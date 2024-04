L'INRS inaugure son programme court en gestion et entrepreneuriat scientifique





L'établissement de recherche élargit son offre de formation avec un nouveau microprogramme centré sur la gestion d'entreprises scientifiques.

LAVAL, QC, le 16 avril 2024 /CNW/ - L'Institut national de la recherche scientifique (INRS) proposera, dès l'automne 2024, un programme court de 2e cycle en gestion et développement entrepreneurial issu de la recherche.

Cette formation fournira les clés nécessaires aux futurs étudiantes et étudiants pour répondre aux différentes fonctions de gestion qu'ils auront à accomplir soit en intégrant le milieu du travail, soit en créant leur propre entreprise.

À ce titre, ce nouveau programme unique en son genre se profile comme un parfait complément à une formation scientifique.

« L'ajout de ce programme par l'INRS vient répondre à un besoin concret de la relève scientifique : être outillé pour allier sa passion des sciences aux réalités du monde de la gestion en milieu de travail et en entrepreneuriat », souligne Philippe-Edwin Bélanger, directeur du Service des études supérieures et de la réussite étudiante à l'INRS.

Les trois cours du microprogramme aborderont entre autres la gestion des ressources humaines et du budget, le management, le contexte légal et l'analyse des occasions commerciales. Ces divers volets fourniront les compétences nécessaires à des postes centraux en direction de R&D, en gestion de laboratoire ou encore en direction générale d'entreprise.

Celles et ceux qui souhaiteront bâtir leur entreprise verront comment transformer des idées scientifiques et théoriques en produits, en services et en innovations sociales. Ils seront également amenés à acquérir une compréhension approfondie en conception et création d'entreprises appliquées au domaine de la recherche.

Centralisé au Centre Armand-Frappier Santé Biotechnologie, ce programme de formation encouragera la mise en marché de certaines découvertes signées par les équipes de recherche en laboratoire de l'INRS, dans un cadre éthique et rigoureux.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 1er juin pour une admission à l'automne 2024. Ce programme a été développé en collaboration avec le Collège Montmorency.

En savoir plus sur le programme

À propos de l'INRS

L' INRS ?est un établissement universitaire dédié exclusivement à la recherche et à la formation aux cycles supérieurs dans des créneaux stratégiques au Québec. Depuis sa création en 1969, il contribue activement au développement économique, social et culturel du Québec. L'INRS est 1er?au Canada?en intensité de recherche. Il est composé de quatre centres de recherche et de formation interdisciplinaires, situés à Québec, à Montréal, à?Laval?et à?Varennes, qui concentrent leurs activités dans des secteurs stratégiques?:? Eau Terre Environnement ,? Énergie Matériaux Télécommunications ,? Urbanisation Culture Société ?et? Armand-Frappier Santé Biotechnologie . Sa communauté compte plus de 1?500?membres étudiants, stagiaires au postdoctorat, membres du corps professoral et membres du personnel.?

SOURCE Institut National de la recherche scientifique (INRS)

16 avril 2024 à 09:45

Communiqué envoyé leet diffusé par :