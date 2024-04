Comviva présente une plateforme innovante low-code/no-code pour les paiements et les services bancaires numériques





Cette nouvelle solution permettra aux banques et aux institutions financières de personnaliser et d'automatiser les flux de travail avec une sécurité de niveau entreprise et une productivité inégalée

NEW DELHI, 17 avril 2024 /PRNewswire/ -- Comviva , le leader mondial des solutions d'expérience client et de monétisation des données, a annoncé aujourd'hui le lancement de sa plateforme low-code/no-code révolutionnaire.

La plateforme composable low-code/no-code de Comviva est une extension de sa plateforme mobiquity® existante et permettra aux institutions financières, y compris les banques, les FinTechs et les fournisseurs de portefeuilles numériques, de révolutionner le paysage du développement.

La nouvelle plateforme aidera les institutions financières à s'adapter rapidement aux changements du marché, aux réglementations et à l'évolution des demandes des clients. Avec la possibilité de construire visuellement des parcours utilisateurs et des flux de travail, parallèlement à des capacités d'intégration transparentes avec des systèmes tiers, cette plateforme promet d'accélérer l'innovation et de rationaliser les opérations. Elle permettra une adaptation rapide aux exigences émergentes, tandis que le lancement rapide de nouvelles fonctionnalités réduira considérablement les délais de mise sur le marché. De plus, avec une réduction potentielle de 30 à 40 % du temps de déploiement, elle réduira les dépenses de développement et augmentera la productivité.

Srinivas Nidugondi, vice-président exécutif et directeur de l'exploitation des solutions financières numériques chez Comviva, a déclaré à cette occasion : « Notre nouvelle plateforme low-code/no-code marque un progrès décisif dans le domaine des services bancaires numériques et des portefeuilles, qui devrait révolutionner la conception et le déploiement des services par les banques, les FinTechs et les fournisseurs de portefeuilles numériques. Les entreprises sont aujourd'hui confrontées à l'assimilation rapide des nouvelles technologies et à l'investissement substantiel nécessaire à l'introduction de nouveaux services. Notre plateforme innovante offre un cycle de développement simplifié qui amplifie considérablement la productivité, accélère l'innovation et réduit les délais de mise sur le marché. La nouvelle plateforme permettra aux entreprises de répondre de manière transparente aux demandes croissantes des clients en utilisant des services natifs intelligents et en développant et en déployant de nouvelles applications numériques rapidement et efficacement. »

La plateforme low-code de nouvelle génération de Comviva va au-delà des configurations pour simplifier le processus de connexion des systèmes, de cartographie des champs de données et de définition des parcours utilisateurs et des flux de travail.

Elle comprend des fonctions telles que le compositeur de flux de services, le compositeur de canaux et le compositeur de flux d'intégration. Ces outils aident les utilisateurs ayant des connaissances techniques diverses à créer et modifier des services, à créer des applications et à s'intégrer à des systèmes tiers sans effort de codage.

mobiquity® de Comviva est le leader mondial des paiements numériques. Déployé dans plus de 50 pays et traitant 250 milliards de dollars par an, il alimente les consommateurs, les commerçants, les entreprises et les banques à l'échelle mondiale, encourageant les sociétés de télécommunications et les sociétés Fintech à utiliser ses capacités. La plateforme offre un large éventail de fonctionnalités, allant de l'inscription numérique au paiement de factures et aux transactions avec les commerçants.

17 avril 2024 à 02:13

