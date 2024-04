Bandai Co. s'associe à Xsolla pour lancer le « Tamaverse Ticket Shop » en ligne





Xsolla, société internationale de commerce de jeux vidéo, a contribué avec succès au développement du jeu « Tamagotchi Uni », basé à Tokyo, un service de Bandai Co., Ltd. offert par le biais de la technologie Xsolla Web Shop. Spécialisée dans les solutions avancées de paiement de jeux pour les développeurs sur diverses plateformes, y compris mobile, PC, cloud et Web, Xsolla s'engage à améliorer l'engagement des joueurs et à répondre aux besoins des joueurs dans le monde entier.

Ce partenariat vise à fournir aux utilisateurs de « Tamagotchi Uni » un environnement de paiement pratique pour l'achat et le téléchargement de contenu numérique, leur permettant de jouer et de payer leur expérience de jeu de la manière qu'ils souhaitent. L'exploitation de cette solution pour prendre en charge les solutions de paiement dans divers pays du monde contribue en outre à assurer la portée, l'échelle et les revenus de « Tamagotchi Uni » à l'échelle mondiale.

David Stelzer, président de Xsolla, exprime son enthousiasme pour cette collaboration : « Ce partenariat avec Bandai Co. Ltd. visant à intégrer nos solutions de paiement de pointe dans "Tamagotchi Uni", représente une étape importante. Il va au-delà de l'intégration technologique ; il s'agit d'améliorer l'expérience de jeu des utilisateurs du monde entier et d'accroître les flux de revenus de "Tamagotchi Uni". »

À propos de Tamaverse Ticket Shop

« Tamaverse Ticket Shop » est un site de commerce numérique qui permet d'acheter directement des « Tamaverse Tickets » pour jouer à « Tamagotchi Uni » à partir du site Web. En entrant le code de téléchargement obtenu dans la boutique dans « Tamagotchi Uni », les utilisateurs peuvent télécharger divers articles, y compris des personnages nourriciers limités et des options de personnalisation uniques pour leur Uni Tama.

Pour plus d'informations sur Tamaverse Ticket Shop : https://ticketshop.tamagotchi-official.com/

À propos de Xsolla Webshop

Xsolla est une solution de commerce direct pour jeux mobiles. La vente de monnaie et d'articles de jeu sur une page Web stimule la monétisation du jeu. Elle permet en outre de réduire les frais de plateforme et d'augmenter les revenus des jeux. Au cours des 18 derniers mois, Xsolla a aidé plus de 210 jeux à lancer des boutiques en ligne. Xsolla donne accès à plus de 700 méthodes de paiement dans le monde entier, ce qui permet une monétisation localisée au Japon et dans plus de 200 pays.

Pour plus d'informations sur Xsolla Webshop : https://xsolla.com/mobile-web-shop

À propos de Xsolla

Xsolla est une entreprise mondiale de commerce de jeux vidéo qui dispose d'un ensemble robuste et puissant d'outils et de services conçus spécifiquement pour l'industrie. Depuis sa création en 2005, Xsolla a aidé des milliers de développeurs et d'éditeurs de jeux vidéo de toutes tailles à financer, commercialiser, lancer et monétiser leurs jeux à l'échelle mondiale et sur de multiples plateformes. En tant que leader innovant dans le commerce des jeux vidéo, Xsolla a pour mission de résoudre les complexités inhérentes à la distribution, au marketing et à la monétisation à l'échelle mondiale afin d'aider ses partenaires à toucher plus de zones géographiques, à générer plus de revenus et à créer des relations avec les joueurs du monde entier. Basée et incorporée à Los Angeles, en Californie, avec des bureaux à Londres, Berlin, Beijing, Guangzhou, Séoul, Tokyo, Kuala Lumpur, Raleigh et dans d'autres villes du monde, Xsolla soutient des éditeurs de jeux majeurs tels que Valve, Twitch, Roblox, Epic Games, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo, et bien d'autres encore.

Pour plus d'informations, veuillez visiter : xsolla.com

À propos de Tamagotchi Uni

Il s'agit du nouveau modèle de la série Tamagotchi, avec lequel les utilisateurs du monde entier peuvent participer à des événements en se connectant au Wi-Fi. Le Tamagotchi, élevé par les utilisateurs du monde entier, se rassemble dans le métavers « Tamaverse » et télécharge divers objets.

À propos de Bandai

Planification, développement, fabrication et commercialisation de jouets, de jouets en capsules, de cartes, de jouets en bonbons, de confiseries et d'aliments, de vêtements, d'articles divers et d'autres produits.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

16 avril 2024 à 15:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :