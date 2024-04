TradeSun annonce un accord avec Wells Fargo





TradeSun et Wells Fargo signent un accord qui permettra à Wells Fargo d'exploiter la solution de financement du commerce et de numérisation de la conformité de TradeSun, en s'appuyant sur l'intelligence artificielle (IA) et d'autres technologies avancées afin de rationaliser les processus complexes et manuels employés à l'échelle mondiale dans l'industrie bancaire.

La nouvelle version majeure de TradeSun réinvente la numérisation du financement du commerce, alors que la société innove dans le domaine de la saisie de données cognitives et de l'automatisation intelligente des processus et porte le contrôle de conformité et la vérification des documents vers de nouveaux sommets. L'IA axée sur le commerce de TradeSun aidera à atteindre les objectifs de Wells Fargo en automatisant des processus manuels qui augmenteront la capacité à stimuler de nouvelles activités.

Wells Fargo utilisera la plateforme d'IA de TradeSun pour numériser, extraire, valider et classer les données non structurées en vue d'une utilisation dans la conformité et la vérification des documents.

« Durant notre collaboration avec Wells Fargo, nous avons découvert leur niveau d'efficience. Je suis personnellement déterminé à faire en sorte que la plateforme d'IA de TradeSun continue d'accélérer son leadership sur le marché. Chez TradeSun, nous sommes inspirés par la décision de Wells Fargo d'investir dans cette relation. C'est une solide validation de l'innovation de TradeSun dans la numérisation du financement du commerce à l'échelle mondiale », déclare Nigel Hook, fondateur et CEO, TradeSun.

« Wells Fargo continue de faire des progrès significatifs dans la transformation de ses processus de financement du commerce et de créances. Notre accord avec TradeSun nous donne les outils de numérisation et d'automatisation nécessaires pour renforcer notre cadre de gestion des risques, assurer une exécution sans faille et fournir une expérience client de classe mondiale », déclare Cesar Gonzalez, chef du groupe Commercial Banking Operations, Wells Fargo.

« Nous concevons et fournissons des produits innovants pour servir nos clients de manière plus rationalisée sur l'ensemble des canaux », déclare Kiran Vuppu, chef du groupe Commercial Banking Client Insights et Commercial Lending Product Management, Wells Fargo. « L'une des façons dont notre équipe dirige ce travail consiste à tirer parti de l'IA pour optimiser l'expérience de nos clients et travailler avec TradeSun est un élément clé de cette stratégie. »

À propos de TradeSun

TradeSun est le leader de l'IA dans le commerce mondial. Notre plateforme TradeSun Intelligence numérise les documents et augmente considérablement la productivité en automatisant la conformité en temps réel pour les risques de criminalité financière et de sanctions. Notre plateforme effectue le rapprochement automatisé des transactions et une notation transactionnelle durable pionnière en utilisant la solution CoriolisESG de TradeSun. Notre solution Global Markets Explorer est conçue pour assimiler pleinement les données de transaction et les informations de la chaîne d'approvisionnement de plus de 460 millions d'entreprises, afin d'aider les clients à éliminer les risques de leur chaîne d'approvisionnement avec des sources alternatives et à appréhender de nouveaux marchés pour stimuler les ventes.

La technologie d'IA de TradeSun réduit les coûts de traitement, améliore le contrôle de conformité et renforce l'écosystème durable du commerce et de la chaîne d'approvisionnement pour les banques et les entreprises.

Complément d'informations sur www.tradesun.com

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/tradesun

À propos de Wells Fargo

Wells Fargo & Company (NYSE : WFC) est une société de services financiers de premier plan qui possède environ 1 900 milliards de dollars d'actifs, dessert un ménage américain sur trois et plus de 10 % des petites entreprises aux États-Unis, et est l'un des principaux fournisseurs de services bancaires du marché intermédiaire aux États-Unis. Nous fournissons un ensemble diversifié de produits et de services bancaires, d'investissement et de prêts hypothécaires, ainsi que le financement à la consommation et commercial, à travers nos quatre segments d'exploitation déclarables : services bancaires aux consommateurs et prêts, banque commerciale, banque d'entreprise et d'investissement, et gestion de patrimoine et d'investissement. Wells Fargo s'est classé 47e au palmarès 2023 de Fortune des plus grandes entreprises américaines. Dans les communautés que nous servons, l'entreprise concentre son impact social sur la construction d'un avenir durable et inclusif pour tous en soutenant l'abordabilité du logement, la croissance des petites entreprises, la santé financière et une économie faiblement carbonée. Suivez toute l'actualité de Wells Fargo sur Wells Fargo Stories.

Complément d'informations sur www.wellsfargo.com

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/wellsfargo

