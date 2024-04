Q4 Inc. trace une nouvelle voie ambitieuse pour les relations avec les investisseurs grâce à sa plateforme IR Ops basée sur l'IA





Q4 Inc. (« Q4 » ou « la société ») redéfinit les relations avec les investisseurs avec la plateforme IR Ops, offrant une expérience unique à ses clients grâce à des flux de travail transparents et des informations qualitatives fondés sur une IA sécurisée et privée. Q4 est la seule plateforme IR Ops de bout en bout conçue pour permettre aux leaders des relations avec les investisseurs de se consacrer à la stratégie, la construction de relations avec les investisseurs et la création de valorisations premium.

En tant que première plateforme IR Ops, Q4 fait disparaître les solutions fragmentées en utilisant une IA sécurisée pour créer des flux de travail intelligents qui suppriment les tâches administratives fastidieuses qui, si mal gérées, pourraient avoir un impact notable sur les responsables des relations avec les investisseurs (« RRI ») et l'organisation. En utilisant l'IA, Q4 garantit l'achèvement précis et efficace de ces tâches, dotant les équipes des RI de la possibilité de se focaliser sur leurs priorités stratégiques. Les jours des solutions disjointes qui manquent d'interopérabilité, chacune avec leur technologie laissant les leaders des RI avec des données incomplètes et disjointes, sont révolus. Avec une interface personnalisable basée sur le plus grand ensemble de données propriétaires d'investisseurs au monde, tout ce dont une équipe de RI a besoin est désormais disponible sur une plateforme unique, optimisée pour la performance grâce à l'intégration de l'IA.

« Notre expérience non négligeable en RI, dont notre temps en tant que société cotée en bourse, nous permet de comprendre pleinement les défis des relations avec les investisseurs et comment les surmonter », a déclaré Darrell Heaps, fondateur et PDG de Q4. « La plateforme IR Ops a été conçue à dessein et en toute sécurité comme une solution tout-en-un avec l'IA en tête, afin que les équipes de RI puissent être plus efficaces, plus performantes et, en fin de compte, contribuer à obtenir des valorisations premium pour leurs entreprises. »

L'avenir des RI est là avec AI Earnings Co-Pilot, qui permet d'accélérer la préparation des résultats grâce à l'IA en générant des premières ébauches personnalisées de scripts de résultats à partir de communiqués de presse et de résultats antérieurs, sans souci de confidentialité ou de sécurité des données, ce qui permet d'économiser des dizaines d'heures de temps de gestion lors de la préparation des résultats. Les IRO peuvent tirer de nouveaux enseignements de leur programme de RI grâce à l'expérience du tableau de bord des performances de l'IA ; en effet, ce tableau regroupe désormais des informations clés sur les pairs en un seul endroit centralisé, notamment des résumés succincts des transcriptions des gains, des faits marquants de l'actualité et des mouvements boursiers.

Les données connectées qui unifient les solutions RI fragmentaires fournissent des indicateurs avancés et des informations sur les investisseurs potentiels, les actionnaires actuels et les activistes itinérants afin que les équipes des RI puissent prendre des mesures sûres et entrer en contact avec des investisseurs sérieux. Les IRO sont en mesure d'identifier instantanément les participants récurrents à leurs événements liés aux recettes grâce à un accès inégalé à l'analyse, dévoilant ainsi de nouvelles opportunités d'engagement et de sensibilisation ciblée. Grâce à une gestion simplifiée du cycle de vie des profits, les mises à jour du site web sont publiées 16 fois plus rapidement que les concurrents et les événements bénéficient d'un taux de fiabilité de la plateforme de 99 %, créant ainsi une destination numérique de confiance et intelligente pour les investisseurs.

« En développant une plateforme unique et efficace pour les relations avec les investisseurs, nous augmentons la valeur que nous offrons à nos clients émetteurs et agences, leur permettant de mettre en oeuvre avec succès leurs stratégies de relations avec les investisseurs avec une rapidité et une précision sans précédent », a fait remarquer M. Heaps. Nous sommes fiers d'être à l'avant-garde de l'innovation dans le domaine des RI et nous sommes déterminés à aider les IRO à prospérer. »

À partir du 16 avril 2024, la plateforme IR Ops de Q4 sera disponible pour tous les clients et prospects de Q4. Pour en savoir plus ou demander une démonstration, veuillez visiter le site www.q4inc.com.

À propos de Q4 Inc.

Q4 Inc. est la première plateforme d'opérations de relations avec les investisseurs dotée du plus grand ensemble de données exclusives sur les investisseurs au monde. Elle a été conçue pour supprimer les obstacles entre les sociétés cotées en bourse et leurs investisseurs. Q4 offre aux responsables des relations avec les investisseurs et à leurs équipes les outils nécessaires pour attirer, gérer et comprendre les investisseurs, le tout en un seul endroit. La plateforme Q4 IR Ops, basée sur l'IA, est dotée d'un système de gestion de site web simple mais efficace, d'un logiciel d'événements faciles à gérer, d'un moteur d'analyse robuste, d'un CRM rationalisé pour les investisseurs et d'une intelligence actionnariale avec des mesures améliorées pour élever les stratégies de ciblage des investisseurs. Q4 fournit les données, les informations et les flux de travail qui permettent aux équipes de relations avec les investisseurs de se focaliser sur l'essentiel : la stratégie, les relations et les valorisations premium pour leurs entreprises.

L'entreprise est un partenaire de confiance pour plus de 2600 sociétés publiques dans le monde, dont un grand nombre des marques les plus respectées au monde. Elle a instauré une culture maintes fois récompensée, au sein de laquelle ses collaborateurs s'épanouissent et progressent constamment.

Q4 est sise à Toronto et possède des bureaux à New York et à Londres. Plus d'informations : www.q4inc.com.

16 avril 2024 à 16:25

