engagement des utilisateurs particulièrement significatifs dans la région, et nous sommes donc optimistes quant au renforcement de notre présence ici."

En tant que portefeuille Web3 décentralisé tout-en-un, Bitget Wallet vise à répondre à l'appétit croissant pour les cryptomonnaies en Europe et dans le monde entier, offrant une suite robuste de services incluant les fonctionnalités de portefeuille, de swap, de plateforme d'inscription, de place de marché NFT, de navigateur de DApps, d'interaction avec des tâches incitatives, entre autres. En mettant l'accent sur la découverte de nouveaux actifs et opportunités, Bitget Wallet se positionne comme un précurseur en facilitant l'intégration rapide des nouvelles blockchains et des tokens émergents.

Selon de récentes statistiques, Bitget Wallet a dépassé les 20 millions d'utilisateurs dans le monde, ce qui en fait l'un des portefeuilles Web3 les plus utilisés à l'heure actuelle. Récemment, le portefeuille a également lancé son programme d'airdrop de BWB, qui a suscité un vif intérêt sur le marché. Un TGE (événement de génération de tokens) et une IEO (offre d'échange initiale) sont attendus au cours du deuxième trimestre.

"Le lancement prochain de notre token BWB renforcera encore l'engagement et la participation des utilisateurs au sein de l'écosystème décentralisé de Bitget Wallet", a déclaré Alvin lors de l'événement. "Cela offrira non seulement des avantages et des opportunités uniques aux détenteurs, mais constituera également un geste de reconnaissance envers les utilisateurs fidèles qui ont accompagné notre croissance au cours de ces dernières années."

