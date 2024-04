Dévoilement de « Experience AI » au Canada, un programme éducatif bilingue facilité par Moment numérique en collaboration avec Raspberry Pi Foundation et Google DeepMind





MONTRÉAL, le 29 avril 2024 /CNW/ - Moment numérique (Digital Moment en anglais), en partenariat avec Raspberry Pi Foundation et Google DeepMind , est fier d'annoncer le lancement du programme éducatif, Experience AI , qui vise à soutenir les enseignant.e.s dans le domaine fascinant, mais en évolution rapide de l'intelligence artificielle (IA) et à susciter la curiosité des jeunes quant au sujet. Ce partenariat permettra aux enseignant.e.s partout au Canada d'offrir une formation éthique et de qualité sur l'IA à leurs élèves. Digital Moment est l'un des premiers partenaires internationaux à avoir rejoint ce programme en pleine expansion, et se positionne comme le seul partenaire canadien.

Le dévoilement a eu lieu vendredi dernier, 26 avril, aux bureaux de Google, à Montréal. Hugo Larochelle , Professeur associé de l'Université de Montréal, Google DeepMind, Chaire en IA Canada-CIFAR, ainsi que Doina Precup , Professeure agrégée de McGill University, Google DeepMind, Chaire en IA Canada-CIFAR, expert.e.s chevronné.e.s du domaine, ont pris part au lancement du programme.

Un partenariat aligné avec les priorités provinciales et fédérales

En plus de positionner la jeunesse au coeur de l'action et des priorités de la société québécoise, ce programme répond directement à l'une des 12 recommandations principales (RP) sur l'encadrement de l'IA du rapport « Prêt pour l'IA » déposé en février dernier par le Conseil de l'innovation du Québec.

Spécifiquement, la RP-4 soulignait l'importance de « [...] renforcer la littératie numérique et la littératie en IA des enfants, des élèves et des étudiants, notamment afin d'accroître leur capacité à utiliser l'IA efficacement, et à exercer leur pensée critique à son égard. » Le lancement d'Experience AI coïncide donc avec le début d'une nouvelle ère dans l'éducation numérique au Québec. En effet, dès l'année scolaire 2024-2025, l'implantation obligatoire du nouveau programme Citoyenneté et culture québécoise dans les écoles du Québec nécessitera d'évaluer la compétence numérique chez les jeunes.

Au niveau canadien, Experience AI contribuera à avancer « l'avantage Canadien en IA » en préparant les jeunes Canadien.ne.s à l'avenir du travail à travers une compréhension accrue des impacts sociétaux de l'IA.

Experience AI offre une série de six leçons ainsi que des ressources supplémentaires éducatives en français et en anglais, lesquelles sont adaptées à l'enseignement au secondaire et permettent aux élèves d'explorer les bases de l'IA, de comprendre ses applications pratiques et d'acquérir des compétences essentielles en IA et en pensée informatique. Le programme offre également des activités ludiques et des défis stimulants, conçus pour susciter l'intérêt des jeunes et encourager leur curiosité pour le domaine de l'IA.

« Nous sommes ravis de lancer Experience AI en partenariat avec Raspberry Pi Foundation et Google DeepMind », a déclaré Indra Kubicek, Présidente-directrice générale de Moment numérique. « Ce programme novateur représente une opportunité unique pour les jeunes Québécois.es et Canadien.ne.s d'explorer le passionnant domaine de l'intelligence artificielle, tout en répondant à un besoin sociétal d'envergure : assurer qu'ils seront prêt.e.s à relever les défis et les opportunités de demain. »

Pour obtenir des informations supplémentaires sur le programme Experience AI ou demander une formation, Moment numérique invite les médias, les enseignant.e.s, les conseiller.e.s pédagogiques, les décideurs politiques et toutes parties prenantes à communiquer avec l'organisme à l'adresse suivante : [email protected] .

À propos de Moment numérique : Moment numérique (Digital Moment en anglais) est un organisme sans but lucratif pancanadien qui se consacre à l'éducation numérique et à la promotion des compétences numériques chez les jeunes de tous les milieux. Fondée en 2013, l'organisation s'engage à offrir des ressources éducatives innovantes et accessibles afin de préparer les jeunes à réussir dans un monde numérique en constante évolution. À ce jour, plus de 850 000 jeunes et 31 500 enseignant.e.s ont bénéficié de ces activités éducatives. Moment numérique est un chef de file dans l'enseignement de l'IA auprès des enseignant.e.s et des jeunes canadien.ne.s, et contribue à faire progresser l'enseignement de l'IA au niveau national et international.

À propos d'Experience AI : Experience AI est un programme éducatif proposant des ressources de pointe sur l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique pour les enseignant.e.s et leurs élèves. Le programme a été développé en collaboration avec Raspberry Pi Foundation et Google DeepMind et vise à soutenir les enseignant.e.s dans le domaine fascinant et en évolution rapide de l'intelligence artificielle et à susciter chez les jeunes une passion pour le sujet.

À propos de Raspberry Pi Foundation : Raspberry Pi Foundation est une fondation caritative du Royaume-Uni qui a pour objectif de donner aux jeunes les outils nécessaires pour qu'ils puissent développer leur plein potentiel grâce aux technologies numériques. La vision est que chaque jeune développe les connaissances, les compétences et la confiance nécessaires pour utiliser efficacement les technologies numériques, et qu'il soit capable d'évaluer ces technologies de manière critique et de s'engager en toute confiance dans le changement technologique.

À propos de Google DeepMind : Google DeepMind est une division au sein de Google qui rassemble des parties de Google Research - y compris l'équipe Brain - et DeepMind pour développer l'IA de façon responsable afin de servir l'humanité. Les réalisations révolutionnaires de Google DeepMind incluent des technologies d'IA pour alimenter les produits et l'infrastructure de Google, des outils d'IA pour faire progresser la découverte scientifique et des avancées dans le domaine de la recherche en intelligence artificielle.

